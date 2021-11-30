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Туризм29 ноября 2021 22:00

В Перми обсудили итоги «Императорского маршрута»

В проекте приняли участие более 1000 школьников из 15 регионов России
Ксения ОГАРЕВА
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По «Императорскому маршруту» проехали школьники из 15 регионов России

По «Императорскому маршруту» проехали школьники из 15 регионов России

- Меня поразил отзыв одной из школьниц, участвовавшей в путешествии по «Императорскому маршруту», - рассказывает вице-президент Российского Союза туриндустрии Ольга Санаева. – Она написала следующее: «Три дня назад я хотела уехать из этой страны. Но вы сломали все мои представления. И теперь я ни за что не предам родину своих предков».

«Императорский маршрут» - это путешествие по памятным местам династии Романовых, проводимое в рамках нацпроекта «Моя Россия». Проект объединил порядка 20 регионов: Санкт-Петербург, Москву, Московскую область, Пермский край, Свердловскую, Тюменскую, Омскую и другие субъекты страны.

Как отметил Михаил Бояршинов, директор ООО «Финист Тревел», выполнявшего экскурсионное обслуживание по маршруту на территории Пермского края, в регионе за три месяца по «Императорскому маршруту» проехали 1020 школьников из 15 регионов России. Путешествие для них начиналось с костюмированной обзорной экскурсии по Перми, продолжалось в историческом музее «Россия - моя история». Также за три дня ребята побывали за кулисами театра оперы и балета, съездили в Белогорский монастырь и Кунгурскую ледяную пещеру, а дальше отправились в Екатеринбург, где посетили Ганину Яму, в которой были расстреляны члены императорской семьи в 1918 году.

Ребята съездили в Белогорский монастырь и Кунгурскую ледяную пещеру

Ребята съездили в Белогорский монастырь и Кунгурскую ледяную пещеру

26 ноября в Перми прошел «круглый стол», посвященный итогам проекта и перспективам его развития.

- Мы очень надеемся, что «Императорский маршрут» будет жить, - отметила Ольга Санаева. – Детей эта тема очень трогает, она нужна для них. И нам надо продолжать работать над ней, причем комплексно. Потому что ребята могут воспринимать информацию только тогда, когда нет проблем с проживанием, питанием, проездом. Так что все эти составляющие очень важны.

- Безопасность, безупречность, воспитание любви к отечеству - вот главные отличия «Императорского маршрута», - подчеркнула министр туризма Пермского края Юлия Ветошкина. – В этом году Пермский край впервые участвовал в этом проекте. И мы хотим выйти с инициативой – не только остаться в нем, но и расширить маршрут, включив другие города, связанные с династией Романовых, сделав его по-настоящему межрегиональным.

«Императорский маршрут» создан Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Как отметила руководитель региональных программ Фонда ЕСПО Сусанна Старцева, Фонд также заинтересован в увеличении продолжительности маршрута по Пермскому краю.

- Глобально развивать маршрут нам помогают органы власти территорий, а вот в создании турпродукта активности нет. В отличие от других регионов, где развитием «Императорского маршрута» как туристского продукта занимается только туристическая отрасль, в Пермском крае вокруг маршрута туроператоров объединились различные заинтересованные организации, представители разных отраслей, благодаря чему проект здесь реализуется очень успешно, - рассказала Сусанна Старцева.

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