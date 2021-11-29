31-й Московский международный фестиваль рекламы Red Apple объявил имена победителей

В этом году Red Apple побил все рекорды

В этом году Red Apple побил все рекорды: более 80 членов международного жюри, из них 52 иностранных представителя из 24 стран, более 450 Каннских львов у членов судейского состава. По итогам голосования были определены 31 золотая победа, 46 — серебряных, 55 — бронзовых и 30 шорт-листов.

Saulo Rocha, председатель жюри блока CREATIVE: «Рекордное количество наград можно рассматривать только как следствие ряда других достижений, которые не менее важны, чем сами рекламные фестивали».

Saulo выделяет три важных детали, которые создают общую картину успеха вместе с наградами.

1. Развитие доверительных отношений со своими клиентами, что является отправной точкой для любой работы, которая в конечном итоге может быть вознаграждена. Одно не может существовать без другого.

2. Создание здоровой уважительной атмосферы в агентстве, которое вы возглавляете. Вот что привлекает и удерживает таланты.

3. Современные идеи, приносящие эффективные результаты. Для этого существует бесчисленное множество инструментов

С полным списком победителей и призеров Red Apple 2021 можно ознакомиться по ссылке.

Команда Red Apple также обратилась к членам жюри этого фестивального сезона за советом для будущих участников. Андрей Попов, креативный директор Friends Moscow, член жюри блока CREATIVE, прокомментировал:

«Мир меняется очень быстро и тут действительно важно не отставать. Но стоит помнить, что за каждой технологической инновацией, которую вы используете в своём проекте, должна стоять идея. Очень важно не только сделать хорошую работу, но и правильно её подать, чтобы идея и смысл считывались сразу».

Особое внимание Андрей уделил факту оценки работ дистанционно в рамках современных реалий. Эксперт говорит о том, что в кейсе не должно быть двойных смыслов или наоборот недосказанности, всё должно быть сразу понятно, а сама подача должна усиливать вашу идею.

Напутственным словом поделилась и Александра Кондраштина, CEO Mediacom, член жюри блока MARKETING. Александра уверена, что важнее всего — забота в первую очередь о самих себе, потому что если нет ресурса, то нет и отличных идей и результата.