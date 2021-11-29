Украинский журналист обстрелял Донбасс из гаубицы

Против главного редактора «Цензор.Нет» Бутусова на Украине заведено уголовное дело Фото: facebook.com

«За каждое зерно 33-го года, за каждую жертву советских репрессий, по российским оккупантам - огонь! Выстрел», - Юрий Бутусов, одетый в камуфляж, бронежилет и каску дергает за шнур 152-мм гаубицы Д-20. Происходит выстрел, и снаряд по навесной траектории улетает туда, где находятся мифические «псковские десантники» и «бурятская бронетанковая конница».

Таким образом главный редактор одиозного украинского издания «Цензор.Нет» решил «поздравить» (по его же выражению) соотечественников с Днем памяти жертв голодомора».

«Сегодня, в День памяти жертв Голодомора, должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе - но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из Байрактара, и другие данные об украинской войне за независимость мне передают доверяющие мне защитники Украины, потому что не доверяют российской агентуре во власти, которая пытается слить Донбасс», - сопроводил он текстом свое видео в Фейсбуке, закопав себя окончательно.

Через несколько часов он трусливо начнет править его, но будет уже поздно – перемога уже превратилась в зраду. Украинские журналисты и раньше в зоне антитеррористической операции позировали с оружием в руках. Но Бутусов, конечно, переплюнул всех. Предполагаю, что в сторону неподконтрольного Донбасса репортеры могли стрелять и раньше, просто у всех хватило ума не снимать это на видео и не выкладывать на всеобщее обозрение. Во-первых, потому что журналистам запрещено даже прикасаться к оружию в зоне боевых действий. А во-вторых, «мастер пера» собственноручно опубликовал доказательство нарушения Киевом режима прекращения огня.

Украинские журналисты и раньше в зоне антитеррористической операции позировали с оружием в руках. Но Бутусов, конечно, переплюнул всех. Фото: facebook.com

Тут, конечно, поднялся страшный вой, Бутусов, испугавшись, приписал, что видео снято давно и на учениях. Хотя буквально накануне у него случилась перепалка с президентом во время пресс-конференции, на которой Зеленский обвинил главреда «Цензор.Нет» в гибели людей после публикации видео применения «Байрактара». И пост журналиста был явным ответом на обвинения главы государства.

Но вышло неловко. Бутусов продемонстрировал, что в Вооруженных силах Украины любой желающий может приехать в зону боевых действий и пальнуть по «колорадам» из пушки. Как на сафари. Уверен, очередь из желающих выстроится – от народных избранников до детского писателя-русофоба Ларисы Ницой. Власти же в стране нет – анархия.

Власть, к слову, отреагировала жестко. Даже дело завела. Только среди тонны возмущений тем, что Бутусов подставил ВСУ, не было ни грамма беспокойства за то, что этот снаряд мог убить обычных мирных жителей.

Но, согласитесь, противостояние Зеленского с неумным журналистом выглядит куда более естественно, чем его «война» с Россией. Потому что масштаб личности под стать.