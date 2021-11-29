Снегопад на три дня запер десятки британцев в пабе. Когда их откопали, они не хотели уезжать

Выход из паба завалило неожиданным снегопадом, лопаты под рукой у британцев не нашлось... Фото: facebook.com/tanhillinn

Великобританию накрыл мощный снегопад, принесенный на острова штормом Арвен. Из-за него под метровым слоем снега оказались многие дороги, в том числе та, что ведет к местной йоркширской достопримечательности — самому высокому пабу Англии. Накануне снегопада в пятницу там собралось на концерт трибьют-группы больше 60 человек, которым пришлось три дня провести в пабе. Историю необычного снежного плена рассказали журналисты BBC.

Гости паба, находящегося в гостинице The Hill Inn, оказались буквально отрезаны от внешнего мира. Расчистить снег, заваливший окна старинного здания было не так трудно, только вот ехать было некуда: место это уединенное, а дорожные службы первым делом расчищали более оживленные дороги. Так что гостям пришлось задержаться, благо, запаса продуктов, а главное, пива, хватало.

Дверь заведения завалило снегом. Фото: facebook.com/tanhillinn

40 человек разместились непосредственно в гостинице, где они заблаговременно забронировали места. Для остальных пришлось разбить импровизированный палаточный лагерь прямо в зале паба.

Тем, кому не хватило место в отеле, пришлось спать в зале паба. Фото: facebook.com/tanhillinn

- Звучит не очень, но на самом деле это было просто замечательно, все были в очень хорошем настроении, - рассказала хозяйка паба Никола Таунсенд. - Мы старались развлекать гостей: устраивали для них викторины, настольные игры, вечера караоке.

Не удивительно, что при таком подходе некоторые гости паба и отеля, когда их все-таки откопали из снежного плена, не хотели уезжать домой. Тем более, условия были не такими уж сложными: тоннель из паба выкопали еще в первый день. А когда одному из посетителей стало плохо, за ним смог прилететь медицинский вертолет.