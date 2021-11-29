«Комсомолка» раскрыла тайны разведки

Сборник был отмечен «специальным призом имени Даниила Гранина». И это стало предметом особой гордости Сергея Нарышкина, который был знаком с писателем. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Книга "100 лет Службе внешней разведки Российской Федерации. Документы и свидетельства", которая вышла в издательстве «Комсомольская правда» стала лауреатом премии «За верность науке». Этот сборник готовил целый коллектив авторов под редакцией директора СВР Сергея Нарышкина. Награду в Кремле он получал лично.

- От всего коллектива СВР я с признательностью принимаю этот высокий приз, эту высокую награду. Юбилейный сборник, «100-лет отечественной внешней разведки» стал результатом творческого союза издательского дома "Комсомольская правда" и нашей службы", - сказал Нарышкин.

В этом издании собраны уникальные документы из истории службы с самого начала её развития - 20 декабря 1920 г. Многие из них мир увидел впервые — они хранились под строжайшей тайной.

- Пожалуй, одна из наиболее ярких страниц связана с советским атомным проектом, - отметил Нарышкин. - Без преувеличения можно сказать, что тогда, в 40-е годы прошлого века, советские ученые вместе с советскими разведчиками, работая плечом к плечу, обеспечивали ядерный паритет между двумя сверхдержавами - Советским Союзом и США. И по сути спасли мир от готовившейся за океаном ядерной войны.

Сборник был отмечен «специальным призом имени Даниила Гранина». И это стало предметом особой гордости Сергея Нарышкина, который был знаком с писателем.

- Он, конечно, был удивительным человеком, истинным русским, российским интеллигентом, человеком мудрым и принципиальным. Я уверен, что высокая миссия премии "За верность науке" была ему очень близка, - сказал директор СВР о Гранине.

Сборник "100 лет Службе внешней разведки Российской Федерации. Документы и свидетельства" вышел в издательстве «Комсомольская правда» в 2020 году. Это не художественная книга, а историческое исследование, основанное на архивных материалах СВР, центрального аппарата ФСБ, архива президента России, копии которых приводятся на страницах издания. Готовили книгу специалисты СВР, раскрывать имена которых нельзя из-за грифа секретности.

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