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Звезды29 ноября 2021 14:20

Ребенок от новой возлюбленной: Кончаловский впервые показал четырехлетнего сына

Поздно ставший отцом режиссер без ума от малыша
Ирина СУХАНОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Егор подарил Андрею Кончаловскому еще одного внука.

Егор подарил Андрею Кончаловскому еще одного внука.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Егор Кончаловский впервые показал маленького сына. Четырехлетний Тимур появился в отношениях 55-летнего режиссера с новой избранницей Марией Леоновой. Спутница жизни Кончаловского не связана с миром кино. «Маша — юрист, она защищала меня в суде», - рассказывал режиссер о своей молодой гражданской жене. Долгие годы Кончаловский-младший скрывал свой развод с актрисой Любовью Толкалиной, подарившей ему дочку Машу. Супруги не афишировали, что каждый из них давно живет своей жизнью. Егор скрывал от публики и новую любовь, и рождение сына. И вот теперь режиссер впервые решился показать наследника на телевидении. Отец привел Тимура на ток-шоу Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Едва появившись в студии, обаятельный мальчик моментально завоевал сердца всех присутствующих. Пообщавшись с малышом несколько минут, ведущая шоу Лера Кудрявцева воскликнула: «Господи, какой лапочка, Егор!».

Егор Кончаловский впервые показал маленького сына. Четырехлетний Тимур появился в отношениях 55-летнего режиссера с новой избранницей Марией Леоновой. Фото: кадр видео.

Егор Кончаловский впервые показал маленького сына. Четырехлетний Тимур появился в отношениях 55-летнего режиссера с новой избранницей Марией Леоновой. Фото: кадр видео.

Кончаловский рассказал о том, какую профессию намерен выбрать его наследник:

- Он хочет быть водителем бетоновоза, как папа в 18 лет. Больше всего любит большие машины: тракторы, экскаваторы, - поведал режассер.

Заметно, что Кончаловский наслаждается своим поздним отцовством. Он с удовольствием участвует во всех играх сына — от катания на снегокате до активных игр на свежем воздухе. Режиссер отмечает, что сына ему воспитывать гораздо проще, чем дочь Машу, которой недавно исполнилось 20 лет.

- Конечно, мальчик для мужчины — это нечто гораздо более простое, чем девочка, - считает режиссер. - Когда росла Маша, я не знал, о каких вещах с ней разговаривать. Я вспоминаю, как отец со мной общался лет с 12-13 - разговаривал по-мужски, не стесняясь в выражениях. Надеюсь, это меня ждет и с Тимуром.

Егор - сын известного кинорежиссера Андрея Михалкова-Кончаловского и актрисы Натальи Аринбасаровой. Кончаловский-младший родился спустя год после свадьбы родителей, однако в браке они прожили недолго. Кончаловский-старший оставил Аринбасарову в 1969 году, когда сыну было три года.

Кончаловский наслаждается своим поздним отцовством. Фото: кадр видео.

Кончаловский наслаждается своим поздним отцовством. Фото: кадр видео.

В январе 2017 года Егор Кончаловский и его бывшая жена Любовь Толкалина объявили о расставании. Оказалось, что они разошлись ещё восемь лет назад, но все это время скрывали расставание от публики. Про свой гражданский брак актриса предпочитает говорить позитивно и уверяет: у них с Кончаловским не было почти ничего общего. Они с самого начала были слишком разными, и с годами это лишь усугубилось. Сказалась и разница в происхождении: Любовь родилась в обычной семье, Егор же - потомок громкой фамилии. В их известной семье Толкалина всегда чувствовала себя неуютно.

- Неспроста наши мамы так волновались, что мы не подходим друг другу, - говорила Любовь в интервью журналу Hello! - Я прекрасно понимала, что я Егору не пара – хотя бы потому, что не могу поддержать диалог на французском о букете поданного вина и ничего не смыслю в Рембрандте и Дюрере. Я могу только быть красивой и улыбаться. У него еще и кровь, и воспитание, и опыт. Я же была простая как хлебушек, как чистый лист бумаги. Я все детство занималась синхронным плаванием и лучше всего на свете умела работать руками и ногами. И все быстро успевать.

Егор Кончаловский в качестве причины расставания так же назвал отсутствие общих интересов.

- У каждого началась своя жизнь. Меня привлекало одно, Любу – совсем другое. Мы почти не пересекались, – объяснял режиссёр.

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