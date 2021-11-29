Авито стал самым популярным сервисом для онлайн-покупок в преддверии «Черной пятницы»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НОВЫЙ ТРЕНД

Компания Авито стала одним из самых популярных в России маркетплейсов для онлайн-покупок. Сервис занял первое место сразу в нескольких рейтингах шоппинг-приложений, обогнав такие популярные интернет-магазины как AliExpress, Wildberries, Ozon, Youla, Auto.ru и другие. Об этом свидетельствуют данные ведущего мирового поставщика данных и аналитики мобильного рынка App Annie.

o_title

В исследовании участвовали популярные маркетплейсы, приложения различных магазинов, доставок продуктов и другие сервисы, так или иначе связанные с покупками. Анализ данных проводился в преддверии «Черной пятницы».

Платформа Авито опередила конкурентов по ежемесячному числу активных пользователей, общему количеству сессий, и времени, которое пользователи проводили в приложении. По мнению экспертов, это довольно необычный тренд для «Черной пятницы». Впервые социальный маркетплейс обошел по популярности и спросу обычные традиционные магазины.

o_title

Несмотря на то, что в рейтинге по количеству новых загрузок за октябрь сервис занял четвертое место, Авито лидирует по общему за весь период числу всех установок на мобильных устройствах, обогнав популярные маркетплейсы и сервисы.

ВСЕ УСЛУГИ НА ОДНОМ СЕРВИСЕ

Популярность Авито растет, потому что с помощью этого ресурса можно не только найти любой товар и услугу, но и провести крупные сделки. Социальный маркетплейс поможет купить или продать машину, снять или арендовать жилье, приобрести недвижимость, найти работу или набрать штат сотрудников. Что касается товаров, здесь представлена продукция как от крупных производителей и поставщиков, так и от местных региональных компаний, и частных продавцов, предлагающих качественные вещи по невысокой цене. Кроме того, интерес к Авито увеличивается, так как на сервисе появляются абсолютно новые бренды, которые открывают свои онлайн-магазины, заводят личные кабинеты, и конкурируют с продукцией известных марок.

В компании отметили, что все эти направления востребованы и активно развиваются.

- Сегодня Авито - это популярный и любимый способ онлайн-шоппинга для большинства россиян, где каждый может найти для себя все, что только можно представить - от ассортимента новых товаров как в традиционных маркетплейсах до уникальных вещей, которых кроме как на Авито невозможно найти нигде. Люди также приходят на платформу, чтобы проверить наличие и стоимость нужной вещи. Как говорится: есть ли нет на Авито, то нет нигде. И нет нигде выгоднее, чем на Авито, - уверен Игорь Макаров, директор по коммерция и маркетингу Авито.

РОССИЯНЕ ВЫБИРАЮТ РАЗУМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Эксперты связывают успех сервиса еще и с тем, что пользователи стали стремиться к разумному потреблению. Люди повернулись в сторону оптимизации пространства, стараются не захламляться, не приобретать ненужные вещи и не переплачивать за то, что можно купить дешевле. Если вещь еще может быть полезной, ее стремятся передать из рук в руки.

- Мы видим, как устойчиво растет тренд на «разумное» потребление, когда людям нравится давать вторую жизнь вещам и ощущать свой вклад в снижение нагрузки на экологию. Эта идея, в принципе, защита при рождении в ДНК нашей компании, - подчеркнул Игорь Макаров.

БЕЗОПАСНЫЕ СДЕЛКИ

Рост показателей активности пользователей также связан с тем, что понравившиеся вещи можно купить с доставкой из любого региона через безопасную сделку на платформе компании. К примеру, самой длинной доставкой в октябре стала посылка из Симферополя в Петропавловск-Камчатский. Благодаря запуску опции Авито Доставка, маркетплейс берет на себя полную ответственность и гарантирует сохранность вещей и денег в процессе обмена между двумя клиентами на площадке.

В ближайшее время Авито станет одной из первых компаний, кто введет на своей платформе возможность верификации аккаунта с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую осуществляется вход на портал Госуслуг. Услугами сервиса ежемесячно пользуются 50 миллионов россиян. Ежедневно на сервисе модерируется около 5 миллионов объявлений и размещается порядка 600-700 тысяч новых. Люди доверяют Авито, поэтому сервис старается обеспечить максимальную безопасность в онлайн-среде.

Пресс-релиз

«Авито» возглавил рейтинги шоппинг-приложений от App Annie

МОСКВА, 29 ноября – Компания «Авито» стала лидером сразу в нескольких рейтингах шоппинг-приложений, которые представил ведущий мировой поставщик данных и аналитики мобильного рынка App Annie.

По данным на конец октября текущего года, приложение «Авито» опередило конкурентов (AliExpress, Wildberries, OZON, Youla, Auto.ru и еще ряд популярных приложений) по следующим показателям:

• количество активных пользователей в месяц,

• общее количество сессий пользователей,

• а также время, проводимое пользователями в приложении.

Несмотря на то, что в рейтинге по количеству новых загрузок за октябрь сервис занял четвертое место, Авито лидирует по общему за весь период числу всех установок на мобильных устройствах, обогнав популярные маркетплейсы и сервисы.

В рейтинге App Annie оценивались приложения отдельных магазинов, маркетплейсы, доставки продуктов и другие аналогичные сервисы. Так обозначился необычный тренд, когда социальный маркетплейс обогнал приложения традиционных магазинов.

«Сегодня Авито - это популярный и любимый способ онлайн-шоппинга для большинства россиян, где каждый может найти для себя все, что только можно представить - от ассортимента новых товаров как в традиционных маркетплейсах до уникальных вещей, которых кроме как на Авито невозможно найти нигде. Люди также приходят на платформу, чтобы проверить наличие и стоимость нужной вещи. Как говорится: есть ли нет на Авито, то нет нигде. И нет нигде выгоднее, чем на Авито.

Кроме того, мы наблюдаем, как устойчиво растёт тренд на “разумное” потребление, когда людям нравится давать вторую жизнь вещам и ощущать свой вклад в снижение нагрузки на экологию. Эта идея, в принципе, зашита при рождении в ДНК нашей компании», - рассказывают Игорь Макаров, директор по коммерция и маркетингу Авито.

Накануне «черной пятницы» аналитики "Авито" также отметили дополнительный всплеск активности пользователей. Люди начинают готовиться к новогодним праздникам и искать для своих близких подарки.

«Осенью набирает обороты сезон деловой активности, люди не только делают мелкие покупки, но и совершают более серьезные сделки - ищут работодателей, продают и покупают авто, кто-то переезжает в новую квартиру и делает ремонт в преддверии наступления Нового года. «Авито» в этом смысле уникальный ресурс, где можно делать все сразу», - прокомментировали в Авито результаты исследования.

В компании указали, что сегодня на платформе активно развиваются и растут два направления: как предложения от частных продавцов, так и продажа новых товаров - на платформе регистрируется все больше коммерческих организаций - как крупных компаний, так и представителей среднего и малого бизнеса, производящих качественные вещи. Они успешно конкурируют с продукцией известных брендов.

Одним из факторов роста показателей активности пользователей в приложении является тот факт, что компания развивает Авито Доставку на всей территории России - купить вещи можно не только в своем регионе, но и в любом другом регионе через безопасную сделку на платформе компании. Самой длинной доставкой в октябре стала посылка из Симферополя в Петропавловск-Камчатский. Для в ближайшее время добавит возможность верификации аккаунта с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую осуществляется вход на портал Госуслуг.

«Обеспечение качества контента и безопасности в онлайн-среде — важная задача компании как крупнейшего в России классифайда , где ежемесячно коммуницируют и изучают разнообразные предложения о товарах, услугах, работе, автомобилях и недвижимости порядка 50 миллионов россиян. Только в день на Авито модерируется около 5 млн объявлений и размещается порядка 600-700 тыс новых», - добавили в «Авито».