5 высокотехнологичных научных центров нового поколения появятся в России в 2022 году

Материалы предоставлены АНО Национальные приоритеты

В 2022 году начнут работу Центры компетенций НТИ, которые будут создавать технологические решения и образовательные программы по водородным технологиям, молекулярной инженерии и бионике, технологиям доверенного взаимодействия и технологиям моделирования и разработки функциональных материалов с заданными свойствами. Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» на каждый проект в течение пяти лет будет выделено до 650 млн руб. Среди 19 заявок, одобренных конкурсной комиссией, в итоге было отобрано 5 победителей. Оценка проводилась на основе научно-технологического потенциала в области сквозных технологий, перспектив выведения разработок в реальный сектор экономики, а также опыта в части защиты интеллектуальных прав ученых и научных команд на свои разработки. Концепция Центров компетенций НТИ во многом опирается на концепцию сквозных технологий. Такие технологии меняют ситуацию на существующих рынках и создают новые отрасли. В числе примеров: искусственный интеллект, большие данные и технология беспроводной связи. Самыми значимыми для современности сквозными технологиями можно назвать электричество, телефон и сеть Интернет.

Четыре из пяти Центров компетенций НТИ, прошедших конкурсный отбор в Год науки и технологий, представляют сильные региональные научные объединения. Развитие региональной сети университетов и научных центров необходимо для укрепления экономики страны и создания новых рабочих мест.

Искусственный интеллект, умная одежда и безуглеродное будущее: чем займутся новые Центры компетенций НТИ

Среди проектов-победителей сразу два находятся в Новосибирске. В одном из них ученые будут совершенствовать водородные технологии для транспорта и топливно-энергетического комплекса; во втором – займутся созданием новых, усовершенствованных материалов для разных отраслей промышленности.

Материалы предоставлены АНО Национальные приоритеты

Водородная энергетика считается перспективной отраслью. В российских вузах даже создаются новые специальности для подготовки выпускников в этой сфере. Ожидается, что в будущем автомобили на водороде будут использоваться наравне с обычными электрическими. Для того, чтобы отвечать на вызовы времени, Центр компетенций НТИ по направлению «Водородные технологии» будет открыт в Инститyте катализа Сибирского отделения РАН. Здесь будут разрабатываться индустриальные технологии получения водорода с низким углеродным следом, а ключевой задачей центра станет разработка технологий для строительства водородных заправок. Благодаря водородным технологиям и их использованию вместо двигателей, использующих нефтепродукты можно будет значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу, так как при сжигании водорода не производится вредных соединений, а также не выделяется углекислый газ, влияющий на климатическое состояние Земли.

Второй грант достался Новосибирскому государственному университету: здесь будет открыт Центр компетенций НТИ «Технологии моделирования и разработки функциональных материалов с заданными свойствами». В нем ученые будут разрабатывать новые материалы с заданными свойствами: управлять структурой молекулярных структур материала будут на микроуровне, а производство самих материалов будет организовано с помощью цифровых методов. Спектр потенциального применения новых материалов практически бесконечно широк – это и авиационная и космическая отрасли и потребительский сегмент рынка.

Еще одним победителем стал Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ). По итогам конкурсной комиссии в нем будет открыт Центр компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине». Ключевая задача этого центра — разработка мировых лидерских технологий для запуска глобально быстрорастущих компаний-стартапов в секторе биомедицины.

В рамках развития Центра компетенций СамГМУ в 2022–2026 гг. запланирована реализация ряда проектов по бионической инженерии в медицине. Один из профильных — производство индивидуальных сложнопрофильных бионических эндопротезов – устройств, представляющих собой точную копию естественного сустава со стороны анатомии и биомеханики, которые интегрируются и буквально «вживляются» в организм и являются практически полной функциональной копией утерянной конечности. С помощью таких протезов у людей, потерявших руки есть шанс почти полностью восстановить мелкую моторику.

В целях развития центра также планируется создать инфраструктуру для развития проектов по биомедицине амбициозных молодых ученых: лабораторию 3D-моделирования тела человека, Центр биомедицинских клеточных продуктов, распределенную лабораторию проектирования биопротезов и лабораторию проектирования «умной» одежды.

Самарский государственный медицинский университет не случайно стал победителем этого конкурса. Биоинженерия — одно из ключевых направлений деятельности университета. Среди успешных проектов ученых университета – разработанные и запатентованные биоимплантанты на основе клеточно-тканевых носителей "ЛИОПЛАСТ", которые применяются в стоматологии, травматологии, отоларингологии и косметологии. Опыт создания протезов в университете – один из передовых в стране в целом. В НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ были разработаны биосовместимые эндопротезы, которые создаются индивидуально под каждого пациента. В этом году впервые в России была проведена операция с использованием созданных в университете эндопротезов. На сегодняшний день в консорциум, который будет реализовывать программу Центра компетенций НТИ входят 10 ведущих университетов, три института РАН, 18 компаний и три сервисных организации. Ядро консорциума — в СамГМУ.

Кроме этого, в Год науки и технологий СамГМУ вошел в число университетов-участников программы «Приоритет 2030» по треку «Территориальное и (или) отраслевое лидерство». Цель программы Приоритет 2030 – сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Университеты, ставшие участниками программы, будут вырабатывать и распространять по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности.

Также, победителями конкурсной комиссии Минобрнауки России стали Центр компетенций НТИ по направлению «Молекулярная инженерия в науках о жизни», который будет открыт на базе Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук, а также Центр компетенций НТИ по направлению «Технологии доверенного взаимодействия» в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники.

Материалы предоставлены АНО Национальные приоритеты

Что сделано уже существующими Центрами компетенций НТИ

В настоящий момент благодаря национальному проекту «Наука и университеты» в стране финансируется деятельность 16 Центров компетенций НТИ. Все они сосредоточены на создании прорывных технологий в различных отраслях экономики высоких технологий.

К примеру, в Центре компетенций НТИ на базе Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) ведет перспективные разработки по технологиям беспроводной связи и «интернета вещей». Стоит подчеркнуть, что разработки Сколтеха востребованы на рынке связи: разработчики активно участвуют в создании новых, совершенных средств связи и сетей с российскими IT-компаниями. Среди уже реализованных проектов – автономная частная сеть 5G, построенная на российской станции связи. Этот продукт позволит большому количеству крупнейших российских компаний строить собственные сети 5G для промышленности, добычи и транспортировки нефти, газа, угля и других полезных ископаемых. К тому же, уже сегодня ученые из Сколтеха создают алгоритмы и методы для перспективного стандарта связи 6G. Он позволит передавать огромные объемы данных с предельным размером задержки в одну микросекунду – благодаря этой технологии можно будет создать полноценный «интернет вещей» и будущее, в котором нас ждет полностью беспилотный общественный транспорт, а устанавливать соединение можно будет на огромных скоростях.

Еще одним Центром компетенций НТИ, создающим прорывные разработки в своей области является созданный в прошлом году в МГТУ им. Н.Э. Баумана Центр компетенций «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества». Он направлен на «быстрое» и «сквозное» проектирование, создание, испытание и применение новых материалов и веществ. Центр компетенций НТИ формирует национальный банк данных и знаний по материалам и их «цифровым двойникам», обеспечивающий получение «цифровых паспортов» и ускоренную сертификацию новых материалов. В портфеле центра цифровая технология проектирования готовых изделий из термопластичных препрегов. Препреги – это композиционные материалы-полуфабрикаты, которые представляют собой листы тканых или нетканых волокнистых материалов, пропитанных полимерными связующими. К ним, например, относится знаменитый высокотехнологичный, прочный, но при этом очень легкий материал из углеволокна «карбон», а также кевлар. Проект Центра компетенций в МГТУ им. Н.Э. Баумана предполагает разработку технологии изготовления термопластичных препрегов на основе новых теплостойких конструкционных полимеров, а также цифровых методов проектирования и производства готовых изделий. Композиционные изделия из новых теплостойких суперконструкционных термопластов найдут применение в таких стратегически важных отраслях промышленности, как авиационная промышленность и ракетостроение.

Перспективным проектом центра, над которым сейчас трудятся ученые, является и разработка биорезорбируемых материалов, безвредно растворяющихся в организме и замещаемых живыми тканями. В ходе проекта предполагается разработка основ создания биоразлагаемых полимерных композиций на основе полиолефинов и природных компонентов. Такие материалы смогут быть востребованы для создания протезов, а также при сложных переломах костей – это позволит не использовать болезненные операции по креплению железных стержней и спиц в остеосинтезе для правильного сращивания.