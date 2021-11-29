В Ленинградской области три новых предприятия подключились к реализации нацпроекта «Производительность труда»

Еще три предприятия Ленинградской области готовы повысить производительность труда. Фото: пресс-служба правительства региона.

С 2018 года в Ленинградской области идет реализация национального проекта «Производительность труда». За это время к нему подключились 43 предприятия из самых разных сфер - от сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности до транспорта, торговли и строительства. Отбор предприятий, желающих стать «бережливыми», продолжается регулярно. В этом производителям помогает команда нацпроекта, в которую вошли сотрудники комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Центра развития промышленности региона, эксперты Федерального и Регионального центров компетенций. За последние три месяца эксперты осмотрели более десяти предприятий, претендующих на участие в нацпроекте.

- На каждом предприятии оценивается возможность применения инструментов бережливого производства на линиях, мы знакомим руководителей с этапами реализации проекта и его преимуществами, - рассказала заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Юлия Косарева. - Главное, чтобы и руководство, и менеджмент среднего звена, и сами работники были заинтересованы в изменениях процессов – это гарантирует успех.

По итогам последнего отбора в число участников национального проекта вошел завод «СММ-Тяжелое машиностроение» из Соснового Бора. Предприятие выпускает металлоконструкции кранов для российских портов, верфей и промышленных предприятий. Внедрением инструментов бережливого производства на заводе займутся эксперты Регионального центра компетенций. Кроме того, два предприятия из Гатчинского района начнут сотрудничество с экспертами Федерального центра компетенций. Специалисты помогут повысить производительность труда заводу пластиковой упаковки «Петрополимер» в поселке Сиверский и «Фабрике картонно-бумажных изделий» в деревне Малое Верево.

Присоединиться к нацпроекту и внедрить бережливые технологии на своих производственных площадках готовы еще четыре ленинградских предприятия: завод из Сланцев «Экорусметалл», занимающийся переработкой отработанных аккумуляторных батарей, предприятие по выпуску строительной химии «Полипласт Северо-запад» из Кингисеппа, «Невский судостроительно-судоремонтный завод» из Шлиссельбурга Кировского района, а также компания «Нурек», выпускающая упаковку из гофрокартона в поселке имени Тельмана Тосненского района. Все они находятся в стадии заключения договоров.

После того, как с компаниями заключается соглашение об участии в национальном проекте, специалисты бесплатно оказывают им экспертную поддержку. Кроме того, участники нацпроекта могут получить финансовую помощь от государства. На реализацию мероприятий по повышению производительности труда предприятию выделяется до 300 миллионов рублей под 1% годовых на срок до 5 лет.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» реализуется по указу президента РФ Владимира Путина. Главная цель нацпроекта - создать в стране условия для ежегодного прироста производительности труда и повысить конкурентоспособность отечественных товаров и услуг. К его реализации уже присоединились 70 регионов России. Подать заявки промышленные предприятия могут на сайте нацпроекта.