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Звезды29 ноября 2021 19:39

Дени Байсаров и дочь Заворотнюк побывали на мистическом балу

Шоу состоялось старинном особняке Леман
Мария РЕМИЗОВА
Мария РЕМИЗОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Анна Заворотнюк выбрала сиреневое платье, усыпанное пайетками и эффектную маску из цепей, которая обрамляла ее лицо

Анна Заворотнюк выбрала сиреневое платье, усыпанное пайетками и эффектную маску из цепей, которая обрамляла ее лицо

Фото: Личный архив

Первый иммерсивный бал Temple of Hedonism прошёл в мистическом особняке Леман в центре Москвы. Организаторами выступили креативное агентство Moscow Hedonist и event-агентство Дени Байсарова Outerra.

Более 200 гостей попали в таинственный особняк в центре Москвы, в котором их ждали мистические персонажи по мотивам «Американской истории ужасов». С первых минут таинственные обитатели особняка вели гостей за собой. В финале зрители оказались в главном зале, где случилось основное действие. Вечер стал красочнее благодаря атмосферному диджей-сету от DJ Korets и DJ Fake Mood.

Более 200 гостей попали в таинственный особняк в центре Москвы, в котором их ждали мистические персонажи

Более 200 гостей попали в таинственный особняк в центре Москвы, в котором их ждали мистические персонажи

Фото: Личный Архив

Среди гостей были замечены дочь Анастасии Заворотнюк Анна, Виктория Дайнеко, Сережа Буня и многие другие. Гости серьезно подошли к выбору костюма, чтобы соответствовать заявленному Gothic Black Tie.

Так, например, Дени дополнил свой образ маской в стиле Met Gala. А Анна Заворотнюк выбрала сиреневое платье, усыпанное пайетками и эффектную маску из цепей, которая обрамляла ее лицо.

Дени дополнил свой образ маской в стиле Met Gala

Дени дополнил свой образ маской в стиле Met Gala

Фото: Личный архив

Виктория Дайнеко приехала в «тотал блэк»-черный кроп-топ и в цвет ему юбка и кепка.

Организаторы действа вызвали интригу, объявив, что уже знают дату следующего бала. Мол, это далеко не последнее «погружение» в мистические коридоры старинного особняка.

Виктория Дайнеко приехала в «тотал блэк»-черный кроп-топ и в цвет ему юбка и кепка

Виктория Дайнеко приехала в «тотал блэк»-черный кроп-топ и в цвет ему юбка и кепка

Фото: Личный Архив

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