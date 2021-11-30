Королева Елизавета II потеряла одно из своих владений

Официальную независимость Барбадос получил в 1966 году, однако до последнего времени государство номинально считалось монархией. Фото: REUTERS

В ночь с понедельника на вторник по местному времени (GMT-4) Барбадос официально стал республикой. До этого момента в течение более 400 лет во главе государства стояли английские короли.

В Букингемском дворце уже заявили, что уважают решение Барбадоса.

Барбадос был открыт английскими моряками в 1620-х годах. Территория, которая была признана необитаемой, была, как и водится, закреплена за британской короной, а на этот карибский остров потянулись вереницы переселенцев и рабов. Примечательно, что население острова, в начале XVII века состоявшее преимущественно из белых поселенцев, к XX веку стало почти сплошь темнокожим.

Официальную независимость Барбадос получил в 1966 году, однако до последнего времени государство номинально считалось монархией. Это означает нашивки с королевскими символами на форме военнослужащих и правоохранителей, портреты королевы в каждом государственном учреждении, упоминания монаршего имени в названиях и прочее.

Для участия в торжествах, посвященных церемонии спуска королевского штандарта и перехода полномочий по управлению государством к генерал-губернатору, на Барбадос прибыл принц Чарльз в качестве официального представителя британского королевского дома.

Несмотря на официальное освобождение от власти королевы, Барбадос, скорее всего, останется в рядах Британского Содружества, объединяющего независимые государства, находившиеся под протекторатом Великобритании, а желание страны «покончить с колониальным прошлым» не имеет в своей основе враждебности к бывшей метрополии.