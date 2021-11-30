Самым известным блогером Испании стал бездомный

Один из самых популярных блогеров Испании - мадридский бомж Джонни.

41-летний мадридец по имени Джонни до недавнего времени мог лишь условно называться жителем испанской столицы: он был бездомным и жил на улице, спал на тротуаре и побирался.

Но вот совсем недавно Джонни смог позволить себе снять небольшую благоустроенную квартиру. За аренду он платит из денег, которые зарабатывает в соцсетях.

Жизнь Джонни не назовешь легкой. Он родился в семье наркоманов. В возрасте 13 лет и сам впервые попробовал смертельное зелье, в 16 - угодил в тюрьму.

После освобождения попытался взяться за ум, нашел работу, но долго не смог продержаться. И в итоге оказался на улицах Мадрида с небольшим чемоданом и мобильным телефоном.

Его инструментом к спасению и возврату к нормальной жизни стал старенький смартфон.

Джонни зарегистрировался во всех популярных соцсетях, а также на специальной платформе, где собираются любители компьютерных игр. Каждый день он записывал видео и рассказывал о жизни бездомного в Испании, показывал, чем его кормят в социальных столовых, как и где он спит, что говорят о нем прохожие. А еще Джонни рассуждал о том, как опустился до такой жизни, много плакал и сожалел о потерянных годах.

Наркологи из Красного Креста помогли ему избавиться от наркозависимости.

А редкие в соцсетях, искренние видео, которые он выкладывал, быстро стали популярными.

Когда в TikTok у Джонни появились первые 10 тысяч подписчиков, то соцсеть выплатила ему первые, честно заработанные деньги. Сейчас заработок Джонни составляет порядка $1000 в месяц, что вполне неплохо для Испании.

Ставший самым популярным на Пиренеях блогер теперь занимается просветительской деятельностью среди подростков. Он приходит в школы и рассказывает детям - по какому пути им ни в коем случае не стоит идти.

В квартире, куда Джонни переехал после многих лет жизни на улице, он оборудовал небольшую студию. Блогер закупил необходимую для качественной съемки технику и продолжать записывать ролики.