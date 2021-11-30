Из Вероны – без санкций

Профессор Антонио Фаллико ответил на вопросы. Фото: Росконгресс

В конце октября в итальянской Вероне, легендарном городе По окончании Форума мы задали несколько вопросов одному из главных его организаторов, Президенту Ассоциации «Познаём Евразию», Председателю Совета директоров АО «Банк Интеза» профессору Антонио Фаллико.

– Скажите, профессоре, какая у организуемого Ассоциацией «Познаём Евразию» Веронского форума, выражаясь театральным языком, сверхзадача? Вы пытаетесь спасти мир?

– Нет, такие глобальные цели перед нами не стоят, мы объективно понимаем, что на весь мир у нас не хватит ни сил, ни ресурсов. Но мы реально можем что-то сделать для укрепления мира. Не мира, как совокупности государств, а именно мира, как антипода войны. Мы считаем, и до всех пытаемся эту мысль донести, что для хорошей, мирной и комфортной жизни наши народы, бизнесмены и политики должны хорошо знать и понимать друг друга. В конце концов, для того, чтобы дружить и сотрудничать, совершенно необязательно быть похожими. Часто бывает наоборот, когда крепкая дружба объединяет людей совершенно разных…

– Ну да, как у Пушкина:

Они сошлись. Волна и камень,

Стихи и проза, лед и пламень…

– Я бы не стал приводить такую аналогию. Дружба Онегина и Ленского не очень удачно завершилась. Наши народы, я сейчас имею в виду Россию и Италию, знают друг друга с 1474 года, и эта дата подтверждена учёными-историками. Шесть с половиной веков они, несмотря на все немалые различия, успешно общаются и сотрудничают в самых разных областях: культура, строительство, экономика, наука и так далее. Мы за день до начала работы Форума открыли на главной площади Вероны фотовыставку, которая так и называется: «Невероятные приключения итальянцев в России». Там на 30 щитах представлена история российско-итальянских связей, начиная с приезда в Московию итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти, строившего московский Кремль. Что мы хотим сделать на Форуме? Разорвать геополитические цепи. Потому что это такая надстройка, которая разрушает фундамент, на котором сама стоит. Возникает закономерный вопрос: почему наши народы и наши экономики должны эти цепи терпеть? А Форум как раз показывает, насколько важны связи и насколько вредны барьеры, мешающие развитию сотрудничества и общению народов.

– Нынешний Форум в Вероне по счёту XIV. А это значит, что в будущем году, если ничего чрезвычайного не случится, у него будет 15-летняя годовщина. Чему будет посвящён XV Евразийский экономический форум в Вероне и какие сюрпризы нас ждут?

– Пройдёт он в октябре. С темой, думаю, мы определимся в ближайшие месяцы, а сюрпризы… Если я вам сейчас всё расскажу, они перестанут быть сюрпризами. Поэтому могу только обещать, что сюрпризы будут.

– Может, на Форум приедет кто-то из первых лиц нашего Союзного государства?

– Возможно, с российским руководством такие планы есть. Приветственные послания Президент России Владимир Путин к открытию Форума присылает уже много лет, в этот раз его на открытии огласил Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, который с этого года является Президентом Веронского форума. Возможно, в будущем году, и мне очень хочется на это надеяться, лидер России окажет нам ещё большую честь. Что касается Беларуси, мы всегда ждём и будем рады, если нас посетят делегации правительственного уровня и представители крупного белорусского бизнеса. Тем более, что у нашей Ассоциации с Республикой налажены вполне официальные отношения. Есть договор о сотрудничестве с Торговой палатой Беларуси. Её представители были гостями на многих наших мероприятиях. Так что в рамках всех экономических и эпидемиологических проблем наше сотрудничество продвигается.

Кроме того, нам хотелось бы привлечь к работе юбилейного Форума побольше молодёжи. Возможно, мы проведём специальную сессию, посвящённую молодёжной политике. Мы ждём по этому поводу предложений от самих молодёжных организаций. Со своей стороны, мы обсудим этот вопрос с Росмолодёжью. Мне кажется, что тема эта очень важна, потому что мы, к сожалению, не столь велики, чтобы справиться со стоящими сегодня перед человечеством глобальными проблемами, но мы вполне могли бы оказать реальное влияние на будущую жизнь наших детей и внуков.

– Профессор, вы, что называется, находитесь «внутри процесса», близко общаетесь с ведущими западными бизнесменами и политиками. Скажите, меняется ли у них отношение к России?

– Я бы не сказал, что у бизнесменов когда-то было плохое отношение к России. Скорее, это некоторые недальновидные политики иногда хотели бы его сделать таковым. Отсюда и вся история с санкциями. Бизнес очень заинтересован в России. Поэтому, несмотря на все препоны, товарообмен, например, между Россией и Соединёнными Штатами в последнее время существенно вырос и превзошёл $30 млрд. Тренд в торговле между Россией и Евросоюзом тоже положительный, за первые семь месяцев этого года товарооборот составил €121,3 млрд. Причём его потенциал гораздо выше. По моим оценкам, если бы не было ограничений в области сельского хозяйства, технологий и так далее, мы бы перешли планку в €200 млрд.

– То есть, ограничения стоили нам и европейскому бизнесу €80 млрд?

– Бизнес это понимает и оказывает, по мере возможности, давление на политиков в поддержку своих интересов.

– Это подтверждает и выросшее число иностранных участников Форума. Я имею в виду – не россиян и не итальянцев.

– В этом году значительный интерес к нам проявили американцы. Чего стоит уже то, что на специальной сессии «Структурные изменения в экономике и будущее энергетики», которой открывался Форум, с докладом выступил старший вице-президент ExxonMobil Нил Чапман. Большой интерес проявили немцы, несколько меньший, но тоже существенный – французы, немалую заинтересованность показали постсоветские страны Центральной Азии, причём не только те, которые входят в Евразийский экономический союз. Я надеюсь, что к XV форуму у нас вырастет представительство не только европейских, но и других стран. Тем более, что в первой половине марта – начале апреля будущего года мы планируем провести семинар в сердце Евросоюза - Брюсселе, как мы это уже делали в 2019 году. Эту идею поддержали и наш партнёр Росконгресс, и Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов. Главное, чтобы COVID нам не помешал.

– Не помешал создать Большую Евразию от Лиссабона до Владивостока?

– В конце концов мы этого добьёмся. Сегодня все нормальные люди объединяются для того, чтобы жить в мире. Теоретически, бизнес не знает барьеров, поэтому барьеры, которые понастроили политики мы рано или поздно, но обязательно снесём.