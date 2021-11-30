На выгодных условиях

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Сфера индивидуального жилищного строительства (ИЖС) благодаря масштабной господдержке переживает подъём – интерес к загородной недвижимости растёт. По данным Росстата, за первые 10 месяцев 2021 года в стране возвели 40,8 млн кв. м частных домов, что на 40% больше аналогичного периода прошлого года. Мы поговорили с директором Консультационного центра ДОМ.РФ Михаилом Ковалевым, чтобы разобраться, какие виды кредитов на ИЖС доступны гражданам, и почему стоит обратить внимание на типовые проекты.

Как работает ипотека на ИЖС?

Раньше граждане, планировавшие строительство собственного дома, зачастую сталкивались со сложностями при оформлении ипотечного кредита. На рынке существовал достаточно ограниченный набор типовых проектов, подрядчиков и банков. В результате это приводило к тому, что многие клиенты были вынуждены строить на собственные средства или оформлять дорогие потребительские кредиты.

Сегодня ситуация кардинально изменилась. Получить кредит на индивидуальное строительство стало гораздо проще. Причем это можно сделать как на рыночных, так и на льготных условиях.

По каким программам можно взять льготный ипотечный кредит на строительство индивидуального дома?

- На сегодняшний день кредиты на ИЖС по льготной ставке доступны в рамках нескольких ипотечных программ. Самая популярная из них - “Семейная ипотека”, которая позволяет оформить кредит по ставке до 6%. Программа предназначена для семей с одним или несколькими детьми. Максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей (и 12 млн для Москвы, МО, СПб и ЛО).

Для граждан, проживающих в сельской местности или планирующих переезд из города, подойдет программа “Сельская ипотека”. Размер ставки по программе не превышает 3% годовых. Максимальная сумма, на которую можно оформить кредит, для жителей Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого автономного округа - 5 млн рублей, а для остальных регионов - 3 млн рублей.

Жители Дальнего Востока могут воспользоваться “Дальневосточной ипотекой”. Ставка по этой программе еще ниже - до 2% годовых. Ключевое условие - жилой дом должен располагаться на территории Дальневосточного федерального округа. Заемщиками могут стать три категории граждан: супружеские пары, разведенные граждане, на чьем попечении остались несовершеннолетние дети, и участники программы “Дальневосточный гектар”. При этом возраст заемщиков не должен быть старше 35 лет. Сумма кредита по программе - не более 6 млн рублей.

Где можно подробнее узнать об условиях ипотечных программ?

- О всех действующих льготных ипотечных программах можно узнать в Консультационном центре ДОМ.РФ, который был создан в 2020 году для повышения финансовой грамотности граждан и осведомленности о мерах господдержки в жилищной сфере.

На сайте граждане могут ознакомиться с подробными инструкциями по вопросам жилищной сферы и получить ответы на волнующие вопросы. Кроме того, мы создали специальный сервис “Каталог программ”, с помощью которого можно получить информацию обо всех федеральных и региональных жилищных программах, действующих в конкретном регионе.

С момента запуска проекта мы провели около 5,5 млн консультаций с помощью формы обратной связи на портале спроси.дом.рф, бесплатной горячей линии и совместных рассылок с порталом «Госуслуги». Операторам нашего колл-центра удается находить индивидуальный подход к каждому гражданину и предлагать решения под конкретные жизненные ситуации.

В чем заключаются особенности типового индивидуального жилищного строительства?

- При типовом индивидуальном жилищном строительстве покупатель выбирает уже готовый проект дома. При его возведении используется заранее разработанный комплекс архитектурных, планировочных и конструктивных решений. При реализации проекта все участники - застройщики, подрядчики, кредиторы - известны и, как правило, имеют аккредитацию друг у друга, что существенно упрощает получение ипотеки на строительство таких проектов.

У типовых проектов невысокая стоимость в сравнении с индивидуальными проектами, при этом срок строительства существенно короче. Так как проектная документация уже готова, остается только уведомить местную администрацию о планах строительства дома на земельном участке и в течение пары недель можно приступать к возведению дома.

Типовые дома надежны - они создаются на основе проверенных на практике строительных решений, скорректированных с учетом выявленных проблем. А использование типовых конструкций и материалов позволяет снизить стоимость приобретения и строительства.

Существуют ли сервисы по подбору типовых проектов домов? Как ими воспользоваться?

- Как раз в этом году ДОМ.РФ запустил бета-версию сервиса «Цифровое строительство», с помощью которого любой желающий может запустить строительство индивидуального дома в дистанционном режиме.

В бета-версии сервиса доступен каталог типовых проектов частных домов, реестр подрядных организаций и сервис для получения персональных рекомендаций в подготовке к строительству.

Сервис позволяет гражданам получить бесплатную консультацию и персональные рекомендации по вопросам строительства, выбрать понравившийся типовой проект жилого дома, найти подрядчика и сформировать заявку на ипотеку.