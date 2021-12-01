Путеводитель по школьным олимпиадам: какая из них лучше подойдет для поступления в вуз вашей мечты

Самый ценный трофей для олимпиадников – поступление в вуз на бюджет без вступительных экзаменов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минобрнауки утвердило новый перечень на 2021/22 учебный год. В приказе аж 86 олимпиад! Список обновляется ежегодно, и в этот раз добавили три новых: по экономике, финансовой грамотности и астрономическую. Помимо этого списка есть ещё Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ), городские, свои соревнования умников и умниц проводят вузы. Сейчас в Москве, например, проходит одновременно порядка 170 олимпиад, расписаны даже выходные.

Самый ценный трофей для олимпиадников – поступление в вуз на бюджет без вступительных экзаменов. Как его получить?

- Обязательные льготы предоставляются только призерам и победителям Всероссийской олимпиады школьников, - уточняет Елена Провозен, академический директор образовательной компании MAXIMUM Education. - Льготы для поступающих по результатам олимпиад из перечня Минобра остаются на усмотрение самого вуза. Поэтому внимательно изучайте правила приема (они уже опубликованы на официальных сайтах – Ред.) и ориентируйтесь только на те льготы, которые предоставляет выбранный вуз на конкретный факультет и конкретную специальность.

- Какие конкретно льготы дают олимпийцам?

- Некоторые публикуют список конкретных олимпиад (например, ВШЭ), некоторые указывают предмет и уровень олимпиады для разного вида льгот: БВИ (без вступительных испытаний), 100 баллов по предмету, дополнительные баллы к ЕГЭ. В этом случае подойдет любая олимпиада соответствующего уровня и по соответствующему предмету. Больше всего льгот дают за олимпиады 1-го уровня. И тут вузы полностью свободны в своем выборе: могут предоставлять льготы не по всем олимпиадам 1-го уровня или равные им льготы победителям какой-либо олимпиады 2-го уровня (особенно часто это встречается, если у вуза есть собственная олимпиада).

- Как быть с предметами, по которым не сдают ЕГЭ, - участвовать? Или штурмовать те, что точно могут пригодиться?

- В случае, когда школьник видит метапредметную олимпиаду (такой предмет на ЕГЭ отсутствует, а на олимпиаде он есть), например, по геологии или экономике, нужно опять же проверить, дает ли интересующий вуз льготы для подобных олимпиад. Иногда диплом победителя олимпиады, к примеру, по геологии может принести 100 баллов на ЕГЭ по физике или химии или даже возможность поступить БВИ на факультет с таким же профилем как олимпиада. А в некоторых случаях можно ничего не получить. Например, в 2021-м в МГУ не учитывали собственную олимпиаду по геологии для поступления на геологический факультет. В приемной комиссии принимали во внимание только предметные олимпиады.

Академический директор образовательной компании MAXIMUM Education Елена Провозен. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- В прошедшую вступительную кампанию олимпиадники расхватали бюджетные места в престижных вузах, потеснив даже стобалльников. Об этом говорили ректоры МГИМО, ВШЭ, МФТИ… Эту стратегию (активно участвовать в олимпиадах) можно рекомендовать будущим выпускникам?

- Тот факт, что олимпиадники занимают места в престижных вузах, - миф. Но, конечно, у некоторых вузов есть такая политика, чтобы подчеркивать престиж вуза большими цифрами проходного балла. В этом случае вузы на новые направления предоставляют льготы за участие в разных олимпиадах, в том числе слабых и неизвестных. К слову, в большинстве медицинских вузов практически отсутствуют олимпиадные льготы, там ребята поступают, в основном, по результатам ЕГЭ.

Важный момент. Диплом победителя или призера льготных вузовских олимпиад поможет при поступлении только если по профильному предмету у выпускника не менее 75 баллов ЕГЭ. Некоторые топовые вузы, например, ВШЭ, повышают эту планку до 85 баллов. Так что еще раз напомним: внимательно читайте правила на сайтах вузов, актуальные в год вашего поступления.

ЦИФРА

Почти 4 тысячи победителей и призеров олимпиад из перечня Минобрнауки были зачислены в вузы без вступительных экзаменов. Это около 0,6 % выпускников школ и около 1% от общего количества бюджетных мест, сообщает Рособрнадзор.

576 000 бюджетных мест выделено на ближайшую вступительную кампанию, их хватит примерно для 60% выпускников. Топовые направления: информационные технологии, педагогика, медицина. В прошлом учебном году бесплатных мест было 542 тысячи, а на 2022/23 уже одобрили 588 тысяч.

ВОПРОС РЕБРОМ

Где можно успеть поучаствовать?

На многие олимпиады (ВсОШ, МОШ, Высшая проба и пр.) регистрация уже завершилась, полным ходом идут соревнования. Но еще можно попасть на Олимпиаду школьников СПбГУ (отборочные туры до 12 января) , Герценовскую по иностранным языкам (до 23 января). На «Покори Воробьёвы горы!» регистрацию откроют 8 декабря, а на телевизионную гуманитарную олимпиаду «Умницы и умники» (да, она тоже в перечне) – в марте. Удобный список всех перечневых олимпиад на 2021/22 учебный год по предметам и уровням, со ссылками на сайты с полной информацией ищите здесь.

С какого класса участвовать?

Учителя советуют примерно с 5 класса, при этом пробовать разные направления. Можно даже участвовать в соревновании с ребятами старшего класса. Есть и для младшеклассников - например, олимпиада «Бельчонок» Сибирского федерального университета (она тоже из перечня) приглашает учеников 2-11 классов.

Тянуть не стоит еще и потому, что диплом действителен четыре года, и вуз может дать БВИ даже за победу в олимпиаде за 8 класс. Хотя в основном учитывают результаты за 11 класс.

Как готовиться?

Вариантов – море. Можно заниматься в школе с учителями, на занятиях специального кружка или записаться на дополнительные занятия при школе МГУ, советует учитель биологии московской школы им. Н. М. Карамзина Елена Жуковская. Есть специальная литература для подготовки к олимпиадам, есть сайты. К примеру, на порталах Всероссийской и Московской олимпиад школьников размещены задания прошлых лет по каждому классу, предмету и уровню подготовки – решай самостоятельно, развивайся. Поворошить архивы можно и на популярном сайте, там же – вся свежая информация по всем олимпиадам, тесты «А не поучаствовать ли мне в олимпиаде по…?» А еще есть группы в соцсетях, где тоже можно найти дополнительные материалы и лекции для эффективной подготовки.

Дистанционные бесплатные курсы проводят образовательный центр «Сириус» и Центр педагогического мастерства. У ЦПМ есть еще и выездные школы, которые проводят летом. Они, правда, бесплатны только для членов сборных команд и ребят из резерва. Платные интенсивы по подготовке к олимпиадам разных уровней у московских экспертов стоят 16-32 тысячи рублей за неделю (с проживанием или без).

Чтобы стать призером или победителем, нужна системность и старательность, ведь предстоит пройти несколько промежуточных этапов. К примеру, у ВсОШ их четыре - школьный, муниципальный, региональный и заключительный. (К слову, победа в муниципальном и региональном этапе тоже может помочь при поступлении, так как дает плюс 5 баллов к результатам ЕГЭ.) А с марта добавили еще и отдельный пригласительный тур – что-то вроде тренировки. Из победителей Всероссийской олимпиады, как правило, формируют команды на международные состязания.

Какая еще от них радость?

Бывалые олимпийцы отмечают, что олимпиады мотивируют углублять знания: мол, задания составлены очень интересно – не как в учебниках, и потом тянет почитать что-то еще по заинтересовавшей теме. Олимпиады дисциплинируют, после участия в них спокойнее относишься к экзаменам. Дополнительный бонус - новые знакомства и поездки по разным городам России. А круче всего – попасть в сборную. Во-первых, ты уже поступил в вуз по факту победы на ВсОШ за 10 класс, и последний год можно особо не напрягаться. Да и в школах к межнарам относятся лояльно, разрешают учиться по индивидуальной программе. Во-вторых, это спецподготовка у лучших тренеров, после которой ты фактически готов к научной работе. Да и крутые фирмы и компании охотятся за умниками, приглашают чуть ли не сразу после школы на стажировки или в штат. В-третьих - путешествия. В этом году наши сборные ездили на Международные олимпиады в Лиссабон, Вильнюс, Сингапур, Осаку, Стамбул, Абу-Даби. В-четвертых, крутые призы.

Минобрнауки утвердило новый перечень на 2021/22 учебный год. В приказе аж 86 олимпиад! Фото: Евгения ГУСЕВА

- Всем участникам сборной положен президентский грант в один миллион рублей, - рассказывал kp.ru москвич Артемий Новиков - участник команды российских школьников, взявшей этим летом на 51-й Международной олимпиаде по физике золотой максимум - пять медалей. - Дополнительное вознаграждение дают и от региона. В Москве это полтора миллиона. Да и всем рассказывать, что ты межнар, - это сразу бесконечное уважение!

К слову, асы школьных олимпиад частенько потом зарабатывают репетиторством или становятся преподавателями частных школ.