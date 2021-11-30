Как менялось доверие избирателей к «Единой России»?

Партия имеет уже 20-летнюю историю… «Доверие избирателей к «Единой России» зависит от ситуации в конкретный момент времени, как внутриполитической, так и внешнеполитической. При постановке такого вопроса важно понимать — а что мы берем за точку отсчета? – задается вопросом Константин Костин. - Если мы будем сравнивать результат «Единой России» (исключительно цифры, без учета контекста) на прошедших парламентских выборах с результатом партии, например, в 2003 году (37,56% в 2003 году и 49,82% в 2021 году), то можно говорить о росте доверия со стороны избирателей. При этом если мы будем сравнивать нынешний результат с показателями, которых «Единая Россия» добилась в 2007 году (64,30%), то можно говорить о снижении доверия».

Мы приведем несколько показательных фрагментов статьи…

ПИК – ВОЗВРАЩЕНИЕ КРЫМА

«Поэтому, рассуждая о доверии избирателей к партии, крайне важно понимать контекст, потому что новейшая история нашей страны очень непростая. Скажем, когда в 2007 году список «Единой России» на думских выборах возглавил президент Владимир Путин, партия показала свой лучший результат. Однако на тех выборах решалась куда более важная задача, чем получение большинства ЕР в Думе, решалась задача транзита власти в стране в целом. Поэтому те парламентские выборы всегда будут стоять особняком. Результат «Единой России» на выборах 2007 года просто не с чем сравнивать — не было пока в нашей истории второй аналогичной ситуации. В 2008-2009 годах случился мировой финансовый кризис, последствия которого мы ощутили накануне выборов депутатов Госдумы в 2011 году. Однако и кризис доверия к власти и «Единой России» как партии власти, зафиксированный в 2011 году, был преодолен в результате победы Владимира Путина (создателя и лидера «Единой России») на президентских выборах в 2012 году.

Пиковые показатели как рейтинга партии, так и уровня доверия к ней со стороны избирателей были во время «крымского консенсуса». Можно ли сравнивать те результаты «Единой России», например, с нынешними? Тоже нельзя. Еще одной истории, сравнимой по масштабу с возвращением Крыма в состав России, тоже не было.

Поэтому уровень доверия к партии «Единая Россия» всегда зависел, зависит и будет зависеть от конкретных условий, информационной и политической повестки, и от того насколько профессионально партия с ней работает. Задача партии как большой политической машины — брать максимум возможного в существующих условиях. «Единая Россия» на протяжении почти 20 лет показывает стабильно высокий результат — обладает большинством как в федеральном парламенте, так и в подавляющем числе региональных парламентов. А в основе такого стабильного результата и лежит доверие избирателей.

Важно понимать, что у «Единой России» есть свой базовый электорат, есть ситуативный, есть утраченный электорат, а есть новый. Но «базовый электорат» в 2014 году и «базовый электорат» в 2021 году, да даже «базовый электорат» в мае и ноябре этого года — это разные люди. Среди избирателей есть те, кто «поддерживает» «Единую Россию» и кто «скорее поддерживает» партию, и в этих группах видна миграция: люди из группы «твердой поддержки» переходят в группу «мягкой поддержки», и наоборот. Конечно, радикальных изменений в портрете избирателя «Единой России» не произошло, но определенная динамика различных социальных групп присутствует всегда. Именно такая миграция — одна из основных характеристик политического процесса в любом живом обществе».

СТАВКА НА ОТЧЕТ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

«Как изменились предвыборные инструменты партии за последние 20 лет?

Конечно, они изменились, но это вряд ли интересует избирателей. На самом деле, нет старых и новых политических технологий, есть только эффективные и не эффективные, те, что приводят партию к желаемому результату, и те, что не приводят к нему.

Избирателям, будем честны, вообще не принципиально, каким образом партия (причем любая, не только «Единая Россия») проводит мобилизацию своих ресурсов перед выборами: используют ли партийные агитаторы планировщики или систему «Партийная мобилизация 1 + 10». Каждый из способов по-своему успешен в конкретный момент времени. В этом политическом сезоне, в условиях усталости общества от коронавирусного кризиса, партия сделала ставку на качественное обновление своих кандидатов и мобилизацию базового электората, использовав один уже апробированный прием - это технология предварительного голосования и два новых - партия впервые в своей электоральной истории сделала ставку на отчет перед избирателями, как одну из смысловых линий кампании, и, конечно, - это совместная с гражданами работа над Народной программой - вторая главная линия. Результат «Единой России» на думских выборах этого года лучше любого эксперта говорит об успешности выбранной стратегии.

При этом важно, что сама по себе технология по мобилизации сторонников стала сложно структурированной, многоуровневой. И, кстати, сегодня качество мобилизации является основным предметом конкуренции основных политических партий».

ЧТО В БУДУЩЕМ?

«Что будет происходить с рейтингом «Единой России» в будущем? Каким будет их классический избиратель?

Попытка возвести рейтинг (саму цифру) «Единой России» в абсолют - в корне неверная. Конечно, для самой партии, журналистов, людей, увлечённых политикой, занимающихся выборами на профессиональной основе, рейтинг — важный показатель. Но рейтинг «Единой России» никогда не был чем-то монолитным. Поэтому, что будет с рейтингами «Единой России», будет зависеть от работы самой «Единой России».

За последние 20 лет под воздействием множества самых разных факторов «Единая Россия» показала, что умеет подтверждать лидерство, эффективно выстраивая избирательные стратегии, и что самое главное — извлекать уроки из собственных ошибок и поражений. И это основное качество, которое говорит о жизнеспособности партии. Если партия умеет адаптироваться (причем делать это быстро и эффективно) к существующим обстоятельствам и условиям, умеет вовремя и четко отвечать на запросы своего избирателя, на внешние вызовы, то и с рейтингами партии все будет в порядке. Безусловно в развитии партии помогает и регулярная ротация кадров, которая закреплена на уровне уставных документов.

Что касается «классического избирателя», то, как я уже и говорил, базовый электорат, если говорить о социальных, возрастных и прочих характеристиках, может меняться. Избиратели «Единой России» — это очень разные люди, которые тем не менее объединены общим ценностным каркасом - идеями патриотизма, суверенитета, стабильности, консерватизма как идеи продуманного развития и осторожного движения вперед. Ведь однажды мы уже совершили болезненный рывок из СССР в новую Россию, растеряв по пути большую часть большую часть социальных гарантий, половину экономики и внушительные территории».