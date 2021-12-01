Российская экономика может больше, чем просто копить

Константин Бабкин, промышленник, председатель Совета ТПП РФ. Фото: пресс-служба Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России

Министерство финансов РФ будет вкладывать в Фонд национального благосостояния (ФНБ) порядка 3 триллионов рублей в год, а доставать - лишь по 3% от всего объема. Зачерпнуть из «кубышки» позволят только для реализации коммерчески привлекательных инфраструктурных проектов, которые и так получат деньги из бюджета. Без поддержки же останутся реальный сектор и сельское хозяйство, а это значит, что Минфин вопреки всем заверениям так и не собирается менять сырьевой характер экономики.

На минувшей неделе Госдума утвердила бюджет на 2022 - 2024 годы, а свои подходы министерство Антона Силуанова зафиксировало в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на ближайшие 3 года. Этот документ не обсуждается широко, хотя фактически определяет, на что государство будет тратить деньги. В Совете Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России изучили планы Минфина и пришли к выводу, что финансовое ведомство ведет экономику вовсе не по тому пути, по которому просил президент.

Документ нацелен на 3-процентный рост ВВП страны, тогда как мировая экономика будет расти в два раза быстрее.

- Российская экономика может развиваться темпами, существенно опережающими мировые, при условии перехода к стимулирующей бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политике, - говорится в итоговом документе заседания Совета.

Ограничивающим фактором оказывается то, что вместо стимулирования Минфин выбирает откладывать деньги в ФНБ, продолжая следовать бюджетному правилу, которое ограничивает расходы бюджета. Все средства сверх цены отсечения стоимости нефти по-прежнему будут уходить в «кубышку». И эти накопления только возрастают в условиях пандемии. Если в 2019 году объем ФНБ составлял 7,8 триллиона рублей, то в 2020-м - уже 13,5 триллиона, а к 2024 году должен достигнуть 23,3 триллиона рублей, или 15,4 ВВП. Брать из «копилки» разрешат только на инвестиционно привлекательные инфраструктурные проекты, по 3% в год и с возвратом.

- Предусматривается отправлять в ФНБ порядка 3 триллионов рублей в год. Это в 10 раз больше, чем тратится на гособоронзаказ. Это в 100 раз больше, чем предполагается тратить на строительство больниц, это в 300 раз больше, чем планируется тратить на модернизацию сельского хозяйства. И ФНБ рассматривается как деньги, которые не должны работать на экономику России, - заявил председатель Совета ТПП Константин Бабкин.

Заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России. Фото: пресс-служба Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России

Совет предлагает несколько мер.

Нужно отказаться от следования бюджетному правилу либо увеличить объем финансирования из ФНБ проектов в реальном секторе экономики с 3 до 30%.

По мнению промышленников, определять приоритетность финансирования следует исходя из стратегической значимости проектов, а не коммерческой заинтересованности инвесторов.

Эксперты Совета считают, что росту экономики поможет стимулирующая налоговая политика, когда от части выплат освобождаются те, кто вкладывается в модернизацию и повышение зарплат.

В ТПП считают нужным ввести таможенные тарифы для поощрения экспорта российской продукции. Нынешняя таможенно-тарифная политика не достигла цели - не привела к снижению цен на регулируемую продукцию: нефть, металлы, зерно.

Вместо ограничения цен на товары народного потребления нужно принимать меры для сдерживания тарифов естественных монополий, чтобы остановить удорожание газа, воды, электроэнергии, перевозок, что влияет на себестоимость продукции.

Российская экономика должна и может расти темпами выше мировых. Для этого ведомству, ответственному за ее развитие, нужно ставить амбициозные цели и пересмотреть доказавшие неэффективность подходы, считают в Совете ТПП. «Основные направления бюджетной политики» противоречат майским указам президента и целям Стратегии национальной безопасности России, заключили эксперты.