Как изменилась Грета Тунберг, став мировой звездой

Защитница экологии Грета Тунберг дома на коленях у матери, причем обе устроились в кресле, обитом кожей диких животных. Фото: malena_ernman/Instagram

Длинная косичка, прямой пробор, джинсы с невзрачной блузкой или яркое платьице - кажется, под это описание подойдет практически любая школьница из сотни стран. Вот только та, о которой мы говорим, совсем не обычный подросток: Грета Тунберг нашла в себе смелость отчитывать мировых лидеров, выдержала вал критики в свой адрес, с которой справится далеко не каждый взрослый, и продолжает попытки изменить мир.

Вы все еще думаете о маленькой девочке за трибуной, из-за которой ее едва видно? Все меняется: Грета выросла, ей 18 лет. Девушка съехала от родителей и снимается для глянца. Но обо всем по порядку.

Особенный диагноз

Сказать, что родилась Грета в самой обычной семье в Стокгольме, точно нельзя. Далеко не каждый родитель может похвастаться участием в песенном конкурсе «Евровидение». А вот мама девочки, оперная певица Малена Эрнманн, штурмовала музыкальный конкурс в 2009 году и даже прошла в финал, заняв там 21-е место. Папа тоже известен, правда, не так широко: Сванте Тунберг работает актером, но громкими проектами похвастаться не может.

В детстве Грете поставили диагноз «синдром Аспергера» (это расстройство аутического спектра). Такие люди часто замыкаются, отгораживаются от окружающего мира, не понимают мотивов других людей и могут зацикливаться на одной задаче. Синдром Аспергера был диагностирован, например, у самого богатого человека планеты Илона Маска и выдающегося президента США Авраама Линкольна. У последнего, правда, посмертно - в его времена о таком не знали.

Позже добавился диагноз «селективный мутизм». Звучит страшно, но на самом деле это всего лишь неспособность говорить в ситуациях, когда от тебя ждут речи. Что-то подобное в себе обнаружит чуть ли не каждый третий.

Сейчас Грета уверена: ее особенности ей только на руку, и отчасти благодаря им она так остро отличает хорошее от плохого и говорит только в действительно важные моменты.

На обложку популярного журнала «Вог» Грета снялась с трогательной лошадкой. Уж не из кожи ли этого животного изготовлена обивка для домашнего кресла?

Забастовки вместо уроков

Мир услышал о Грете в 2018 году: в летние каникулы девочка не играла в компьютерные игры или с друзьями, а вышла к зданию шведского парламента, чтобы провести «школьную забастовку за климат» (пока еще в одиночку). Школьница «воевала» не за глобальное потепление: она выступила именно против деятельности человека, которая влияет на климат. И в сентябре стала пропускать занятия по пятницам ради забастовок.

- Зачем учиться для будущего, которого может не быть? Зачем тратить много усилий, чтобы стать образованными, если наши правительства не слушают образованных? - вопрошала Грета.

Многие были уверены, что девочку надоумили родители, чтобы лишний раз обратить на себя внимание. Но нет: семья Греты сначала была против ее протестов. Отец (он, кстати, ради дочки стал вегетарианцем) тревожился, но пришлось смириться. Да и одноклассники смеялись. Но школьницу заметили и поддержали в соцсетях. Вскоре к правительственным зданиям вышли и другие ученики - ровесники Греты и студенты.

Скоро о девочке из Швеции заговорит весь мир: она выступит на саммите ООН по климату, а ее фраза «Как вы смеете», сказанная с особым чувством и обращенная к мировым лидерам, станет легендой. Тут же на девочку посыплется и критика. В основном от взрослых: кто-то посмеется, кто-то решит, что проблемы климата - это проблемы будущих поколений, а кто-то просто скажет: «Да что она себе позволяет?»

2019 год выходит для школьницы звездным: она становится человеком года по версии журнала Time, Би-би-си включает ее в сотню главных женщин года, и Грету номинируют на Нобелевскую премию мира. Жизнь становится интересной: вместо школы она переплывает Атлантику на парусной лодке, общается с Папой Римским, Арнольдом Шварценеггером и Бараком Обамой и продолжает выступать на саммитах и конференциях.

«Бла-бла-бла»

Сейчас Грете уже 18 лет. Девушка съехала от родителей. Правда, не совсем добровольно: слава имеет свою цену, а когда ты активист, шансов обрести врагов невероятно много. Грете стали поступать угрозы, и она решила снять квартиру, о которой будут знать только самые близкие.

На девушку обратил внимание главный глянец мира - журнал Vogue. Издание назвало Грету «голосом поколения», и она появилась на обложке со своей лошадью. А еще раскритиковала модную индустрию (правда, не в интервью вестнику шопоголизма, а лишь после, когда делилась этим достижением в соцсетях):

- Модная индустрия оказывает огромное негативное влияние на изменение климата, не говоря уже о бесчисленном количестве рабочих и сообществ по всему миру, которые эксплуатируются в угоду тем, кто наслаждается быстрой модой. Многие в фешен-индустрии делают вид, что озаботились экологией, и тратят фантастические суммы на кампании, рекламирующие их устойчивый зеленый этичный подход и углеродную нейтральность. Но будем честны: это практически никогда ничего не значит. Это одна из многих причин, почему пора менять систему.

Кроме того, девушка призналась, что последний раз покупала себе одежду три года назад - в секонд-хенде. Для выходов «в свет» она просто одалживает вещи у знакомых.

Судя по всему, это не помешало Грете встретить молодого человека. О личной жизни девушки почти ничего не известно. Лишь раз папарацци засняли ее в обнимку с никому не известным парнем. Выглядели они как влюбленная парочка.

На Инстаграм Тунберг подписано более 13 миллионов человек - больше, чем население ее родной Швеции. Это могло бы стать отличным способом заработка, но в блоге Грета публикует исключительно экологические новости и материалы о забастовках.

На недавно прошедшую конференцию по изменению климата в Глазго девушка поехать отказалась. И это тоже был жест протеста: на этот раз против несправедливого распределения вакцин от коронавируса.

«Я бы с удовольствием посетила конференцию в Глазго, но это возможно лишь тогда, когда все смогут принять в ней участие на равных условиях. Сейчас многие страны вакцинируют здоровых молодых людей, часто за счет групп риска и работников, оказавшихся на передовой борьбы с коронавирусом. Если люди не могут пройти вакцинацию и путешествовать, чтобы в равной степени представлять страны, это недемократично и ухудшит проблему», - объяснила она в Твиттере, назвав ситуацию «вакцинным национализмом».

Жителей Глазго Грета призвала выйти на климатический протест, ведь она уверена: участники конференции всего-навсего притворяются, что относятся к вопросам изменения климата серьезно.

Выступать онлайн она тоже отказалась, ведь «высокоскоростное подключение к интернету и доступ к компьютеру есть далеко не у всех в мире».

Спецификация этого самого «экологичного» кресла стоимостью почти 9,5 тысячи евро.

Кстати, итоги саммита она все-таки прокомментировала:

- Вот краткое описание: бла-бла-бла.

А вот выступить на концерте Climate Live в Стокгольме Грета не отказалась. И спела песню Never Gonna Give You Up, чтобы сделать приятное гостям-активистам:

- В конце концов на самом деле мы подростки, которые могут шутить друг с другом, а не просто злые дети, как нас часто изображают СМИ.

А на днях активистка в Твиттере снова обратилась к ООН и призвала объявить ЧС высшего уровня из-за климатического кризиса: «Мы подаем юридическую петицию Генеральному секретарю ООН, призывая его объявить климатический кризис глобальной чрезвычайной ситуацией третьего уровня - самой высокой категории ООН».