Сбербанк организует первую цифровую дизайн-конференцию с участием ведущих мировых экспертов в сфере дизайна

В Москве пройдет Первая цифровая дизайн-конференция – SberDesign Conf. Она состоится 12 декабря, но уже с 28 ноября каждый желающий может зарегистрироваться для участия на сайте конференции и бесплатно посмотреть 15 сессий по дисциплинам дизайна в различных отраслях.

В открывающей сессии конференции примут участие старший вице-президент Сбера Влад Крейнин, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера Андрей Курпатов, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер Клим Шипенко, а также исполнительный вице-президент Сбербанка, CTO Сбера Давид Рафаловский и знаменитый британский дизайнер, создатель первых дизайнов Sony и Apple Росс Лавгроув.

- Это будет яркий креативный форум, - рассказал kp.ru, анонсируя мероприятие, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Влад Крейнин. - В нем примут участие ведущие международные эксперты дизайна и креативных технологий во всех областях — дизайн одежды, архитектуры, промышленный дизайн и так далее. Но это не будет встреча только для специалистов, уверен, что это будет интересно и широкой публике. Потому что дизайн — это органично и красиво. В работе 15 сессий этой конференции каждый найдет для себя что-то интересное. А может, и сам свяжет свою дальнейшую работу с разработками в области дизайна — такое бывает.

Чего ждать от форума? Прежде всего, идей и прорывов на стыке традиционных художественных разработок и возможностей цифровых технологий. Идеи - самые фантастические.

- Знаете, чего мне не хватает в современном кинопроизводстве? - отметил исполнительный вице-президент Сбербанка, CTO Сбера, Дэвид Рафаловский. - Коммуникаций между зрителем и героями. Чтобы зритель после фильма мог послать герою сообщение и сказать: «Ну, круто вообще! Что делаешь сейчас?» И получить ответ.

А Андрей Курпатов, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера, рассказал, что врачи-специалисты, исследуя с помощью современных магнитно-резонансных томографов, как человеческий мозг реагирует на те или иные возбудители (музыку, фильмы, книги), могут заранее вычислить, каким должен быть творческий продукт, чтобы гарантировано понравиться зрителю. Эту мысль отметил Клим Шипенко, российский кинорежиссёр, сценарист, участник космического полёта в рамках научно-просветительского проекта «Вызов».

- Так давайте все эпизоды пропускать через этот томограф — у нас тогда хит за хитом будут выходить! - с жаром предложил он.

В SberDesign Conf примут участие ведущие российские и международные эксперты креативных индустрий в сфере дизайна и AR/VR технологий, архитектуры, моды, CX/UX исследований, продуктового и промышленного дизайна, компьютерной графики и анимации, звукового дизайна, а также топ-менеджеры и эксперты Сбера и компаний экосистемы.