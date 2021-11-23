У частного самолета, на котором летела актриса Дженнифер Лоуренс, отказал двигатель

Дженнифер Лоуренс вспомнила, как едва не погибла в авиакатастрофе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс украсила обложку нового номера журнала «Vanity Fair». В интервью изданию 31-летняя актриса вспомнила о том, как едва не погибла в авиакатастрофе. В 2017 году Дженнифер в компании братьев летела на частном самолете из своего родного города Луисвилл (штат Кентукки) в Нью-Йорк. Внезапно у самолета отказал один из двух двигателей. Давление в салоне резко упало. Актриса призналась: она была уверена, что не выживет, и уже представляла себе, что произойдет дальше.

- Мой скелет - это все, что осталось на сиденье. Мы все собирались умереть. Я начала посылать маленькие мысленные голосовые сообщения своей семье: «Я прожила отличную жизнь, мне очень жаль, что все так случилось».

Увидев взлетно-посадочную полосу, заполненную аварийными службами, актриса начала молиться.

- Я подумала: «Боже мой, может быть, мы переживем это? У меня будут ожоги, это будет больно, но, может быть, мы выживем, - рассказала звезда.

Самолет благополучно приземлился, но актрисе предстояло еще одно испытание. Ей пришлось пересесть на другой лайнер, чтобы все-таки долететь до Нью-Йорка. По словам Лоуренс, подняться на борт она смогла, только приняв успокоительную таблетку и запив ее алкоголем. После всего случившегося актриса теперь страдает аэрофобией и боится полетов.

- Это сделало меня намного слабее. Летать - это ужасно, и мне приходится делать это постоянно, - говорит Лоуренс.

Актриса украсила обложку нового номера журнала «Vanity Fair». Фото: Инстаграм.

Сейчас звезда «Голодных игр» ждет первенца от своего мужа, директора художественной галереи Кука Марони. На днях она представила свою новую работу в компании партнера по съемочной площадке – Леонардо Ди Каприо. Актеры вместе сыграли в комедийном проекте Netflix «Не смотрите наверх». Дженнифер пришла на предварительный просмотр картины с уже заметно округлившимся животиком. Выглядела при этом будущая мама великолепно: она нарядилась в мини-платье и босоножки на высоких каблуках.

Проект Netflix «Не смотрите наверх» выйдет на стриминговой площадке 24 декабря. Комедия может похвастаться по-настоящему звездным составом. Кроме Лоуренс и Ди Каприо в нем снялись Мэрил Стрип, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт и Ариана Гранде.