Американец купил за $30 рисунок эпохи Ренессанса

Рисунок является подлинным и представляет собой набросок к картине «Богоматерь и младенец с цветком на травянистом берегу»

Житель Массачусетса, пожелавший остаться неизвестным, в 2017 году на одной из распродаж приобрел стилизованный под старину карандашный набросок.

Рисунок был выполнен настолько красиво, что мужчина не удержался и выложил за него требуемую сумму – $30.

Спустя некоторое время он решил показать его специалистам, и был шокирован: два ведущих эксперта в области творчества Альбрехта Дюрера, немецкого живописца эпохи Возрождения, чьи работы продаются за сотни тысяч долларов и служат украшением лучших частных коллекций, подтвердили, что рисунок является творением великого мастера, сообщает The Art Newspaper.

Проведя несколько экспертиз, Джулия Бартрум из Британского музея и ее коллега из Венского музея Альбертина Кристофер Мецгер утверждают, что рисунок является подлинным и представляет собой набросок к картине «Богоматерь и младенец с цветком на травянистом берегу». Годом создания работы эксперты назвали 1503-ий.

Финальная экспертиза еще не завершена, однако специалисты утверждают, что неожиданная находка может оказаться самым дорогим рисунком на бумаге, а ее стоимость может дойти до $50 миллионов. Текущий рекорд принадлежит эскизу «Голова музы» Рафаэля, проданному в 2009 году за $48 миллионов.

Рисунок Дюрера хранился в частной коллекции архитектора из небольшого городка Конкорд в штате Массачусетс. Семья была уверена, что рисунок – не более, чем карандашная копия, сделанная с известной картины Дюрера, а крупную монограмму внизу эскиза рассматривали лишь как шутку.

Сам архитектор умер в 2012 году, его жена – спустя три года, а вскоре после этого дочери устроили распродажу, на которой и был продан неизвестный Дюрер.