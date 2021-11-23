Игры Будущего сотрут границы возможного

Фото: pixabay.com

А где они пройдут – пока интрига: организаторы выберут российский город-победитель только в мае следующего года. А пока в Москве торжественный старт заявочной кампании дал Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Поехали!

Мероприятие получилось представительным: в нем приняли участие министр спорта Олег Матыцин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев и главные действующие лица предстоящих Игр – киберспортсмены. Делегаты от регионов наблюдали за церемонией в режиме видеосвязи.

Что же это такое - Игры Будущего? Это современные, молодежные, «хайповые» состязания, включающие элементы спорта, инновационных технологий и образования. В общем, формат, близкий по духу современному цифровому поколению. Ему наверняка придется по душе и новый термин, подходящий для Игр – PHYGITAL, или объединение физического и digital миров.

Впервые проект этого международного движения и турнира вице-премьер Дмитрий Чернышенко представил в сентябре 2021 года в Казани на Международном форуме «Россия – спортивная держава».

Зрелищности соревнованиям будет не занимать, а WOW-эффект миллионам болельщиков по всему миру гарантирован. Несомненными «гвоздями программы» станут киберспорт, технологии мобильности, робототехника, искусственный интеллект, классический спорт с различными инновационными и высокотехнологичными элементами, такими как экзоскелеты – всего 21 дисциплина в 5 виртуальных вселенных. По плану первые Игры соберут около 1500 спортсменов из 20 стран.

Верим твердо в героев киберспорта

В России киберспортивная культура зародилась около двадцати лет назад, а в последнее время становится все более популярной. Стремительно растет число фанатов виртуальных сражений, а наши киберспортсмены лишь укрепляют свои позиции в мировых рейтингах. В этом году впервые в истории три российские команды покорили их вершины: это Gambit, Virtus Pro и Team Spirit. Все они присутствовали на церемонии, а команда Team Spirit, недавно одержавшая блистательную победу на чемпионате мира The International 10, стала первым Амбассадором Игр Будущего. Казалось, этих гуру компьютерного мира уже невозможно удивить современными технологиями. Но организаторам это удалось: неожиданно над головами гостей мероприятия появился дрон с видеокамерой, которая активировала на планшете уникальный артефакт: сгенерированный на блокчейн-площадке Сбера NFT-токен. Именно он и стал подтверждением почетного статуса.

«Я рад объявить Послом Игр команду Team Spirit, которая входит в топ мирового рейтинга киберспортсменов. Уверен, они внесут большой вклад в создание нового международного движения, представят свои предложения по его спортивному наполнению и созданию эффектных и зрелищных форматов состязаний», - отметил Дмитрий Чернышенко.

Городу и миру

Ответ на главный вопрос – в каком российском городе пройдут первые в истории Игры Будущего – мы узнаем 16 мая 2022 года. После тщательного анализа шорт-листа в этот день организаторы объявят победителя, который, пройдя строгий отбор, ответит всем критериям соревнований такого уровня. Заявки могут подавать города, где есть вся инфраструктура для встречи и приема как минимум 300 тысяч участников и зрителей: спортивные объекты, концертные залы, выставочные павильоны и открытые пространства. Предварительным экзаменом на готовность станут тестовые соревнования, которые также состоятся в следующем году.

«Я абсолютно уверен в успехе. Уже сегодня мы не можем представить спорт и в принципе занятия физической культурой без использования современных цифровых технологий. Я убежден: этот проект даст нам возможность еще больше позиционировать наши сообщества и нашу молодежь как лидеров мирового спорта и новых проектов», - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Взгляд в будущее

Задача стоит стратегическая: не просто провести в 2023 году Игры Будущего на высоком уровне, а в перспективе создать значимое для мира международное спортивное движение, объединяющее технологии, образование и инновации. А первым шагом к Играм будет построение принципиально новой технологической соревновательной платформы, на основе которой запустят международную социальную сеть и видеосервис для миллионов продвинутых людей из разных стран. Планируется, что турнир национальных сборных будет проводиться раз в два года.

«Игры будущего – это метавселенная, в центре которой должен стоять человек, а все цифровые и физические инновации используются для его развития, благополучия и счастья. Ценности нового мира – экологичность, многообразие, свобода самовыражения и здоровый активный образ жизни. Мы придумали и хотим реализовать свою мечту, чтобы дать каждому возможность стать чемпионом под своим национальным флагом в этом новом мире спорта», - подчеркнул лидер международного движения Игры Будущего, президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

Россия всегда стремилась развивать новейшие технологии и активно двигала мировой спорт вперед. Чего стоят только недавние Олимпийские игры в Сочи – ими мы действительно удивили всех! Теперь эстафету принимают Игры Будущего под девизом «Стирая границы возможного» - им предстоит стать новым «козырем» в колоде нашего лидерства в традиционных соревновательных дисциплинах.