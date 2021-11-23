Анна Попова выступила против снятия ковидных ограничений в регионах

Правительство дополнительно выделило 5 миллиардов рублей на препараты для лечения пациентов с коронавирусом в больницах. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство дополнительно выделило 5 миллиардов рублей на препараты для лечения пациентов с коронавирусом в больницах. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Как пояснил премьер, речь в том числе идет о незарегистрированных в России зарубежных лекарствах.

- Некоторые из них особенно нужны людям, которые тяжело переносят болезнь,- сказал Мишустин и поручил Минздраву вместе с регионами прогнозировать потребность в лекарствах от ковида.

По его словам, партии таких медикаментов поступят в больницы до конца года.

Мишустин также сообщил, что тестирование на ковид останется бесплатным для россиян в ближайшие два года. Для этого, пояснил премьер, правительство внесло изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Как рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, общее число пациентов с коронавирусом снизилось в России на 14%. В то же время под наблюдением врачей остается еще более 1 миллиона человек, 221 тысяча человек лежит в больницах.

По словам Мурашко, благодаря снижению заболеваемости 19 тысяч больничных коек возвращены в общую медицинскую сеть для оказания плановой помощи пациентам. Частично вернулись в образовательные классы преподаватели и студенты медвузов, которых привлекли на помощь врачам.

- Но 65 тысяч человек продолжают трудиться и помогать медикам, - сообщил Мурашко.

Он также рассказал о темпах вакцинации. Ежедневно прививку от коронавируса в России в среднем делают 500 тысяч человек. За минувшую неделю вакцинировались 3 млн. человек. Активнее потянулись на прививку люди старшего возраста.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, среди пожилых уровень заболеваемости ковидом по-прежнему не снижается.

- Как только уровень иммунизации превысит 60 процентов, мы заметим значимые изменения, - сказала Попова.

Она также предостерегла регионы от быстрого снятия ковидных ограничений.

- В большинстве регионов как только отмечается улучшение ситуации, ограничения отменяются. Я считаю, что делать это рано, - заявила Попова.