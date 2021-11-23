Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика23 ноября 2021 15:11

Росгвардия взяла под охрану ивановские бригады скорой помощи

Врачам достаточно нажать кнопку, чтобы вызвать на помощь вооруженную охрану
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Более 40 автомобилей скорой медицинской помощи, работающих в Иваново, теперь оборудованы тревожной кнопкой.

Более 40 автомобилей скорой медицинской помощи, работающих в Иваново, теперь оборудованы тревожной кнопкой.

Фото: Предоставлено Росгвардией

Более 40 автомобилей скорой медицинской помощи, работающих в Иваново, теперь оборудованы тревожной кнопкой. Мера не лишняя, есть учитывать, что медики, спасая жизни граждан, нередко сами становятся жертвами агрессивных пациентов или водителей. Теперь у медицинских работников появилась возможность оперативно вызвать поддержку.

- Программа реализуется в рамках сотрудничества между Управлением вневедомственной охраны Росгвардии по Ивановской области и ОБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Иваново" по комплексной безопасности медицинских учреждений и медработников, - сообщили в Росгвардии.

В экстренной ситуации фельдшеру бригады скорой помощи достаточно нажать на кнопку. Поступивший на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны тревожный Росгвардии сигнал получит ближайший к месту экипаж, который и придет на помощь находящимся в беде медикам в считанные минуты.

Сотрудники Росгвардии и ивановские медики уже провели совместные учения. Подобная система безопасности будет внедряться в других муниципальных образованиях области и городах.

Кстати, недавно Росгвардия оснастила тревожными кнопками все трамваи и троллейбусы в Санкт-Петербурге. Потенциальных нарушителей предупредили: в случае появления в транспорте провокатора или агрессивного пассажира, патруль Росгвардии прибудет на место в течение нескольких минут.

Армия и безопасностьКАРТИНА ДНЯ