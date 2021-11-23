Росгвардия взяла под охрану ивановские бригады скорой помощи

Более 40 автомобилей скорой медицинской помощи, работающих в Иваново, теперь оборудованы тревожной кнопкой. Фото: Предоставлено Росгвардией

Более 40 автомобилей скорой медицинской помощи, работающих в Иваново, теперь оборудованы тревожной кнопкой. Мера не лишняя, есть учитывать, что медики, спасая жизни граждан, нередко сами становятся жертвами агрессивных пациентов или водителей. Теперь у медицинских работников появилась возможность оперативно вызвать поддержку.

- Программа реализуется в рамках сотрудничества между Управлением вневедомственной охраны Росгвардии по Ивановской области и ОБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Иваново" по комплексной безопасности медицинских учреждений и медработников, - сообщили в Росгвардии.

В экстренной ситуации фельдшеру бригады скорой помощи достаточно нажать на кнопку. Поступивший на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны тревожный Росгвардии сигнал получит ближайший к месту экипаж, который и придет на помощь находящимся в беде медикам в считанные минуты.

Сотрудники Росгвардии и ивановские медики уже провели совместные учения. Подобная система безопасности будет внедряться в других муниципальных образованиях области и городах.

Кстати, недавно Росгвардия оснастила тревожными кнопками все трамваи и троллейбусы в Санкт-Петербурге. Потенциальных нарушителей предупредили: в случае появления в транспорте провокатора или агрессивного пассажира, патруль Росгвардии прибудет на место в течение нескольких минут.