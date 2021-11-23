Заброшенный Штаб Ладожской флотилии в Ленобласти станет музеем истории Дороги жизни

В честь 80-летия со дня начала работы Дороги жизни на территории музея «Прорыв блокады Ленинграда» установили новый экспонат - легендарную «полуторку». Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Штаб Ладожской флотилии, расположенный в центре города Новая Ладога Ленинградской области, станет региональным музеем. Его экспозиция расскажет об истории блокады Ленинграда и подвиге советских моряков во время работы Дороги жизни.

Здание, в котором располагался Штаб, будет передано в собственность Ленинградской области. Сейчас оно заброшено и находится в неудовлетворительном состоянии. По словам заместителя главы правительства региона - председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, реставраторам предстоит большая работа.

- Мы планируем этот объект полностью отреставрировать вместе с прилегающей территорией. Там мы разместим экспозицию, которая будет рассказывать о роли моряков во время работы Дороги жизни и в целом о роли ладожской флотилии во время Великой Отечественной войны, о судьбах людей, служивших на флоте, - рассказал Владимир Цой.

Договор пользования историческим зданием между Музейным агентством Ленинградской области и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом уже заключен. Как только документ будет зарегистрирован, начнётся процедура оформления здания в собственность региона.

Здание, в котором располагался Штаб Ладожской флотилии, станет музеем истории Дороги жизни и советских моряков. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

- Надеюсь, что в следующем году мы этот процесс завершим и параллельно приступим к проектированию реставрации объекта и созданию экспозиции. Я думаю, это займёт у нас приблизительно год, и уже в 2023-2024 году мы приступим непосредственно к работам, - отметил Владимир Цой.

Старинный каменный особняк в центре Старой Ладоги был построен в XVIII веке для купца Луковицкого. В годы Великой Отечественной войны в нем разместился Штаб ладожской флотилии. Ее корабли перевозили по Ладожскому озеру продовольствие, оружие и боевую технику для осажденного Ленинграда. Из окруженного кольцом блокады города флот эвакуировал жителей, вывозил больных и раненых. Моряки Ладожской флотилии участвовали в разгроме немецких войск под Ленинградом. В 1960 году здание было признано федеральным объектом культурного наследия, на его фасаде появилась мемориальная доска.

«Дорога жизни» проходила через Ладожское озеро с осени 1941 года по март 1943 года, когда блокада Ленинграда была снята. Летом людей и грузы перевозили по воде, зимой по льду. Она стала единственной транспортной магистралью, связывавшей осажденный фашистами город со страной. Ленинградская область бережно сохраняет память о Дороге жизни и ее героях. В честь 80-летия со дня начала работы ледовой переправы на территории музея «Прорыв блокады Ленинграда» 22 ноября торжественно установили новый экспонат - легендарную «полуторку». Это реальный автомобиль военного времени, ГАЗ – АА, перевозивший по Дороге жизни хлеб в блокадный Ленинград. Машина провалилась под лед на 19-м километре трассы 29 ноября 1941 года в районе острова Большие Зеленцы. В 2020 году автомобиль обнаружили на дне Ладожского озера. Машину подняли, и бережно восстановили к 80-летию начала работы Дороги жизни.

К церемонии установки нового музейного экспоната присоединились глава Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по телемосту поблагодарила всех, кто участвовал в спасении и реставрации машины-солдата, а также выразила благодарность губернатору Александру Дрозденко за сохранение в регионе памяти о героях Великой Отечественной войны.

По словам губернатора Александра Дрозденко, к 9 мая 2022 года будет отреставрирован и открыт еще один музей Дороги жизни - в деревне Коккорево Всеволжского района. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

- Мы полностью восстановили после пожара музей Дороги жизни в Кобоне, открыли музей 43 героев, героев-летчиков, которые защищали Ладогу и Балтийское небо. Также мы провели полную реконструкцию музея Дороги жизни в Осиновце, - рассказал Александр Дрозденко. - 9 мая следующего года мы откроем ещё один, новый музей, посвященный блокаде, в деревне Коккорево в сохранившемся деревянном доме, где находился путевой пункт для водителей Дороги жизни. Мы назовем его «Лица Дороги жизни». Это те люди - водители, регулировщицы, зенитчики, врачи и многие другие, благодаря которым Дорога жизни работала и спасала ленинградцев.