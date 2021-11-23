Библиотеки и дома культуры становятся настоящими центрами притяжения

Этот ДК стал единственным в регионе построенным домом культуры за последние десятилетия. Фото Михаила Гончарова

В конце прошлой недели министр культуры Ольга Любимова посетила Орловскую область, где обсудила с губернатором Андреем Клычковым реализацию в регионе нацпроекта «Культура».

- Мы крайне плодотворно оцениваем реализацию нацпроекта «Культура» в Орловской области. Самое главное – мы научились с коллегами работать вместе, искать потребности, понимать, что действительно нужно, в каком районе необходимы библиотеки, где нуждаются в ремонте школы искусств, какого рода оборудования, музыкальных инструментов, литературы не хватает в детских школах искусств и колледжах, - сказала Ольга Любимова.

Министр культуры Российской Федерации Любимова Ольга Борисовна. Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФ

По словам губернатора, благодаря взаимодействию с министерством, финансирование сферы культуры в регионе значительно увеличилось. Например, в 2020-2021 году создано 5 модельных библиотек в Орле, Мценске, Свердловском и Мценском районах. А школы искусств и Дома культуры получили новые музыкальные инструменты, современное оборудование и учебные материалы.

ЧТЕНИЕ, ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Модельная библиотека – это не просто место, где выдают книги. Это пространство, в котором можно не только читать, но и заниматься творчеством, играть, учиться, развивать разные навыки. Пример тому – Центральная районная библиотека им. Н. С. Лескова в поселке Змиевка Свердловского района Орловской области. Библиотечное дело появилось здесь в 1921 году, когда местные активисты, несущие в народ идею ликвидации неграмотности, организовали избу-читальню. А спустя 100 лет, 1 октября 2021 года, в Змиевке открылась библиотека нового формата. Ее здание было построено в 1961 году, и на протяжении 60 лет в нем почти ничего не менялось: разве что книжный фонд периодически пополнялся. А в этом году изменились и внешний вид, и содержание.

На модернизацию библиотеки в рамках нацпроекта выделено 10 млн рублей. На них куплены книги, мебель, оборудование, настольные игры, предметы декора. На средства Свердловского района отремонтирован фасад, заменены окна, обустроена часть технических помещений. Для юных посетителей сделали игровую зону: пока родители выбирают книги, дети развлекаются – тут им и игрушки, и развивающие игры. Причем, доступны развлечения, как в привычном формате, так и цифровом – на интерактивной панели.

Оцифрована и работа с посетителями: в 2021 году в библиотеке появилась станция книговыдачи. Теперь достаточно оформить электронный читательский билет - и получать и сдавать книги можно самостоятельно. Кстати, на федеральные средства библиотека закупила много книг для дошколят, школьников и взрослых. И еще подключилась к национальной электронной библиотеке и к порталу ЛитРес. Все, что на них выложено, посетители читают бесплатно. А еще здесь появились кинопроектор, планшеты, компьютеры, принтеры, очки виртуальной реальности, скоро появится фотостудия. Некоторые дизайнерские решения пришлись по вкусу читателям, например, стеллажи-иллюминаторы. Внутри них - удобные пуфики.

Современные библиотеки - это мультимедийное пространство, где интересно и взрослым и детям. Фото Михаила Гончарова

- Думала, с планшетами на них будут лежать, а нет - с книгами! И еще - к нам пошла молодежь. С момента открытия посещаемость библиотеки выросла примерно в 2 раза, - рассказала заведующая Елена Савоськина.

Книги, игры, учеба, киноэкранизации, обсуждения, встречи молодежного клуба, хор ветеранов – вот чем наполнена сейчас жизнь змиевской библиотеки.

- Прихожу сюда обычно два раза в неделю. У нас тут клуб «Подкова»: с ребятами мы обсуждаем разные темы. Почему «Подкова»? Потому что мы хотим быть подкованными во всем! Здесь мы готовим проекты по школьным предметам, используем планшеты, компьютеры и, главное, принтер формата А3, на котором можно распечатать проект. Дома это я сделать не могу. Ну и, конечно, здесь можно развлекаться, играть: очками виртуальной реальности, например, можно свободно пользоваться, - рассказала десятиклассница змиевской школы Кира Плеханова.

НОВЫЙ ДК В ДРОСКОВО

В июне 2021 года сельский ДК в Дросково Покровского района справил новоселье. Многие годы он буквально ютился в разных зданиях. Более-менее нормальные условия были в местном спорткомплексе. Правда, чтобы в праздники вместить в зал всех желающих, приходилось ставить дополнительные лавки. Теперь все изменилось – появился новый ДК.

- Мы сейчас шьем здесь костюмы для концерта – у нас коллектив «Ягода-малинка»: поем, танцуем, стихи читаем. Может быть, к Новому году ослабят ковидные ограничения, и тогда выступим в красивых нарядах! - рассказала завсегдатай клуба Оксана Енина.

Раньше самодеятельность выступала в основном на выезде. Из-за отсутствия достаточного пространства сцену ставили на рыночной площади в парке Победы. Теперь, когда появился вместительный зал, отпала необходимость возить туда-сюда колонки, пульт, микрофоны, костюмы. Что важно, новая сцена - достаточно объемная, где места хватает и для выступления хора, и для театральной постановки.

Несмотря на коронавирусные ограничения, завсегдатаи клуба готовятся к Новому году. Фото Михаила Гончарова

В Доме культуры организованы кружки вокала, хорового пения, бисероплетения, лоскутного шитья. Люди старшего поколения собираются в Клубе общения. В творческих объединениях участвуют не только местные, но и жители соседних деревень.

Дом культуры в Дросково стал единственным в регионе построенным за последние десятилетия ДК. На его строительство в рамках национального проекта «Культура» было потрачено почти 27 млн рублей.

ЛИВЕНСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

В школе несколько программ в области музыкального и театрального искусства. Здесь дети учатся играть на фортепиано, синтезаторе, баяне, аккордеоне, флейте, саксофоне, постигают основы актерского мастерства. В 2019 году в рамках нацпроекта «Культура» школа получила новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.

Ливенская школа искусств получила новые инструменты в рамках нацпроекта "Культура".Фото Михаила Гончарова

- Благодаря нацпроекту мы решили все текущие проблемы. Нам повезло с подрядной организацией, которая качественно отремонтировала фасад, кровлю, обустроила пандус, заменила оконные блоки, - рассказал директор Геннадий Бронников.

Сейчас на сцене Ливенской школы идут репетиции к традиционному конкурсу-фестивалю «Созвездие Орла», который должен пройти в начале декабря в областном центре. Ребята вместе с худруком Галиной Поповой ставят спектакль «Отражение». В Ливенском районе в рамках нацпроекта обновлен и Сергиевский сельский Дом культуры, в котором капитального ремонта не было дольше 50 лет. Здесь установлены современные оконные блоки, металлические решётки, отремонтированы фасад и кровля.

Ребята готовятся к конкурсу-фестивалю "Созвездие Орла". Фото Михаила Гончарова

Всего в рамках нацпроекта в Орловской области с 2019 года модернизировано по модельному стандарту 5 муниципальных библиотек. Скоро откроется еще одна. А в России к концу этого года будет обновлено 611 библиотек, книжный фонд которых пополнится на 2 млн книг. Капитальный ремонт прошел в 7 Домах культуры Орловской области, завершается капитальный ремонт ещё на двух ДК. Почти 626 млн рублей выделено на капремонт пяти муниципальных детских школ искусств. Он завершен уже в четырех из них.