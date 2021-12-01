Досталось всем: Трамп назвал однопартийца «старой каргой», а Меган Маркл - непорядочной

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

45-й президент США Дональд Трамп подверг резкой критике своего однопартийца, лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла и потребовал от него приложить все усилия, чтобы заблокировать проект повышения госдолга, на котором настаивают демократы.

– Старая карга Митч Макконнелл, которого радикальные левые демократы бьют по всем фронтам с тех пор, как им дали двухмесячную отсрочку, позволившую им «собраться», должен быть полностью готов использовать лимит госдолга, чтобы полностью уничтожить новый законопроект демократов о социальных расходах – расточительство! - который навсегда изменит нашу страну, – цитирует Трампа издание The Hill.

Бывший президент США и ранее нападал на Макконнелла – прежде всего по причине сделки с демократами, на которую пошел лидер республиканцев во время голосования по вопросу повышения госдолга в октябре. Теперь же, после того как стало известно о готовящихся договоренностях между республиканцами и демократами в Сенате с целью не допустить дефолта в стране, Трамп прилагает все усилия, чтобы не дать сделке состояться.

79- летний член Республиканской партии Митч Макконнелл занимает пост сенатора от штата Кентукки более 35 лет – впервые он был избран в Сенат в 1984 году. Является лидером сенатского меньшинства. В январе этого года Макконнелл заявил, что считает Трампа виновным в организации штурма Капитолия и поддерживает импичмент.

Помимо нападок на Макконнелла, Дональд Трамп высказал свое отношение к Меган Маркл. Экс-президент заявил, что никогда не был поклонником нынешней герцогини Сассекской и считает, что она ведет себя крайне непорядочно по отношению к семье мужа.

– Я думаю, что она ведет себя очень неуважительно по отношению к королевской семье и, что более важно, к самой королеве, – сказал Трамп в эфире телеканала GB News.

За время своего президентства Трамп дважды встречался с королевой Елизаветой II во время визитов в Лондон, а также неоднократно заявлял, что испытывает к британскому монарху чувство глубокого уважения и считает ее великой женщиной.