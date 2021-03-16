История Меган Маркл: Как принц Гарри и его жена зарабатывали на жизнь после бегства из королевской семьи

Рейтинг популярности Гарри и Меган среди британского народа резко упал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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ДЕНЬГИ НА СТАТУСЕ

В декабре 2019 года Гарри и Меган выпустили семейную рождественскую открытку — первую, на которой вместе с ними изображен их сын Арчи. Меган немедленно обвинили в том, что фотографию обработали так, чтобы ее лицо выделялось, а физиономия Гарри была тусклой и размытой.

Снимок сделала американская актриса Джанина Гаванкар, близкая подруга Меган. Она отрицала, что фотография была отредактирована.

Герцог и герцогиня провели полтора месяца в Канаде вместе с матерью Меган Дориэй Рэглэнд. Утром 8 января 2020 года возник слух о том, что они переезжают в Канаду на постоянное жительство. Вечером того же дня Гарри и Меган сообщили в Инстаграме, что слагают с себя полномочия старших членов королевской семьи. Они не предупредили королеву и тем самым поставили Букингемский дворец в неудобное положение.

Отказ от статуса старших членов королевской семьи означал, что они больше не будут представлять британскую монархию на различных мероприятиях, получать деньги из государственной казны, а также то, что они должны будут вернуть 2,4 миллиона фунтов, потраченные на ремонт их дома.

Рейтинг популярности Гарри и Меган среди британского народа резко упал. Хотят свалить? Скатертью дорога. Только кто будет платить за обеспечение их безопасности в Канаде? Неужели британские налогоплательщики? С какой стати? Пусть канадское правительство платит. А парня жалко. Такой классный парень был! Эта голливудская актриска совсем заморочила ему голову.

Всплыло видео, снятое в июле 2019 года на премьере фильма «Король Лев» в Лондоне. Пока Меган обнималась с певицей Бейонсе, Гарри обрабатывал Роберта Айгера, одного из руководителей компании «Дисней».

- А вы знаете, что она записывает закадровый голос? - спросил принц Айгера, показывая на жену. - Ее это очень интересует.

11 января 2020 года газета «Таймс» сообщила, что Меган Маркл действительно заключила договор с «Дисней» о записи закадрового голоса. Вместо гонорара компания должна была перечислить деньги в фонд организации «Слоны без границ», которая занимается защитой диких животных в Африке.

Стало более-менее понятно, чем Сассекские собираются промышлять «на воле», - шоу-бизнесом. Официальные круги в Лондоне насторожились: не нанесут ли будущие коммерческие проекты Гарри и Меган ущерб репутации британской монархии?

Официальные круги в Лондоне насторожились: не нанесут ли будущие коммерческие проекты Гарри и Меган ущерб репутации британской монархии? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЛЮБИМЫЙ НАПИТОК ОПРЫ

Они жили сначала в Канаде, потом перебрались в США. В июне 2020 года купили за 14,7 миллиона долларов дом в Калифорнии. Это была удачная покупка: за несколько месяцев цены на недвижимость в том районе выросли в три раза. Неподалеку от них проживает телеведущая Опра Уинфри.

В сентябре герцог и герцогиня подписали контракт с американской компанией «Нетфликс» на 100 миллионов долларов. Они будут продюсировать фильмы, сериалы, детские передачи и т.п.

Тогда же был заключен договор с компанией «Спотифай» на производство подкастов. Первый выпуск был в декабре, после рождества. В программе приняли участие Элтон Джон и другие знаменитости, а также маленький Арчи. В конце передачи Гарри и Меган спели песенку.

Выражаясь осторожным языком Би-би-си, эти новости вызвали в Британии «неоднозначную реакцию». Сассекские делали деньги за счет своих титулов. Вряд ли «Нетфликс» подписал бы 100-миллионный контракт с Меган Маркл, если бы она не была женой британского принца, внука королевы. Обычная второразрядная актриса. Ни рожи, ни кожи. Злые языки поговаривали, что коварная Меган с самого начала все это просчитала.

Кстати, насчет кожи. После гибели афроамериканца Джорджа Флойда под коленкой американского полицейского в США бушевали расовые страсти. Это был еще один ресурс, который могла монетизировать герцогиня, открывшая в себе «цветную женщину».

Этнический фактор давал Меган возможность выставить себя в качестве жертвы. На Западе это модно и выгодно. Но как? Как может сойти за жертву миллионерша, живущая с мужем-принцем, тоже миллионером, в роскошном особняке в Санта-Барбаре? Особенно когда по всему миру бушует коронавирус? Обвинить кого-нибудь в расизме — вот надежный способ.

В середине февраля 2021 года стало известно, что Гарри и Меган согласились дать интервью Опре Уинфри. Особо подчеркивалось, что никаких денег за это они не получат.

Двумя месяцами ранее, в декабре 2020 года, Опра разместила в Инстаграме видео, на котором она пила кофе, полученный в качестве рождественского подарка от «соседки М». Телеведущая сообщила, что это теперь ее любимый напиток. В Инстаграме у Опры Уинфри более 19 миллионов подписчиков.

Этот кофе — особенный. Вегетарианский латте, который, как написано на упаковке, снижает стресс, повышает иммунитет, улучшает пищеварение и здоровье мозга. И вот еще очень важное: производители напитка заботятся об окружающей среде.

«Соседка М» - это Меган Маркл. Вегетарианский латте выпускает калифорнийский стартап, в который Меган инвестировала солидные деньги. Эксперты оценивают финансовую отдачу от рекламного видео Опры Уинфри минимум в миллион долларов.

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