Билл Гейтс посоветовал, что почитать во время предстоящих праздников

Миллиардер и филантроп, основатель Microsoft , один из богатейших людей планеты Билл Гейтс поделился своими предпочтениями в литературе. В своем блоге Гейтс представил традиционную подборку из пяти книг, способных, по его мнению, увлечь читателей во время праздничного отдыха.

По словам миллиардера, в детстве его любимыми книгами была научная фантастика. Произведения Айзека Азимова, Роберта Хайнлайна и Райса Берроуза он зачитывал буквально до дыр. Позже на смену фантастике пришел жанр нон-фикшн.

И, как известно, все новое – это хорошо забытое старое, так что в последнее время предприниматель вновь почувствовал вкус к фантастике.

Пять книг, рекомендуемые Биллом Гейтсом

Джефф Хокинс, A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence

По мнению Гейтса, тема искусственного интеллекта ничуть не менее увлекательна, чем самые загадочные теории писателей-фантастов, а книга от создателя карманных компьютеров PalmPilot способна заинтересовать практически любого читателя.

– Если вам интересно узнать больше о том, что нужно для создания настоящего искусственного интеллекта, эта книга даст вам всю информацию, – считает Гейтс.

Уолтер Айзексон, The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race

Это книга об открытии, которое совершили лауреат Нобелевской премии Дженнифер Даудна и ее коллеги, а именно – о технологии редактирования генома CRISPR. Гейтс утверждает, что достаточно сложная тема изложена автором простым и понятным языком, а книга будет интересна тем, кто хочет узнать больше о будущем генной инженерии.

– Я знаком с этой системой благодаря своей работе. Мы финансируем ряд проектов, использующих эту технологию. Но я все равно узнал много нового из этой всеобъемлющей и написанной доступным языком книги, – утверждает Гейтс.

Кадзуо Исигуро, Klara and the Sun

Это фантастический роман, созданный британским писателем японского происхождения Кадзуо Исигуро в жанре антиутопии. Действие разворачивается в будущем, где способности некоторых детей изменены на генном уровне, а для их обучения используются роботы-андроиды, которых называют «искусственными друзьями».

– Эта книга заставила меня задуматься о том, на что может быть похожа жизнь рука об руку со сверхразумными роботами, и будем ли мы когда-то относиться к таким машинам, как к технологиям, или увидим в них нечто большее, – комментирует роман Гейтс.

Мэгги ОФаррелл, Hamnet

Новая книга от писательницы Мэгги О’Фаррелл из Северной Ирландии. Роман построен на известном из жизни Шекспира факте – его сын скончался в возрасте 11 лет. До сих пор неизвестно, что стало причиной смерти ребенка, и Hamnet – это взгляд современного мастера пера на жизнь англичан XVI века.

– Если вы любите Шекспира, вам понравится этот трогательный роман о том, как личная жизнь писателя повлияла на одну из его самых известных пьес, – резюмирует Гейтс.

Энди Вейер, Project Hail Mary

Любителям фантастики Энди Вейер знаком прежде всего своим дебютным романом «Марсианин», который не только стал бестселлером в 2014 году, но и лег в основу одноименного фильма с Мэттом Деймоном, вышедшем через год после официальной публикации книги.

Достаточно сказать, что фильм в прокате окупился примерно шесть раз, получил «Золотой глобус» и «Хьюго», а также семь раз был номинирован на «Оскар».

Новый роман Вейера рассказывает о школьном учителе, который перенесся в другую звездную систему и вынужден применять все свои знания, чтобы спастись.

- Это очень увлекательная книга, я прочел ее за уикенд, – сообщил Гейтс.