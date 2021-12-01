Вдова Градского на прощании не общается с его детьми: «Пришли сотни людей! Впервые за пандемию многолюдные похороны»

Вдова Александра Градского на церемонии прощания с артистом. Фото: Иван МАКЕЕВ

1 декабря с 10 утра в Москве началась гражданская церемония прощания с народным артистом Александром Градским. Музыкант, композитор и поэт Александр Градский умер в нейрореанимации одной из московских клиник. 72-летний Градский в сентябре переболел коронавирусом, после чего его состояние ухудшилось, и в конце ноября случился инсульт. Смерть артиста была неожиданной для родни и коллег.

Очередь из желающих попрощаться выстроилась огромная. Фото: Иван МАКЕЕВ

Очередь из коллег и поклонников музыканта еще до начала прощания выстроилась более чем на километр у входа в театрально-концертный зал «Градский Холл», которым руководил Александр Борисович. Впервые за время пандемии на прощание со знаменитостью пришло огромное количество людей: мы насчитали только в первые полчаса в очереди около тысячи человек. Очень много знаменитых людей умерли за последние полтора года – но собиралось на прощании не более 50 человек.

Фото: Иван МАКЕЕВ

У «Градский Холл» люди стоят в очереди, многие с гвоздиками. Дежурит милиция. Внутрь пускают дозировано: заходит одновременно по 10 человек и только в масках. Для подъезда вип-гостей организован отдельный проход: одной из первых приехала певица Пелагея, после нее зашел внутрь Сергей Мазаев. Прессе запретили снимать церемонию прощания внутри помещения.

Сергей Мазаев приехал проститься с другом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пелагея смахивала слезы. Фото: Иван МАКЕЕВ

У гроба еще до 10 утра собрались родные – бывшая жена Ольга Фартышева и их с Градским дети: 35-летняя Мария и 40-летний Даниил. Именно Ольга помогла Александру Борисовичу найти сиделку после того, как в сентябре его выписали из больницы. Вдова народного артиста 37-летняя Марина Коташенко приехала к 10 часам. Ее сопровождал охранник. Марина была в черном пуховике и яркой шапке, уже внутри помещения вдова сняла головной убор, но не заменила его на черный платок. Марина Коташенко в черной водолазке и черной юбке сначала подошла к гробу с мужем, а затем села в первый ряд в зале. Со взрослыми детьми от предыдущего брака Коташенко не общалась до смерти мужа, и на прощании также они держались друг с другом обособленно. Коташенко и Градский прожили 18 лет, но только за месяц до смерти Александр Борисович отвел Марину в загс, где они официально зарегистрировали отношения. У Градского и Коташено двое сыновей: 7-летний Саша и 3-летний Иван. На прощании детей не было, но говорят, что их могут привезти на кладбище.

Вдова Марина Коташенко пришла в «Градский Холл» в сопровождении охраны. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока звезды избегают публичных речей, простые люди высказываются охотно перед входом в «Градский Холл». Коллега и поклонник Александр рассказал: «Градский был большой музыкант. Много его произведений осталось невостребованными. Но его известная музыка будет жить долго. Когда мы с коллегами музыкантами пришли и попросили Александра Борисовича помочь с романсами, а он был специалист и в этой области, то он помог. И мы записали совместный альбом, где он выступил продюсером. Его советы – бесценны, не боялся передавать: учил, учил и учил. Великих музыкантов и созидателей не остается: ушел Кобзон, и вот теперь Градский». В очереди на прощание в основном люди старше 40 лет. Молодежь тоже есть – рассказывают, что узнали Градского и стали его слушать, благодаря его работе наставником в «Голосе».

У гроба — дети Градского от предыдущего брака 35-летняя Мария, 40-летний Даниил и их мать Ольга. Вдова Марина в этот момент сидит на первом ряду в зале. К гробу она также подходит. Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Похоронят Александра Градского в 13 часов на Ваганьковском кладбище.