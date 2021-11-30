Стало известно, что Александр Градский ответил Леониду Агутину на вопрос «Что с ногами?» на последней съемке «Голоса»

Леонид Агутин рассказал, о чем он спросил мэтра, увидев, что тот не может передвигаться самостоятельно. Фото Максима Ли

28 ноября стало известно, что от ишемического инсульта ушел из жизни Александр Градский. Композитор, вокалист, наставник шоу «Голос». В память о выдающемся артисте в студии шоу «Пусть говорят» собрались наставники и продюсер вокального проекта Первого канала, чтобы обсудить жуткую утрату.

И Леонид Агутин — сосед по красному креслу — рассказал, о чем он спросил мэтра, увидев, что тот не может передвигаться самостоятельно.

— Я говорю: «Борисыч, чего с ногами?», — вспомнил Леонид. — Он отвечает: «Сейчас между съемками перерывы небольшие были, я боялся начать заниматься — мало ли, упаду или еще что. Всех подведу. А сейчас у меня будет больше времени на подготовку [к прямым эфирам], поэтому с завтрашнего дня начинаю заниматься, разрабатывать ноги». Он был в оптимистичном настроении. Я даже успокоился сразу.

Градский перед смертью не мог самостоятельно передвигаться. Фото Максима Ли

Как было известно, Градский перенес коронавирус в сентябре. Съемки поединков, от которых многие зрители ужаснулись, увидев состояние Александра Борисовича, были в начале ноября. Он еще не оправился от болезни. Был ли он вакцинирован, неизвестно.

Впереди еще два выпуска «Голоса», которые успели записать с Градским. На них он выглядел значительно лучше.

— Эти две программы (нокауты, которые покажут 3 и 10 декабря) он не просто отсидел, — подчеркнул бессменный руководитель оркестра шоу «Голос» Сергей Жилин. — Он их отработал, будучи в тяжелом состоянии! И отработал по полной программе.

Кто доведет команду Градского до финала, пока решает продюсерский совет Первого канала. Не исключено, что красное кресло займет сын композитора Даниил или дочь Маша.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Как умирал Александр Градский

У Александра Градского перед смертью отнимались ноги, и он не мог говорить (подробности)