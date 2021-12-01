История вакцинации: эпидемии отступают, дети не умирают, люди живут дольше

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Об этом говорит вся всемирная история создания вакцин. Сейчас самое время вспомнить о тех страшных болезнях, которые были повержены благодаря прививкам

Наш эксперт: Александр Горшков, к. м. н., заместитель директора по научной и амбулаторно-поликлинической работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России.

Эпидемии всегда были страшным врагом человечества, ведь победить болезни раньше было фактически невозможно. Под их натиском падали крупные города, разрушались империи. Недаром испуганные люди назвали одного из всадников Апокалипсиса Мор.

К слову, со временем люди научились использовать «коня» Мора в своих войнах. Например, во время европейских войн города и крепости забрасывали трупами умерших от чумы. Этот же метод использовали во времена завоевания Америки. И миллионы индейцев, включая навсегда ушедшую цивилизацию инков, не знакомые с европейскими вирусами, погибли в мучениях.

Одной из самых страшных болезней была черная оспа. От нее несколько веков подряд погибала примерно треть заболевших. Выжившие часто слепли или были обезображены страшными шрамами, которые оставались после гнойных язв.

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Средние века: огнем и струпьями

Чаще всего во время черной оспы (ее еще называли Черной смертью), бушевавшей веками в Европе, погибали врачи и священники. Это было естественно - именно они общались с больными. Но французский врач Ги де Шолиак, живший в XIV веке, заболев, самоизолировался в своем доме, разложил вокруг костры, чтобы никто не входил. Сам вскрывал себе струпья и выжил! Потом он продолжил лечить больных. А его метод - здоровым общаться с больными за стеной пламени - стали использовать массово.

Увы, с правилами профилактики в Европе тогда было туго. К ним относилась известная маска чумного доктора: в длинном носу ее скрывались ароматные травы. Считалось, что они отпугнут дурные «флюиды», от которых и заболевали люди. От «флюидов» они, может, и не спасали, но от всевозможных миазмов средневековых городов слегка отгораживали.

Между тем, в Китае уже в XV веке изобрели прообраз вакцины: китайские врачи растирали высушенные струпья больного оспой и потом давали вдыхать этот порошок здоровым. В ходу был и другой метод: ткань, смоченную в гнойных язвах больного, закладывали в нос здорового человека. И он оставался жив, да и переносил болезнь гораздо легче. Выбор тогда был невелик: или такой не самый приятный способ «вакцинации», или смерть...

Мэри Монтегю. Фото: wikimedia.org

Век просвещения: прививка для наложниц султана и цариц

«Дикие» восточные методы (прививка струпьями) начали использовать в Европе и России только в XVIII. Этот способ ввезла в Европу леди Мэри Монтегю, жена британского посла в Стамбуле. В детстве она тяжело переболела и была изуродована оспенными точками. Поэтому она была так удивлена, узнав, что в Турции почти победили эту страшную болезнь: к этому времени там давно прививали девочек в гареме султана - ведь наложницы должны были быть прекрасны. Со временем давать высушенные оспенные струпья стали и людям попроще.

Леди Монтегю рассказала в Англии об этом способе королевской семье Георга II, а примером стал ее привитый сын. Прививку испытали на шестерых преступниках, приговоренных к смерти, а когда они остались живы, даровали им свободу. Английская знать, включая королевскую семью, быстро взяла на вооружение этот метод.

А вот Екатерина II в России решила начать не с крепостных, а сразу с себя. Ей пересадили «оспенный материал», взятый из струпьев шестилетнего сына вахмистра Александра Маркова. Екатерина, пролежав в постели неделю, встала здоровой. В честь чего пожаловала мальчику дворянство и двойную фамилию: Марков-Оспенный. А потом приказала привить своего наследника. И множество дворян последовали их примеру.

XVIII век: а может быть, корова?

После всех удачных экспериментов мысль о том, что можно «слегка» заразить человека, чтобы он не заболел по-настоящему, начала распространяться все дальше. И мысль эта стала намного шире после того, как в 1774 году английский фермер Бенджамин Джести одним из первых придумал использовать струпья коровьей оспы. Да, коровы тоже болели оспой, хотя и не умирали от нее, как люди. Оспенные пустулы (пузырьки с гнойным содержимым) находились у коров на вымени. Поэтому доярки часто заражались от коров оспой, но переносили ее гораздо легче. Именно поэтому фермер решился на эксперимент. И хотя тогда над ним лишь посмеялись его односельчане, но вся семья Джести не болела человеческой оспой за всю их жизнь.

А через 20 лет врач Эдвард Дженнер немного модифицировал эксперимент фермера. С разрешения своего садовника привил его маленького сына Джеймса частичкой оспенной пустулы, взятой с руки доярки, больной коровьей оспой. Ребенок перенес прививку очень легко, а когда его попытались заразить человеческой оспой, не заболел. Так выяснилось, что этот метод не просто эффективный, но и легко переносится. Джеймс прожил до 80 лет и ни разу не болел оспой.

Владимир Хавкин. Фото: wikimedia.org

XIX век: великий Луи Пастер и неизвестный Владимир Хавкин

Французский иммунолог Луи Пастер долго искал более безопасный способ, чем пересаживать материал от больного человека здоровому. От его опытов пало множество кур, но все же он нашел средство от куриной холеры. Эта биологическая культура оказалась действенной и для человеческой холеры. Он доказал, что, искусственно вводя в кровь ослабленные инфекционные агенты, можно сформировать иммунитет и у животных, и у человека.

Так началась эра вакцин: в 1885 году у Пастера на руках уже была эффективная вакцина от бешенства. Она пользовалась большой популярностью, в том числе и у укушенных волками жителей царской России: вакцина спасла немало крестьян, которых отправляли к Пастеру за счет казны.

Именно Пастеру мы обязаны термином «вакцина» (от латинского vacca - корова). И при нем же вместо надрезов на коже для прививок стали использовать шприцы. Пастер стал первым адептом мысли, что вакцинация - это единственный способ уберечься от многих страшных болезней.

Дольше всего попыткам изобрести вакцину и любое действенное лечение сопротивлялась чума, поражая людей до конца XIX века. А победил ее наш соотечественник Владимир Хавкин, ученик великого Мечникова. Он создал первую по-настоящему эффективную вакцину из обработанных при высокой температуре чумных палочек. Вакцина спасла Бомбей, пораженный чумой в 1896 году. В последующие несколько десятилетий вакцину привили миллионам человек. Миллионы спасенных жизней...

Также, работая в институте Пастера, в 1892 году Хавкин создал первую эффективную вакцину против холеры. Она также спасла в Индии десятки тысяч жизней. И продолжает спасать до сих пор. Маленькая лаборатория Хавкина в Бомбее выросла в Институт имени Хавкина в Мумбае.

Вирусолог М.П. Чумаков. Фото: Лев Портер/ТАСС

Советские гении: конфеты от полиомиелита

В середине XX века в мире появился новый враг - полиомиелит. Примерно 10 процентов заболевших погибали, а еще 40 процентов становились инвалидами, вынужденными передвигаться в инвалидных креслах. Его перенесли и пострадали многие люди, в том числе президент США Франклин Рузвельт, режиссер Фрэнсис Форд Коппола, писатель-фантаст Артур Кларк. Естественно, не обошла болезнь стороной и Советский Союз - с 1949 года от полиомиелита погибало более 12 тысяч человек ежегодно.

В 1955 году в США в массовое производство вышла вакцина Солка от полиомиелита. И в тоже время вирусолог Альберт Сэбин создал другую вакцину - ее вводили перорально (то есть через рот), а не внутримышечно. В ней использовались живые, но сильно ослабленные клетки полиомиелита. И хотя она была более дешевой, эффективной и безопасной, испытывать ее не захотели.

Для обмена опытом в США прибыли трое советских ученых - Михаил Чумаков, его жена и коллега Марина Ворошилова и ленинградский вирусолог Анатолий Смородинцев. Сэбин и Чумаков договорились продолжить разработку в Москве. Жизненно необходимая вакцина от полиомиелита приехала в СССР в обычном чемоданчике.

Первые прививки провели детям советских вирусологов. Испытав безопасность, вакцину запустили в массовое производство. В 1963 году Михаил Чумаков и Анатолий Смородинцев получили Ленинскую премию. Вакцину, произведенную Институтом полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР, экспортировали более чем в 60 стран.

Но Михаил Чумаков продолжал искать способ, который мог бы без потерь доставить вакцину в кишечник (именно там ослабленный вирус размножается наилучшим образом). В итоге он придумал делать вакцину в форме драже. И уже в марте 1959 года появились антиполио-драже - капсулы-конфеты из сахара и крахмальной патоки с восковым покрытием. Они весили всего один грамм и хранились в холодильнике. Дети их полюбили, да и для введения такой вакцины уже не требовался медперсонал. Конфеты-вакцины выпускались до конца 1960-х годов.

Американский микробиолог Моррис Хиллеман в ХХ веке стал рекордсменом в вакцинологии: за свою долгую жизнь он изобрел более 40 вакцин! 8 из 14, включенных Всемирной организацией здравоохранения в график вакцинации, - его детища. Именно ему мы обязаны тем, что под контролем сейчас находятся корь, эпидемический паротит, гепатиты А и В, ветряная оспа, менингит, пневмония и гемофильная палочка.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Будущее прививок: ингаляции и ДНК-вакцины

В настоящее время насчитывается более 100 вакцин с доказанной эффективностью против нескольких десятков инфекционных заболеваний. И вакцинологи активно работают над решением не только проблемы COVID-19, но и СПИДа, рака и других смертельно опасных заболеваний.

Cпособы иммунизации в последнее время становятся все более разнообразными. Активно разрабатываются так называемые «съедобные» (вспомним вакцину от полиомиелита в форме конфетки) и ингаляционные вакцины.

Но главный прорыв мы ждем от ДНК-вакцин. Именно они, по мнению ученых, помогут в борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями. А также сделают вакцины эффективным средством не только профилактики, но и терапии.

ВЫВОД

Вакцинация за последние 100 лет резко изменила как статистику основных болезней, так и количество смертей от них. А также увеличила продолжительность жизни. Благодаря этому за последнее столетие население планеты увеличилось в 6 раз! В начале XX века на Земле жило около 1,5 млрд человек. В конце - уже более 6 млрд.

Благодаря вакцинам сокращались размеры и размах эпидемий, начали выживать почти все новорожденные (еще в XIX веке из 7 - 9 детей в семье до взрослого возраста доживали едва ли двое).

Да, помимо вакцин улучшилась ситуация с гигиеной, в домах появились водопровод и канализация. Но именно вакцины победили самые страшные болезни: оспу и чуму. И победят многие другие, если люди вновь поверят в их эффективность.