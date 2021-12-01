В Перми прошел финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2021

Дипломы за «За личный вклад в разработку и популяризацию туристических маршрутов» вручены Министру по туризму и молодежной политике Пермского края Ю.А. Ветошкиной и председателю экспертного совета премии «Маршрут года», заместителю генерального директора компании TUI Россия А.А. Сирченко.

С 24 по 26 ноября в Перми состоялся финал Всероссийского конкурса. В 2021 году на соискание Премии было подано 445 проектов из 60 регионов России.

- Премия «Маршрут года» дает возможность профессионалам туристического рынка встречаться на одной площадке и презентовать свои проекты, видеть работы своих коллег со всей России, - рассказал основатель премии «Маршрут года» Геннадий Шаталов.

Право стать площадкой для такого престижного мероприятия Пермь завоевала благодаря проявленной заинтересованности всего туристического сообщества региона, отметила министр по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Ветошкина.

- Не секрет, что многие регионы претендовали на это право, - рассказала Юлия Ветошкина. – Но Пермский край проявил большую активность, мы очень хотели, чтобы в преддверии 300-летия Перми к нам приехали эксперты, разработчики маршрутов, чтобы они увидели, насколько интересные проекты мы можем предложить, и что мы планируем сделать в будущем, чтобы привлечь в регион туристов. И у нас все получилось.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что Прикамье – уникальная территория с точки зрения географического расположения, природных богатств, исторического и культурного наследия. «Перед Правительством региона на ближайшие годы стоят амбициозные задачи – раскрыть туристический потенциал, создать сервис, соответствующий европейскому уровню и увеличить число гостей края в 2 раза. Эта работа обеспечит новые возможности для предпринимателей, создаст предпосылки для появления дополнительных рабочих мест и в целом отразится на развитии территорий», – отметил глава региона.

Председатель экспертного совета премии «Маршрут года» - заместитель генерального директора компании TUI Россия Александр Сирченко отметил, что компания TUI Россия поддерживает премию «Маршрут года» с 2017 года и продвигает представленные на конкурсе проекты. И подчеркнул, что за последние два года региональные туроператоры значительно повысили качество подготовки внутрироссийских маршрутов, их доведения до коммерческих предложений.

- Когда мы открываем чартерные рейсы по стране, то опираемся на принимающие организации, туроператоров, которые работают на местах, - объясняет этот интерес Александр Сирченко. - А они как раз представлены здесь в качестве конкурсантов. Естественно, нам помогает это общение, знание внутрироссийских маршрутов, мы используем те связи, которые здесь нарабатываем. Такого внимания к туризму со стороны властей - федеральных, региональных, муниципальных, - не было никогда. Это является значительным фактором роста для отрасли. И дает региональному турбизнесу уникальную возможность для развития.

Заместитель председателя Правительства Пермского края по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики А.А. Черников зачитывает приветствие губернатора Пермского края Д.Н. Махонина

В этом году на финале премии, по мнению Александра Сирченко, были представлены очень интересные культурно-познавательные, этнографические маршруты и проекты, связанные с развитием гастрономического туризма, которые позволяют представить туристам «фишки» региона. Кстати, Гран-при в номинации «Лучший этнографический маршрут» завоевал как раз пермский проект «Легенда о Каменном царстве», а среди гастрономических первое место – у проекта «Инстаграм-тур по-пермски».

То, что проекты 2020-21 годов, представленные для участия в премии «Маршрут года», оказались намного интереснее, чем в предыдущие годы, подтвердил и Геннадий Шаталов.

- Внутренний туризм до наступления ковидных ограничений развивался меньше, - объяснил он причину. - Туроператоры были в большой степени сосредоточены на выездном туризме, потому что было непонятно, а поедут ли туристы путешествовать по России. Но когда возрос спрос на внутренний туризм, появилась конкуренция. И все туроператоры поняли, что нужны качественные турпродукты. Увеличилось и количество маршрутов, особенно связанных с природой, с активным образом жизни, с экотуризмом, но при этом значительно выросло и их качество. Потому что некачественный продукт не будет востребован туристами.

В числе критериев, по которым оценивались маршруты, одним из основных была их востребованность. Эксперты учитывали, сколько туристов купили этот тур, побывали на этом маршруте.

- Цель проекта – продвижение территорий, - уточнил Геннадий Шаталов. - Но одна из важных составляющих - экономика. Туроператоры, особенно из Москвы, оценивали маршруты с точки зрения: а можно ли туда отправлять туристов, поедут ли люди, к примеру, в Пермский край.

И то, что среди победителей - 13 пермских проектов, причем три из них получили Гран-при, подтверждает – поедут. Не зря во время финальной части церемонии Гран-при Попечительского совета премии «За личный вклад в разработку и популяризацию туристических маршрутов» был вручен министру по туризму и молодежной политике Пермского края Юлии Ветошкиной.

Победители в номинации «Лучший маршрут выходного дня».

- Пермский край представил много красивых и продуманных маршрутов, - рассказала Юлия Ветошкина. - Это здорово, что мы смогли показать все самое лучшее! И что те туроператоры, которые приехали сюда, узнали о наших сегодняшних возможностях, и о том, куда мы двигаемся дальше.

Финал премии в Перми был организован Министерством по туризму и молодежной политике Пермского края, ГБУ ПК «Центр развития туризма», ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-Тур». Финал прошел при поддержке Правительства Пермского края.

ВАЖНО!

В номинации «Лучший маршрут выходного дня» Гран-при получил проект «Открывая тайны Пармы, познаем себя», в номинации «Лучший межрегиональный маршрут» - «Перевал Дятлова – плато Маньпупунер», а в номинации «Лучший этнографический маршрут» - «Легенда о Каменном царстве».

Полная информация о победителях – на сайте https://tourawards.ru