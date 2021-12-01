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Общество1 декабря 2021 16:15

В 2021 году продажи устройств для «умного дома» выросли на треть

МегаФон Ритейл уточняет, что рост спроса подстегнула пандемия коронавируса, во время которой люди стали проводить больше времени дома
Павел ЧЕРНЫШОВ
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На протяжении 2021 года аналитики фиксировали несколько пиков продаж устройств

На протяжении 2021 года аналитики фиксировали несколько пиков продаж устройств

Фото: Shutterstock

С начала года спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон Ритейл вырос на 34% в натуральном выражении. Специалисты компании объясняют повышенный интерес к этой категории товаров растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья. На протяжении 2021 года аналитики фиксировали несколько пиков продаж устройств: с января по март, когда большинство россиян работали и учились удалённо, а также в мае и октябре – в период нерабочих дней.

«Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для «умного дома» еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста», – отметил генеральный директор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин.

Если несколько лет назад главным инструментом для управления «умным домом» был смартфон, то сейчас таким связующим звеном всё чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж – 62%. Лидером стала Яндекс.Станция Мини, спрос на которую вырос на 44%. Далее следуют Яндекс.Станция Лайт (22,5%) и JBL Link Portable (21%). Продажи всех моделей колонок выросли на 38%. В тройку самых покупаемых товаров также вошли интеллектуальные системы освещения с долей 10,4% – продажи этих устройств выросли в 5,5 раза.

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