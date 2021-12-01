Шприцы выдают, дурь надо приносить с собой: Мэрия Нью-Йорка открывает легальные наркопритоны

Смысл новых пунктов состоит в том, чтобы позволить наркоманам под присмотром медперсонала принимать наркотики Фото: EAST NEWS

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил об открытии в американском мегаполисе двух центров для «контролируемого приема наркотиков», которые финансирует из городского бюджета. Как пишет The New York Post, они предназначены для того, чтобы наркозависимые смогли избежать передозировки в случае неправильного приема запрещенных веществ.

- Центры предотвращения передозировки являются безопасным и эффективным методом борьбы с опиоидным кризисом, - заявил де Блазио. - Горжусь тем, что мы можем показать другим американским городам, что возможен более разумный подход к этой проблеме.

Смысл новых пунктов состоит в том, чтобы позволить наркоманам под присмотром медперсонала принимать наркотики, что должно ежегодно спасать 130 жизней. В таких центрах также будут дежурить и социальные работники, которые должны наставлять посетителей на путь истинный, отговаривая по возможности от употребления дури. «Клиентам» предоставляют одноразовые шприцы и медицинскую помощь, а вот наркотики надо приносить с собой.

Пойти на подобные меры власти были вынуждены пойти из-за всплеска смертей, вызванных передозировки запрещенных веществ. В прошлом году по этой причине скончались более 2 тысяч человек, что стало самым высоким результатом с начала отслеживания этого показателя в 2000 году, а с января по март этого года от передозировки умерли 596 человек. Больше всего смертей вызывает употребление опиоидов: героина, метадона, морфия.

Не все американцы с энтузиазмом восприняли появление подобных заведений. Изначально де Блазио планировал открыть четыре центра, но против выступили губернатор штата и Дональд Трамп, в то время, когда еще был хозяином Белого дома.

Не в восторге был и один из лидеров городского совета Джо Борелли, который привел пример канадской провинции Британская Колумбия, где также были созданы подобные центры, но это не помогло снизить число смертей от передозировки. В результате в период с января по сентябрь этого года по этой причине умерли 1534 человека - это самый высокий показатель за все время наблюдений. Предыдущий год также поставил печальный рекорд.