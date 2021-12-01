Амаяк Акопян: Да не слипнутся стенки ваших кошельков!

Амаяк Акопян Фото: Иван МАКЕЕВ

- В первых строках своего эфира я тебя, дорогой мой друг, Амаяк Арутюнович, поздравляю с днем рождения. Давай представим, что тебе не 65, а, допустим… Тебе больше 45 не дашь. Скажи, как ты себя сейчас ощущаешь?

- Я бесконечно благодарен «Комсомолке», которую обожаю с юности, дорожу своим комсомольским билетом. Я его до сих пор держу под подушкой у себя в свои 45. Потому что там фотография и мои мантрические заклинания.

- В комсомольском билете?

- Да, в комсомольском билете я написал: «Сим-салабим, ахалай-махалай, да здравствует комсомол, выручай»

- Теперь я понимаю, почему комсомол развалился.

- Если я тогда был мастер гротеска и художественного абсурда, то сегодня я всем своим поклонникам говорю: «О, отрезвляющий своею трезвостью, да не слипнутся стенки вашего кошелька, да не угаснет огонь вашей любви, как не угасла любовь «Комсомолки» к Амаяку Акопяну. И любовь Амаяка Акопяна никогда уже к «Комсомолке» не угаснет». Да не иссякнет чаша вашего терпения, Амаяк Акопян.

Спасибо большое за ваши теплые поздравления.

- Что-то пожелаешь нашим читателям и слушателям Радио "КП"?

- Если хотите, чтобы жизнь вам улыбнулась, улыбнитесь ей первыми. И пошире, пошире, ребята, не стесняйтесь. И, как говорит Амаяк Акопян, экономьте чудеса, разбавляйте их волшебством, но не экономьте на шутках и анекдотах. Больше, больше шуток и анекдотов в каждый дом. И к водопаду ярких поздравлений хотел бы, наверное, через призму анекдота что-нибудь пожелать по традиции.

- Да, давай.

- Ах, дорогой Амаяк Акопян, приходите завтра со всей вашей семьей на день моего рождения.

- А вот завтра, вы знаете, мы как раз никак не сможем.

- Ах, как это любезно с вашей стороны, Амаяк Акопян.

А теперь анекдот. Жена и муж собираются идти на день рождения к друзьям, и жена говорит: «Ах, как я не хочу идти к этим Акопянам». Муж говорит: «Маша, а ты думаешь, я хочу? Маруся, ты только представь, как они там все обрадуются, когда узнают, что мы не пришли. Нет, Маруся, надо идти».

- К Амаяку надо идти по другой причине: он обязательно поднимет настроение!

- Драгоценные алмазы моего сердца, идите, идите и еще раз идите к Амаяку Акопяну на именины, и вам будет чудо. Чудесных благ вам, волшебных озарений, удач и процветаний желает ваш волшебник, чародей Амаяк Акопян. Я не тешу себя иллюзиями, я потешаю ими других.

- Амаяк, спасибо тебе огромное. Колдуй и волшебствуй еще много-много лет.

- Спасибо, дорогой мой. Я вспоминаю, как мы с тобой 5 лет назад сидели у тебя в студии с потрясающей красоты девушкой.

- Мы столько долларов, дураки, сожгли. У тебя дурацкие были фокусы тогда.

- Я еще нарисую, я еще напечатаю. Это же не просто доллары, это же копии, заверенные нотариусом Ходорковского.

- Я тебя люблю, Амаяк!

- Спасибо тебе, дорогой мой друг. Любви и счастья, блеска в глазах!