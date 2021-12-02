США шокировали результаты последнего опроса: Две трети молодых американцев ненавидят собственную страну

Лишь 31% граждан США согласился с тем, что Америка – великая страна. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий телеканала Fox News Пит Хегсет озвучил в своей программе шокировавшие США результаты последнего соцопроса. Как оказалось, две трети молодых американцев ненавидят собственную страну.

Ежегодный опрос проводили социологи Института политики Гарвардской школы Кеннеди. Респонденты – молодые американцы в возрасте от 18 до 29 лет. Погрешность результатов составляет порядка 3%.

Лишь 31% опрошенных согласился с тем, что Америка – великая страна. Все остальные ответы свидетельствуют о том, что две трети молодого поколения американцев не только не испытывает никаких позитивных чувств по отношении к родине, но даже ненавидят и стыдятся ее.

Хегсет так объяснил эти показатели: «Америка была основана на западных христианских принципах. Кто были нашими основателями? Дети слияния красоты, блеска и мудрости Афин, Рима и Иерусалима. Они понимали и знали вдоль и поперек Библию, они знали латынь. Понимали классику и человеческую природу, в которой есть и те, кто одержим властью и жадностью. Именно они создали первую в истории человечества систему, способную защитить личность от действий правительства…

И вот пока в течение многих десятилетий патриоты боролись за хорошие вещи, такие как свобода рынков, победа над коммунистами и исламистами, левые сосредоточились на культуре и образовании».

Хегсет озвучил и так хорошо известные всем в США истины – левая идеология доминирует практически во всех американских вузах. Профессура усердно питает ею молодое поколение, обещая среди прочего рай на земле для тех, кто положит свою жизнь на то, чтобы добиться, например, воплощения идей Критической расовой теории, свободы выбора пола детьми и прочих «прелестей», многие из которых уже давно и активно насаждаются на Западе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Антиработа»: В США резко стала популярной новая «американская мечта»

Молодые американцы массово увольняются с работы и не планируют на нее возвращаться (подробности)