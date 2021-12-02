Рост благосостояния граждан Казахстана стал результатом стабильности

Фото: Адиля Сариева/пресс-служба Посольства Казахстана в России

В Москве прошёл круглый стол «30 лет независимого Казахстана: достижения и перспективы», организованный редакцией еженедельного журнала «Эксперт» и посольством Республики Казахстан в России. В обсуждении принимали участие российские учёные и представители академических кругов Казахстана.

«Труд каждого гражданина республики влился в труд всей страны»

Открывая форум экспертов, Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в России Ермек Кошербаев подчеркнул, что внутренний и внешнеполитический курс, которому следует государство, проложил Нурсултан Назарбаев. «Когда мы говорим о независимости, росте и становлении нашей республики, то этот период неразрывно связан с фигурой первого президента нашей страны Нурсултана Назарбаева, именно он принимал все ключевые решения в кризисные годы и прокладывал курс, благодаря которому страна избежала многих провалов и опасностей. В эти непростые времена Казахстан выбрал оптимальную и эффективную стратегию экономического развития, мы преодолели негативные последствия распада единого хозяйственного механизма, постепенно выстроили эффективно работающую рыночную модель экономики, стали пусть небольшой, но все-таки частью глобальной мировой экономики и теперь, привлекая инвестиции, торгуем практически со всем миром», – сказал посол.

Посол подчеркнул, что за 30 лет Независимости его страна приобрела все атрибуты независимого государства, выстроила необходимые для этого институты, Казахстан присутствует во всех значимых структурах международного сообщества, установил дипломатические связи со всем миром.

«За этим стоит колоссальная, многогранная работа всего нашего народа, – заключил Ермек Кошербаев. – Могу со всей ответственностью сказать, что труд каждого гражданина нашей республики влился в труд всей страны».

376 млрд долларов прямых иностранных инвестиций

Директор казахстанского Центра прикладных исследований TALAP Рахим Ошакбаев отметил, что за десятилетия независимости среднемесячная зарплата в стране выросла до уровня 500 долларов, и этот показатель выше, чем в большинстве постсоветских государств. Накоплено 94,4 млрд долларов международных резервов, доля обрабатывающей промышленности в ВВП выросла до 13%, а объём несырьевого экспорта превышает 15 млрд долларов. «Если мы возьмём такой базовый показатель, как ВВП на душу населения по паритету покупательской способности, то сегодня Казахстан уверенно держит второе место после России», – добавил казахстанский учёный.

Другим важным показателем является приток иностранных инвестиций. По словам эксперта, валовый приток прямых иностранных инвестиций в инфраструктуру, производство, добычу и переработку составил 376 млрд долларов, и отчасти благодаря этим вложениям Казахстану удалось нарастить объём сырой нефти более чем в четыре раза. Благодаря развитию транспортной инфраструктуры через современный Казахстан пролегли магистрали маршрута «Западная Европа – Западный Китай».

По мнению Рахима Ошакбаева, «постсоветский период» государств СНГ закачивается. 63% населения современного Казахстана родилось в постсоветскую эпоху, меняются поколения, меняются управленческие элиты. В силу этих факторов принципиальную роль начинают играть продвижение общих ценностей и интересов, позволяющих сохранить добрые отношения между народами.

О росте экономики Казахстана в период Независимости говорил также руководитель направления «Инвестиции и торговля» Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР) Тарас Цукарев.

«За эти десятилетия экономика страны прошла глубокую трансформацию, благодаря чему по итогам 2020 года реальный ВВП Казахстана превысил уровень 1991 года в 2,4 раза. Существенно улучшились социальные показатели: доля населения с доходами ниже черты бедности снизилась с максимального уровня в 46,7% в 2001 году до 5,3% в 2020 году. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась с 64 лет в 1995 году до 71 года в 2020-м. Это очень серьёзный скачок. Кроме того, степень неравенства в распределении доходов в стране существенно снизилась», – отметил российский аналитик.

По мнению Тараса Цукарева, рост благосостояния граждан Казахстана стал результатом стабильности, мер макроэкономической политики и реализации масштабных государственных программ развития. Согласно прогнозам ЕАБР, по итогам уходящего года экономика республики вырастет на 3,8%, а к 2026 году рост составит 4,5%. «И, пожалуй, это будут самые высокие темпы роста экономики на всем евразийском пространстве», – считает российский эксперт.

Заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Елена Кузьмина затронула тему демографии, отметив, что за годы Независимости население Казахстана выросло более чем на 16%. Кроме того, в республику приехало около двух миллионов этнических казахов. В Казахстане их называют кандасами, что в переводе с казахского означает «однокровники». При этом уровень безработицы в Казахстане является одним из самых скромных на постсоветском пространстве.

Фото: Адиля Сариева/пресс-служба Посольства Казахстана в России

«Соотношение рождаемости и смертности достаточно хорошее и значительно выше, чем в среднем по СНГ, что говорит о качестве социальной политики государства. Уровень доходов населения в целом также растёт, хотя пандемия по понятным причинам приостановила этот рост. А самое главное – наши исследования показывают, что власти Казахстана очень четко видят проблемы, в том числе социальные, и все инициативы президента, вынесенные на общественное обсуждение, дают позитивные надежды и большие шансы на их успешную реализацию», – подчеркнула Елена Кузьмина.

«В зарубежных вузах получили образование свыше 100 тыс. казахстанцев»

Директор казахстанского Института азиатских исследований Султан Акимбеков напомнил, что Казахстан находится в самом центре Евразии, где когда-то проходил Великий шёлковый путь. «И в этом смысле Казахстан, конечно же, имеет очень большой потенциал и объективно заинтересован в развитии торгово-транспортных отношений с внешним миром. Сегодня для нас главный стратегический приоритет – это оказаться на перекрестке основных торгово-экономических путей. А для этого нам необходимо выстраивать рыночные экономические отношения, максимально развивать свободную торговлю со всеми нашими соседями», – сказал учёный.

Председатель Управляющего совета при Министерстве национальной экономики Республики Казахстан Олжас Худайбергенов разделил 30-летнюю историю Независимого Казахстана на три основных периода. «В первое десятилетие после развала СССР вместо разрушенных государственных институтов практически с нуля создавались новые. Второе десятилетие прошло под знаком высоких цен на нефть, что позволило увеличивать социальные расходы. В третьем десятилетии, благодаря сбалансированному бюджету республики, Казахстан поставил задачу постепенно уходить от сырьевой зависимости. Именно этим объясняется рост объёмов инвестиций в несырьевые сектора, и я очень надеюсь, что в нынешнем десятилетии эта задача будет выполнена», – отметил Худайбергенов.

Он также подчеркнул, что за 30 лет Независимости благодаря президентской госпрограмме «Болашак» («Будущее») в зарубежных вузах получили образование свыше 100 тыс. казахстанцев. «Это внушительная цифра. По сути, эти 100 тысяч – новое поколение людей, уже увидевших мир, обладающих широким кругозором для того, чтобы применять свои таланты на благо Казахстана. Думаю, со временем это во многом повлияет на качество госуправления и в целом на развитие страны», – считает эксперт.

Директор Центра евроазиатских исследований МГИМО Иван Сафранчук отметил важную современную тенденцию: многие рецепты развития и модели, которые были актуальны 30 лет назад, в современных условиях уже не работают. В этой связи, уверен эксперт, президенты России и Казахстана приняли правильное решение об активизации евразийской интеграции, создав вначале Таможенный союз, а затем Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Это позволило создать собственную «фракцию» для совместного участия в процессах, связанных с глобализацией, и повышения значимости в мировой экономической и политической архитектуре. По мнению российского учёного, в обозримой перспективе России и Казахстану, как соседям и партнёрам по интеграции, предстоит решить множество проблем, «чтобы не потеряться в трансформируемом мире и остаться на передовых рубежах цивилизации».