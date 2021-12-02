Музею «Гараж» билайн помог запустить семейное приложение для детей с ментальными особенностями

Фото: TASS

Команда отдела инклюзивных программ Музея современного искусства «Гараж» при поддержке билайна разработала бесплатное приложение «Я иду в Музей». По задумке разработчиков, она станет своего рода проводников в мир культуры и искусства.

В планах добавить аудиогиды по текущим выставкам, тематические подкасты и записать серию мастер-классов. А пока можно пройти виртуальный путь внутри музея и выполнить интерактивные квесты.

Делали приложение, прибегая к соучастному дизайну. То есть работали с аудиторией, для которой и предназначена программа. Спрашивали мнение у детей и взрослых, а также педагогов и специалистов по инклюзии.

— При создании пользовательского интерфейса и дизайна приложений важно учитывать восприятие людей с особенностями, их способы взаимодействия с устройствами и контентом, — сообщила руководитель проекта поддержки взрослых в спектре аутизма Autistic City Антонина Стейнберг. — Мы опирались на научные исследования, основанные на доказательствах, и стандарты проектирования, ориентированные на людей с ментальными особенностями. Надеемся, удалось совместить удобство и доступность в «Я иду в музей».

При проектировании использовали и опыт билайна. Свои digital-сервисы оператор сделал в концепции универсального дизайна: сайт и мобильное приложение адаптированы для людей с нарушениями зрения и моторики, а приложение «билайн ТВ» доступно для зрителей с нарушением слуха.

Ранее компания уже сотрудничала с «Гаражом» при создании онлайн-платформы «Музей ощущений. Разнообразие и инклюзия». Она аккумулировала международные наработки музеев, образовательных учреждений и специалистов в области инклюзии.

Два года назад мобильный оператор первым из российских брендов вступил в The Valuable 500 — глобальное сообществе по продвижению повестки инклюзии и равных прав. билайн сотрудничал с разработчиками платформы для обучения людей с инвалидностью востребованным цифровым специальностям Everland, которое недавно запустило свой коворкинг. Среди успешных кейсов поддержка стартапа «Моторика», который использует модули «интернета вещей» билайн с M2M сим-картами. При помощи такой связки происходит обмен данными между smart-протезами рук и облачным хранилищем. Это необходимо для фиксации процесса реабилитации.

КОМПЕТЕНТНО

«Тренд сегодняшнего дня»

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию билайн:

— Внимание к повестке прав человека и как следствие инклюзивности общества в самом широком контексте — абсолютный тренд сегодняшнего дня. Развитие инфраструктуры доступности общественных пространств, транспорта, коммерческих сервисов — банков, ритейла, сферы услуг и сотовых операторов — это не особое внимание к выделенной категории граждан, это, напротив, базовый аспект реализации прав человека. На протяжении 10 лет билайн инвестирует свою экспертизу в развитие технологий, повышающих качество жизни людей с инвалидностью. Мы взаимодействуем с широким кругом партнеров. Рады, что совместно со специалистами и сообществом музея «Гараж» открываем современное искусство и музейные пространства для людей с ментальными особенностями

НА ЗАМЕТКУ

9 декабря музей на своем YouTube-канале презентует приложения для широкого круга. Состоится круглый стол, с ответами на вопросы — их можно будет задать в чате. Расскажут о будущем проекта и его возможностях.