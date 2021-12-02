Минус 40 миллионов жизней ежегодно: какую угрозу несут неинфекционные заболевания в эпоху ковида

Фото предоставлено пресс-службой компании Viatris

В последние два года COVID-19 буквально затмил собой все другие заболевания. По всему миру в попытках побороть эпидемию стали перепрофилировать клиники. Там, где раньше лечили неинфекционные заболевания, стали лечить ковид. Тем временем, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), неинфекционные заболевания ежегодно уносят жизни более 40 миллионов человек по всему миру, а совокупный экономический ущерб от них в период 2011–2030 гг. может составить 47 трлн долл.

Какие неинфекционные заболевания наиболее опасны для нашего здоровья и как их избежать? Эти и другие вопросы обсуждали на круглом столе «Неинфекционные заболевания: невидимая глобальная эпидемия», организованном международной компанией в сфере здравоохранения Viatris.

«Сердечно-сосудистые заболевания приобретают характер пандемии»

Неинфекционные заболевания (НИЗ) - это группа хронических болезней, к которой относят, в первую очередь, сердечно-сосудистые, онкологические, респираторные заболевания, а также психические расстройства и диабет. Как говорится в отчете «Масштабы распространенности: бремя неинфекционных заболеваний в развивающихся странах», подготовленном изданием The Economist при поддержке Viatris, к заболеваниям, которые суммарно являются причиной более 80% случаев преждевременной смертности от НИЗ, приводят четыре основных фактора. Это употребление табачных изделий и алкоголя, неправильное питание и отсутствие физической нагрузки. Как отмечается в отчете, значительная часть случаев смертности, связанных с неинфекционными заболеваниями, приходится на лиц трудоспособного возраста — почти 30% летальных случаев происходят среди лиц моложе 60 лет.

- Коррекция модифицируемых факторов риска способна предотвратить 80% случаев ишемической болезни сердца, инсультов и диабета, - говорит старший научный сотрудник «Национального медицинского исследовательского центра кардиологии», исполнительный директор Национального общества по изучению атеросклероза, доктор медицинских наук, профессор Игорь Сергиенко.

По всему миру сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин преждевременной смертности. Россия не исключение.

- Сердечно-сосудистые заболевания, обусловленные атеросклерозом, – вот с чем мы боремся. В основе огромной смертности во всем мире, огромной смертности в России лежит атеросклероз. Причем у нас смертность в три раза превышает смертность в Европе, что оставляет нам огромное поле деятельности для того, чтобы эту ситуацию изменить, - отмечает Игорь Сергиенко. По его словам, сердечно-сосудистые заболевания в России приобретают характер пандемии. Он отмечает, что 65% жителей России имеют нарушения липидного обмена.

- Каждый человек старше 40 лет должен знать свой уровень холестерина. Если есть нарушения липидного обмена, их надо корректировать. Важно не дожидаться диагноза, а заниматься профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, - сказал Сергиенко.

Он также отметил, что пациенты с атеросклерозом и диабетом находятся в особой зоне риска по ковиду. Заболевание у них обычно протекает сложнее и с тяжелыми последствиями.

«Депрессию важно лечить»

Врачи отмечают: одним из факторов, влияющих в целом на здоровье человека, является состояние его психики. В эпоху ковида люди по всему миру стали чаще страдать депрессией, а получить психологическую и психиатрическую помощь стало сложнее.

- Самые частые психические расстройства - это депрессия, тревога и нарушения сна. Депрессия развивается у каждого седьмого человека хотя бы один раз в жизни, - говорит доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии 1-го Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Юрий Сиволап.

Депрессия находится на 4 месте среди причин потери нетрудоспособности. У женщин она развивается в два раза чаще, чем у мужчин.

- Депрессию часто не диагностируют, а ведь это не просто плохое настроение, это серьезная болезнь. Если депрессию не лечить, то повышается, в числе прочего, риск развития болезни Альцгеймера, - объяснил Юрий Сиволап.

Среди неинфекционных заболеваний 40% приходится на заболевания неврологические.

- Каждую минуту в нашей стране возникает новый случай инсульта. Почти треть из этих людей умирают, а более двух третей становятся инвалидами, - говорит заведующая отделением нейрореабилитации и физиотерапии, научный консультант Центра заболеваний периферической нервной системы «Научный центр неврологии», доктор медицинских наук, профессор Наталья Супонева.

Невидимой эпидемией можно назвать и развитие сахарного диабета. По оценкам экспертов, к 2025 году им будут болеть в мире 700 млн. человек. В России только по официальным данным сахарным диабетом болеют 5 млн. человек.

- Ежедневно умирает около 300 человек по причине диабета, заболевает около 800 человек, - сообщила главный внештатный эндокринолог Минздрава РФ в Центральном федеральном округе, заведующая кафедрой эндокринологии Института клинической медицины им. Склифосовского 1-го Московского государственного медицинского университета им. Сеченова, доктор медицинских наук, профессор Нина Петунина.

По ее словам, в 2020 году после объявления начала пандемии коронавируса выявляемость диабета второго типа снизилась по сравнению с предшествующими годами на 30%. На текущий момент более половины людей, страдающих этим заболеванием, не знают о своем диагнозе.

- Это связано с периодом самоизоляции, со снижением доступности оказания первичной помощи. Это грозная цифра, потому что это шаг к поздней диагностике – на этапе уже имеющихся осложнений, - отметила специалист.

По словам экспертов, главное - это профилактика неинфекционных заболеваний. Важно не доводить до того, чтобы пациент стал нуждаться в медицинской помощи. А для этого нужно своевременно обращаться ко врачу и регулярно проходить обследования, а также вести здоровый образ жизни – сбалансированно питаться, регулярно заниматься физкультурой, соблюдать режим сна и избегать сильного стресса.

По словам генерального директора Viatris Россия Сергея Скударнова, неинфекционные заболевания являются причиной более двух третей смертей в мире ежегодно, и для России эта проблема также весьма актуальна.

«Мы, со своей стороны, стремимся не только производить эффективные и безопасные препараты — мы смотрим на здравоохранение и на свою роль в нём шире. В частности, работаем над повышением осведомлённости врачей и созданием новых возможностей для помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями на всех этапах их пути. Именно так компания помогает людям сохранять здоровье в течение всей жизни», - заключил он.