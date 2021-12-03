«Фронтовые треугольники» расскажут жителям российских городов о героях Отечества

Фото: Данил Айкин/ТАСС

9 декабря 2021 года в десятках городов по всей России начнут раздавать листовки в виде «фронтовых треугольников». В них будет содержаться ценная информация о Героях РФ и Советского Союза, именами которых названы многочисленные улицы, площади и скверы.

В рамках всероссийской акции «День Героев Отечества» добровольцы расскажут прохожим о наших соотечественниках, которыми может гордиться современная молодежь - не только о героях Великой Отечественной войны, но и о спортсменах, космонавтах, исследователях, спасателях и изобретателях,

Также будут организованы встречи с этими выдающимися людьми. Например, в поселке Полярный Ханты-Мансийского Автономного округа выступит ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС и состоится показ документального фильма «Чернобыль - горечь полыни». А в образовательных учреждениях Новосибирской и Астраханской областей будут организованы классные часы, посвященные Дню Героев Отчества.

Кроме того, акция имеет онлайн-формат. Волонтеры Омской области проведут игру, во время которой можно будет узнать о жизни и подвигах военных деятелей.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИй В РЕГИОНАХ:

9 декабря 2021

1. Забайкальский край, г. Чита, улицы города. (места проведения уточняются).

2. Пермский край, г. Пермь, улицы города. (места проведения уточняются).

3. Ульяновская область, г. Ульяновск, в 10:00, Парк Матросова, ул. Льва Толстого, Памятник Дмитрию Разумовсого, ул. Ленина.

4. Республика Карелия, г. Петрозаводск, в 12:00, Памятник «Танк-Т34», сквер Сергея Молчанова.

5. Алтайский край, г.Барнаул. (места проведения уточняются).

6. Иркутская область, г. Иркутск, г. Ангарск. (места проведения уточняются).

7. Новосибирская область, ул. Ольги Жилиной, ул. Покрышкина, в период с 1 по 9 декабря будут раздавать листовки волонтёры. Также состоится организация классных часов в школах.

8. Омская область, Адреса: ул. Маршала Жукова, 25, 10 лет Октября, 31, Ост. Дмитриева 70 лет Октября, 12 к1, Бархатовой, 2.

9. Ханты-Мансийский автономный округ, 16 муниципальных районов, проведение акции, раздача листовок, организация классных уроков.

10. Белгородская область. (места проведения уточняются).

11. Калужская область, г. Калуга и 10 муниципальных районов.

12. Тульская область. (места проведения уточняются).

13. Астраханская область, г. Архангельск и 5 муниципальных районов.

14. Волгоградская область (места проведения уточняются).