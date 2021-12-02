Принц Гарри и Меган Маркл зарабатывают 500 тысяч фунтов за минуту подкаста

Жизнь самой обсуждаемой пары Великобритании после ухода из королевского дворца складывается неплохо. Фото: REUTERS

Жизнь самой обсуждаемой пары Великобритании после ухода из королевского дворца складывается неплохо. Чем занимаются принц Гарри (это, напомним, младший сын принца Чарльза и внук королевы Елизаветы II) и его американская супруга Меган Маркл, вряд ли кто-то может уверенно сказать. Но звездная чета явно не бедствует: взять хотя бы, что обосновались они в роскошном особняке в Калифорнии.

Впрочем, жизнь то и дело подбрасывает Гарри и Меган возможности подработать. Вот, например, один из крупнейших в мире аудиосервисов Spotify выложил почти 18 млн фунтов (переводить в рубли страшно, но так и быть — это больше 1,7 млрд в российской валюте) авансом за единственный подкаст. Согласно договору, за одну минуту готового продукта, платформа выложит 500 тысяч фунтов. Небывалые деньги. И это несмотря на то, что прошлогодняя запись звездной четы оказалась на скромном 17 месте в списке самых популярных продуктов.

Думаете, Гарри и Меган бросились отрабатывать аванс? Как бы не так — в договоре сказано, что запись должна появиться в течение 2021 года, так куда торопиться. Вместо этого пара расхаживала по другим шоу, дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила королевскую семью в расизме — и все это за солидные гонорары.

Боссы Spotify только злобно пыхтели, видя, как сенсации разлетаются по другим источникам. Как говорят источники британских журналистов в компании, там крайне недовольны поведением своих звездных авторов. На публике же Spotify защищает неторопливых Гарри и Меган: мол, не было команды, не успели вовремя подготовить сценарий… Но любому терпению приходит конец.

- Если в контракте указано, что они должны предоставить аудиоконтент в 2021 году, то им придется это сделать до конца года, - поясняет юрист Нил Уильямсон.

Конечно, у Гарри есть и другая работа. Например, он числится директором по влиянию (что бы это ни значило) модного стартапа из Кремниевой долины. Хотя должность это скорее символическая — вряд ли бывший принц может предложить работодателю что-то кроме своего имиджа.