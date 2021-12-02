Алексей Агафонов принял участие в совещании работников сферы дополнительного образования

Совещание работников сферы дополнительного образования. Фото предоставлено АНО «Россия – страна возможностей»

В деловой программе принял участие заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Пленарное заседание «Дополнительное образование детей: от векторов стратегического планирования к развитию человеческого капитала страны» открыл министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, также с приветственным словом выступила руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Система дополнительного образования должна учитывать потребности, которые есть у школьников. Об этом сообщил Сергей Кравцов на VIII Всероссийском совещании работников сферы дополнительного образования детей.

«В программе каждой школы должно быть не менее 10 часов на обязательную внеучебную деятельность. Мы разрабатываем новые курсы, которые должны поддерживать общеобразовательные предметы и учитывать все интересы школьников. Мы открываем «Кванториумы», «IT-кубы», центры дополнительного образования, где было бы интересно школьникам», – сказал Сергей Кравцов.

Он напомнил, что система дополнительного образования должна также быть гармонизирована с рабочими программами, которые утверждены Министерством и рекомендованы в школах, особенно по тем предметам, которые не входят в итоговую аттестацию: музыке, ИЗО, физкультуре.

К 2024 году в каждой школе появится театральный кружок и спортивная секция. На сегодняшний день театральные кружки действуют уже в 7,5 тысяче школ, а спортивные секции – в 21 тысяче школ из 40 тысяч.

Сергей Кравцов отметил, что одним из локомотивов развития системы дополнительного образования является образовательный центр «Сириус». Сейчас в каждом субъекте Российской Федерации создаются региональные центры по модели «Сириуса».

Руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва добавила, что в 62 субъектах уже работают центры по модели «Сириуса».

На заседании обсуждались вопросы дополнительного образования детей: потенциал, ресурсы и новое содержание для создания эффективной системы воспитания, самореализации и развития каждого ребенка.

В мероприятии также принял участие заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов. Он отметил, что сегодня президентская платформа «Россия – страна возможностей» включает в себя 26 проектов, и все они доступны для молодых людей. Причем конкурсы и олимпиады затрагивают как младших школьников и подростков, так и студентов, начинающих и опытных специалистов, а также управленцев из совершенно разных областей.

Он подчеркнул: «Конечно же, дипломанты, призеры и победители наших проектов получают призы и подарки. Среди них и денежные премии, и возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ, льготно поступить в престижный вуз, пройти стажировку и получить работу в ведущих российских компаниях, а также поработать с персональным наставником. А еще мы приглашаем лучших участников различных проектов платформы пройти обучение в нашем образовательном центре – Мастерской управления «Сенеж», школьников – в детских лагерях («Артек», «Смена», «Орленок») на специальные смены, студентов – льготно поступить в магистратуру, аспирантуру или ординатуру, а Лидеров России – на образовательные программы Высшей школы государственного управления РАНХиГС и других ведущих вузов страны. Многие конкурсы включают в себя программу акселерации и постпроектного сопровождения».

В рамках выступления Алексей Агафонов рассказал о масштабном Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей», который направлен на поиск и развитие перспективных управленцев в сфере образования и включает четыре трека (школа, студенты, дополнительное образование и муниципалитет).

Трек «Флагманы дополнительного образования» стартовал 30 ноября. Он направлен на выявление и поддержку талантливых управленцев системы дополнительного образования, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем профессионализма. Заявочная кампания продлится до конца февраля 2022 года. Затем, в марте, зарегистрировавшимся участникам предстоит пройти дистанционный этап, в апреле-мае их ждет дистанционная образовательная программа. Полуфиналы пройдут в июне и июле, а финал запланирован на сентябрь.

По словам Алексея Агафонова, участвуя во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы дополнительного образования», педагоги смогут показать свои силы, научиться новому и внести личный вклад в развитие системы дополнительного образования нашей страны.

«Я уверен, что мы должны предоставить возможность командам из системы образования показать свои уникальные наработки, методики, развить свои навыки и компетенции, а также обменяться опытом с коллегами из других школ и муниципалитетов. Специалисты, которые работают в сфере образования, увлеченные люди с широким творческим потенциалом. И мы надеемся, что участие в конкурсе «Флагманы дополнительного образования» откроет для них новые векторы развития», – отметил он.

В конкурсе смогут принять участие специалисты дополнительного образования. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта и создать команду из четырех сотрудников одной образовательной организации, реализующей дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы (дворцы и дома творчества детей, отделения дополнительного образования при школах, колледжах и вузах, музыкальные, художественные, спортивные школы). В составе команды должно быть не менее одного представителя администрации, представителя методической службы и педагога дополнительного образования.

Победители получат возможность пройти программу повышения квалификации и стажировку в ведущих центрах выявления и поддержки талантливых детей. Среди них – Образовательный центр «Сириус», Академия талантов (Санкт-Петербург), Университет талантов (Казань), МДЦ «Артек», ВДЦ «Океан», «Смена» и «Орленок».

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада Junior», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.