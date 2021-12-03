Американский «Саммит за демократию» не имеет никакого отношения к демократии!

Чжан ХАНЬХУЭЙ, посол Китая в России

Пока США находятся в состоянии глубокого внутреннего и внешнего кризиса, американская администрация поглощена идеей так называемого «Саммита за демократию» (планируется 9-10 декабря, приглашены свыше ста стран, за исключением Китая и России).

Цели и мотивы этого мероприятия поражают. В последние годы американская демократия погрузилась в сумерки, превратившись в «двоечника» по уровню прав и свобод — что вызвало жёсткую критику со стороны как мирового сообщества, так и самого населения США.

Если суммировать такие проблемы, как заокеанская расовая дискриминация, разрыв между богатыми и бедными, хаотичный избирательный процесс, трудности с преодолением пандемии, — то видна полная неэффективность «американской демократии» в государственном управлении.

А когда я пишу, что того же мнения придерживается и народ США, — это не фигура речи. Опрос, проведенный Американской радиовещательной компанией в конце октября 2021 года, показал: 57% респондентов во всем мире и 72% респондентов в США считают, что Соединенные Штаты не являются образцом демократии. Шведский Международный институт демократии и содействия выборам в конце ноября опубликовал свой годовой отчет «Состояние демократий в мире 2021», включив Соединенные Штаты Америки в список стран с «деградирующей» (!) демократией.

Пока Вашингтон разобщает мир — Москва и Пекин наводят мосты (на фото — недавно построенный погранпереход из Благовещенска в Хэйхэ). Фото: tassphoto.com

Демократия уже давно превратилась для США в прикрытие для экспансии.

Не замечая упадок собственных институтов, Вашингтон под лозунгами: «Вмешаемся в гуманитарных целях!» и «Права человека превыше суверенитета!» — насильственно насаждал демократию в Восточной Европе, Центральной Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, инспирировал Арабскую весну и цветные революции, всячески подрывая политическую власть в других странах и нанося серьезный ущерб региональной стабильности. «Демократические преобразования», проводимые там Соединенными Штатами, привели к многочисленным гуманитарным катастрофам мирового масштаба, включая войны в Афганистане, Ираке и Сирии.

США стали препятствием на пути к реальной демократизации международных отношений.

Соединенные Штаты используют демократию в качестве оружия для навешивания ярлыков «авторитаризма» и «диктатуры» на другие страны. Оказывают давление и накладывают санкции на такие государства, как Китай и Россия, поскольку те осмелились сохранить независимость и не желают подчиняться кураторам с берегов Потомака. Всё это искусственно создает раскол и противостояние в мировом сообществе. США выступают за так называемый «порядок, основанный на правилах» — и вместе с тем грубо нарушают международное право и принципы национального суверенитета, равенства и невмешательства во внутренние дела. Истинное лицо американской демократии — это стремление сохранить собственную гегемонию, подрывая международный порядок.

Мост Благовещенск-Хэйхэ стал уникальным российско-китайским проектом с общим бюджетом порядка 20 млрд (в пересчёте на рубли). Фото: tassphoto.com

И когда Соединенные Штаты проводят так называемый «Саммит за демократию» на фоне собственного кризиса демократии — это вершина фарса.

Только Вашингтон решает, кто будет приглашен на этот саммит и какие страны можно считать демократическими — что само по себе недемократично и неправомерно. Демократия — это ценность всего человечества, и её американский вариант не является универсальным. Существует множество способов достижения демократии, и они не могут быть одинаковыми. От стран с разными традициями, культурой, историческим прошлым и национальными особенностями — нельзя требовать одинаковой модели развития.

«Саммит за демократию» не принесёт ощутимой пользы настоящей мировой демократии — и поэтому он уже вызвал повышенную настороженность мирового сообщества.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что идея администрации США созвать «Саммит за демократию» соответствует духу «холодной войны». Ведь, как мы уже писали, участников Вашингтон будет определять сам, присваивая право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути, эта инициатива провозглашает новый идеологический «крестовый поход» против всех несогласных и станет шагом на пути к расколу мирового сообщества на «своих» и «чужих».

Проницательные эксперты из Китая, России и других стран один за другим заявили, что «Саммит за демократию» — не что иное, как попытка вложить старое содержание в новую форму. Истинная цель США по-прежнему в том, чтобы воздвигнуть «идеологический железный занавес», разобщить планету, подрывая авторитет Организации Объединенных наций (ООН) и подлинный многополярный мир. Это не демократия, а настоящая гегемония, но мировое сообщество не позволит Штатам себя обмануть.

Пока Запад вводит экономические санкции, российско-китайский товарооборот, в том числе между приграничными регионами, показывает положительную динамику. Фото: tassphoto.com

Эффективна ли демократическая система той или иной страны, должен решать ее собственный народ.

В этом году исполняется 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая (КПК). После вековой неустанной борьбы Китай успешно определил свой путь развития: «социализм с китайской спецификой» и сформировал демократию китайского типа, которая представляет собой «всеобъемлющую народную демократию».

«Всеобъемлющая народная демократия», созданная в ходе длительного периода революций, строительства и реформ, укоренилась на китайской земле, вобрала мудрость КПК и мудрость народа, обеспечила единство «демократии процесса» и «демократии результатов», народовластия и государственной воли. Это полноценная, всесторонняя, настоящая демократия.

В Китае концепция «народ — хозяин страны» никогда не была просто лозунгом: она воплощается через всю государственную систему.

Институт собраний народных представителей как основополагающий политический институт в Китае, вместе с правовой системой социализма с китайской спецификой, ядром которой является Конституция, обеспечивают полноценную систему для «всеобъемлющей народной демократии». Согласно последнему отчету американского агентства по проведению опросов, удовлетворенность китайского народа действиями правящей партии и правительства Китая составляет 95% и 98% соответственно. Это отражает высокую степень уверенности китайского народа в собственной системе.

Китай всегда был решительным сторонником и защитником демократизации международных отношений.

Китайский народ всегда был миролюбивым, в ДНК китайской нации нет гена внешней агрессии и стремления к мировому господству. Пекин многие годы придерживается пяти принципов международной политики: это взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета, ненападение, невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимная выгода, мирное сосуществование.

Китай последовательно заявляет, что все страны вне зависимости от размера, силы и благосостояния — являются равноправными членами международного сообщества и имеют равные права на участие в международных делах. Китай выдвигает идею построения «Сообщества единой судьбы человечества» и активно продвигает Инициативу по глобальному развитию. При этом все значимые инициативы Китая остаются открытыми для мирового сообщества: мы готовы разделять выгоды от развития вместе с другими странами.

Нынешние российско-китайские отношения носят характер стратегического партнёрства. Фото: tassphoto.com

МЫ ПРИЗЫВАЕМ

Величайший идеал — создание мира, который принадлежит всем и каждому. Будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН и ответственными державами, Китай и Россия взяли на себя важную миссию по обеспечению международной справедливости и беспристрастности.

Мы готовы сотрудничать с Россией и другими единомышленниками, чтобы и дальше бороться с гегемонизмом и политикой силы, защищать авторитет ООН, развивать по-настоящему многополярный мир. Мы готовы продвигать такие общечеловеческие ценности, как равенство, справедливость, демократия и свобода, твердо отстаивать истинную концепцию прав человека. Мы призываем уважать многообразие культур и социальных систем всех стран мира и совместными усилиями продвигать прогресс всей планеты.