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Общество3 декабря 2021 9:00

Рождественский караван объединит страну в поддержку инклюзивного общества

3 декабря 2021 года в 21-й раз стартовал традиционный социальный проект Coca-Cola в России
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Помочь Рождественскому Каравану достичь финиша может каждый.

Помочь Рождественскому Каравану достичь финиша может каждый.

Все мы разные, и все мы имеем равное право на комфортную и счастливую жизнь. Но для тех, кто родился с особенностями ментального и физического здоровья, такие возможности нередко оказываются недостижимыми. Чтобы исправить ситуацию, недостаточно создавать внешние условия - нужно менять восприятие и отношение к особенным людям. Именно в этом - одна из главных задач Рождественского каравана Coca-Cola, который стартовал сегодня, 3 декабря, на площадке Всероссийского форума #МЫВМЕСТЕ в Москве. Караван призван поддержать движение Специальной Олимпиады, объединяющей атлетов с особенностями развития. В 2023 году Всемирные зимние игры специальной Олимпиады впервые пройдут на территории России, в Казани.

«Активность превратится в волшебную энергию»

О старте Рождественского каравана объявили президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер и Елена Ковалева, Директор по внешним связям, коммуникациям и устойчивому развитию компании Coca-Cola в России и Белоруссии. Проект также поддерживает посол Всемирных зимних Игр Специальной Олимпиады 2023 года, прославленный хоккеист Александр Овечкин.

- Это важный шаг для развития инклюзивного общества и поддержки спорта для всех - без ограничений, - подчеркивает Александр Овечкин. - Принять участие в проекте и поддержать атлетов очень просто. Достаточно двигаться, гулять или заниматься спортом, делиться результатами в приложении – и ваша активность превратится в волшебную энергию и запустит Караван!

Coca-Cola поддерживает развитие инклюзивного спорта в региональных отделениях Специальной Олимпиады.

Coca-Cola поддерживает развитие инклюзивного спорта в региональных отделениях Специальной Олимпиады.

Известный всем по рекламе караван дал начало большой социальной инициативе Coca-Cola в России. В 2021 году "Рождественский караван Coca-Cola" проедет по России уже 21-й раз, и это станет четвёртым годом подряд, когда миссией Каравана является поддержание инклюзивного общества в России.

- Караван - важный социальный проект для нас, - пояснили в компании. - Coca-Cola - сооснователь и партнер Специальной Олимпиады с 1968 года. После того, как караван достигнет финиша, мы переведем благотворительный взнос на развитие инклюзивного спорта региональными отделениями Специальной Олимпиады России. Это станет важным объединяющим шагом на пути к инклюзивному обществу.

От Владивостока до Санкт-Петербурга

Караван стартовал 3 декабря из Владивостока. Он проследует через Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и финиширует в Москве аккурат под Новый год. Из-за коронавирусных ограничений движение каравана уже второй год подряд будет виртуальным, наблюдать за ним можно на сайте проекта. Зато это даст возможность каждому желающему поучаствовать и помочь Каравану проехать внушительное расстояние.

Сделать это очень просто: зарегистрироваться на сайте Каравана, скачать приложение Stayfitt в App Store или Play Market и войти в приложение по логину и паролю, которые придут на e-mail. После этого нужно будет регистрировать в приложении все свои физические активности и получать за это баллы – «заряды». Именно они и будут «двигать» виртуальный караван. Больше баллов – больше вклад в общее дело.

Рождественский караван совершит виртуальное путешествие через всю страну.

Рождественский караван совершит виртуальное путешествие через всю страну.

Чтобы караван достиг финальной точки, нужно набрать 300 000 зарядов. Каждые полтора километра ходьбы одного участника будут конвертированы в один заряд, а трехкилометровая пробежка - в три заряда. Утренняя прогулка с собакой, легкая разминка, неторопливый променад, полноценная тренировка, танцы или игра в снежки – “в зачет” подойдет любое движение, которое вам по силам. А еще можно снимать и выкладывать сториз, делать фото и писать посты в соцсетях, принимать участие в челленджах и виртуальных тренировках от атлетов Специальной Олимпиады, которые будут проходить в каждом из городов по пути следования Каравана. И за это тоже получать «заряды».

- Неважно, какой именно будет активность участников Каравана. Важно, что они объединятся, чтобы ради важной цели, - уверены организаторы. - Совместными усилиями участники помогут виртуальному Каравану проехать по запланированному маршруту. А 40 самых активных участников получат поощрительные призы, сделанные людьми с особенностями развития: новогодние наборы из инклюзивных мастерских Благотворительного фонда «Антон тут рядом» с изображенным на них главным призывом этого года: «Окружите близких волшебством».

Следить за движением «Рождественского каравана» можно тут.

БИЗНЕС-ПРЕСС