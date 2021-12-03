Рождественский караван объединит страну в поддержку инклюзивного общества

Помочь Рождественскому Каравану достичь финиша может каждый.

Все мы разные, и все мы имеем равное право на комфортную и счастливую жизнь. Но для тех, кто родился с особенностями ментального и физического здоровья, такие возможности нередко оказываются недостижимыми. Чтобы исправить ситуацию, недостаточно создавать внешние условия - нужно менять восприятие и отношение к особенным людям. Именно в этом - одна из главных задач Рождественского каравана Coca-Cola, который стартовал сегодня, 3 декабря, на площадке Всероссийского форума #МЫВМЕСТЕ в Москве. Караван призван поддержать движение Специальной Олимпиады, объединяющей атлетов с особенностями развития. В 2023 году Всемирные зимние игры специальной Олимпиады впервые пройдут на территории России, в Казани.

«Активность превратится в волшебную энергию»

О старте Рождественского каравана объявили президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер и Елена Ковалева, Директор по внешним связям, коммуникациям и устойчивому развитию компании Coca-Cola в России и Белоруссии. Проект также поддерживает посол Всемирных зимних Игр Специальной Олимпиады 2023 года, прославленный хоккеист Александр Овечкин.

- Это важный шаг для развития инклюзивного общества и поддержки спорта для всех - без ограничений, - подчеркивает Александр Овечкин. - Принять участие в проекте и поддержать атлетов очень просто. Достаточно двигаться, гулять или заниматься спортом, делиться результатами в приложении – и ваша активность превратится в волшебную энергию и запустит Караван!

Coca-Cola поддерживает развитие инклюзивного спорта в региональных отделениях Специальной Олимпиады.

Известный всем по рекламе караван дал начало большой социальной инициативе Coca-Cola в России. В 2021 году "Рождественский караван Coca-Cola" проедет по России уже 21-й раз, и это станет четвёртым годом подряд, когда миссией Каравана является поддержание инклюзивного общества в России.

- Караван - важный социальный проект для нас, - пояснили в компании. - Coca-Cola - сооснователь и партнер Специальной Олимпиады с 1968 года. После того, как караван достигнет финиша, мы переведем благотворительный взнос на развитие инклюзивного спорта региональными отделениями Специальной Олимпиады России. Это станет важным объединяющим шагом на пути к инклюзивному обществу.

От Владивостока до Санкт-Петербурга

Караван стартовал 3 декабря из Владивостока. Он проследует через Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и финиширует в Москве аккурат под Новый год. Из-за коронавирусных ограничений движение каравана уже второй год подряд будет виртуальным, наблюдать за ним можно на сайте проекта. Зато это даст возможность каждому желающему поучаствовать и помочь Каравану проехать внушительное расстояние.

Сделать это очень просто: зарегистрироваться на сайте Каравана, скачать приложение Stayfitt в App Store или Play Market и войти в приложение по логину и паролю, которые придут на e-mail. После этого нужно будет регистрировать в приложении все свои физические активности и получать за это баллы – «заряды». Именно они и будут «двигать» виртуальный караван. Больше баллов – больше вклад в общее дело.

Рождественский караван совершит виртуальное путешествие через всю страну.

Чтобы караван достиг финальной точки, нужно набрать 300 000 зарядов. Каждые полтора километра ходьбы одного участника будут конвертированы в один заряд, а трехкилометровая пробежка - в три заряда. Утренняя прогулка с собакой, легкая разминка, неторопливый променад, полноценная тренировка, танцы или игра в снежки – “в зачет” подойдет любое движение, которое вам по силам. А еще можно снимать и выкладывать сториз, делать фото и писать посты в соцсетях, принимать участие в челленджах и виртуальных тренировках от атлетов Специальной Олимпиады, которые будут проходить в каждом из городов по пути следования Каравана. И за это тоже получать «заряды».

- Неважно, какой именно будет активность участников Каравана. Важно, что они объединятся, чтобы ради важной цели, - уверены организаторы. - Совместными усилиями участники помогут виртуальному Каравану проехать по запланированному маршруту. А 40 самых активных участников получат поощрительные призы, сделанные людьми с особенностями развития: новогодние наборы из инклюзивных мастерских Благотворительного фонда «Антон тут рядом» с изображенным на них главным призывом этого года: «Окружите близких волшебством».

Следить за движением «Рождественского каравана» можно тут.