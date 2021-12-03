Ученые поняли, почему люди лгут. И простили им этот грех

В среднем мы врем 2-3 раза в день, причем даже когда явно делаем хуже сами себе Фото: Shutterstock

В своей последней работе известный американский учёный Роберт Синнербринк исследовал человеческую ложь. А чуть ранее тем же грешком интересовались американские учёные из Университета здравоохранения штата Юта (США). Их исследование показало, что многие пациенты лгут или скрывают от своих врачей важную с медицинской точки зрения информацию.

В своей работе Синнербринк пишет, что был поражён, когда получил подобные же результаты. По его словам, можно предположить, что лгут дети и политики, обманутые мужья и жёны. Но чтобы пациенты?! Врачам! Врали?!!

«Это на самом деле неожиданно, ведь от доктора и его вердикта зачастую зависит наша жизнь!».

Согласно исследованию, от 60 до 80 процентов пациентов в разное время признавались, что умалчивали или, наоборот, преувеличивали информацию, имеющую отношение к их здоровью. Более трети респондентов заявили, что скрывали свое несогласие с назначениями врача. Почти столько же делали умный вид, когда не понимали инструкций по лечению.И каждый пятый не сознавался в своем нездоровом питании или пренебрежении физическими упражнениями. Ну а про масштабы курения и дозы алкоголя или наркотических средств и говорить не приходится – понятное дело, народ чаще предпочитает утаивать или уменьшать размеры вредонаносительства собственному организму.

ЛОЖЬ ДОБРАЯ И ЗЛАЯ

На вопрос, почему они предпочли ложь, большинство добровольцев ответили, что не хотят, чтобы врач их осуждал или читал морали. Более половины заявили, что им было стыдно признаваться.Часть заявила, что не хотели казаться «сложными» или тратить зря время врача.

И это главная причина, по которой люди могут лгать, считает Синнербринк, - чтобы избежать осуждения или порицания, сохранить самооценку или репутацию.

Но он также говорит, что нередко встречаются морально оправданные причины для лжи: например, большинство согласится с тем, что солгать о чьей-то неудачной стрижке, чтобы пощадить чувства человека, кажется более безобидным, чем выдать на гора жесткую правду. Для таких случаев даже есть термин - «белая ложь».

Ещё существует особый вид неправды, который называется – родительская ложь. Мы рассказываем детям про Деда Мороза, завуалированно рассказываем, чем страшны педофилы. Да что там говорить – даже сказки, что это такое, если не ложь? А мы воспитываем на них наших детей.

ГЛАВНОЕ НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ

В общем– по словам профессора Синнербринка – обман иногда может быть оправданным.

Но важно помнить, что как только ложь становится устойчивой чертой характера, то становится второй натурой, «с которой трудно сдвинуться с места».

Исследования показали, что люди лгут в среднем два-три раза в день.

«Хотя есть, конечно, плодовитые лжецы, которые говорят неправду более 15 раз в сутки, изо дня в день, но это уже патология, - говорит Тимоти Левин из Университета Алабамы в Бирмингеме, изучавший обман вместе с Синнербринком .

КСТАТИ

Что считать враньем?

Определений, что стоит считать враньем, множество. Учёные Джеффри Уолчак и Натали Кокрелл из технологического университета Луизианы (исследуют феномен лжи и подвергают обманпрепарированию в лабораторных условиях) определяют ложь как «намеренное введение в заблуждение и подавление истины».