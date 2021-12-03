С наступающим! Три главных мифа о спиртном

Увы, в стране очень непростая ситуация с употреблением алкоголя. В данной статье вместе с нацпроектом «Демография» развенчиваем мифы и говорим всю правду об алкоголе.

Миф 1. Улучшает настроение

Действительно, сразу после возлияния этиловый спирт повышает настроение.

Но очень быстро эйфория сменяется депрессией. Как объясняют эксперты, данный эффект связан с влиянием алкоголя на выработку нейромедиаторов в мозге.

Изначально активируется система поощрения. Выпивший расслабляется. Но удовольствие быстро сменяется плохим настроением. Именно поэтому пациентам с депрессивными расстройствами вообще не рекомендуется употреблять алкоголь.

Спиртное приостанавливает взаимодействие между головным мозгом и всем телом. Итог: нарушение координации, провалы в памяти, снижение мыслительных способностей и замедление речи.

БДИ!

Длительное злоупотребление алкогольными напитками может привести к необратимым нарушениям в функционировании мозга.

Правда: вызывает депрессию

Миф 2. Способствует счастливой личной жизни

«Добрые» люди советуют перед свиданиями: «Стесняешься? А ты выпей!»

И правда, некоторые молодые девушки и люди употребляют спиртное, чтобы раскрепоститься. Так, мол, и «глаз горит», и мир прекрасней.

Итог свидания может очень разочаровать. Во-первых, отсутствие контроля из-за употребления алкоголя часто ведет к нежелательным половым связям. Отсюда - венерическое заболевание, ВИЧ-инфекция или незапланированная беременность.

Во-вторых, мужчины, регулярно употребляющие алкоголь, гораздо чаще страдают от эректильной дисфункции и сниженного либидо. Спиртное ведет к импотенции.

В-третьих, злоупотребляющие алкогольными напитками женщины подвержены большему риску бесплодия. Также страдает внешность женщин. Кожа теряет эластичность, становится сухой, покрывается морщинами. Появляется отечность, со временем щеки приобретают характерную узнаваемую одутловатость, глаза заплывают…

Мечтаете о красивой внешности, счастливой семье, регулярном сексе и здоровых детях? Бросайте пить.

БДИ!

Спиртное негативно влияет на весь организм и в конечном итоге ведет к уменьшению продолжительности жизни - и вашему, и ваших детей.

Правда: ведет к снижению либидо

Миф 3. В небольших дозах полезен

Сколько было написано о том, что бокал красного вина якобы удлиняет нашу жизнь. Увы, это не так. На самом же деле безопасной дозы алкоголя просто не существует, так как любые его положительные эффекты проигрывают негативным.

Употребление слишком большого количества спиртного повышает уровень некоторых жиров (триглицеридов) в крови, приводя к повышению артериального давления и развитию сердечной недостаточности.

Чрезмерное распитие спиртных напитков повышает риск инсульта, кардиомиопатии, аритмии и может даже стать причиной внезапной смерти от остановки сердца. Чрезмерное употребление алкоголя - причина более чем 200 нарушений здоровья, связанных с болезнями и травмами.

БДИ!

Ноль - лучший градус для жизни!

Правда: в любом количестве разрушает сердце и сосуды

Признаки, что у вас проблемы с алкоголем Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВАЖНО!

Где точно помогут

Получить наркологическую помощь бесплатно можно в государственных наркологических диспансерах. А проверить, насколько пострадало здоровье, получить рекомендации о здоровом образе жизни можно в центрах здоровья по всей стране, которые работают благодаря реализации нацпроекта «Демография». Их адреса и множество другой полезной информации можно найти на официальном портале Минздрава России takzdorovo.ru.