Марина Неёлова не пришла на открытие выставки своей дочери

Ника - выпускница Лондонской школы современного искусства отделения скульптуры, а до этого училась в Голландии в Королевской академии искусств в Гааге. Фото: Иван Ерофеев

Это первая в России выставки художницы Ники Нееловой, дочери народной артистки России Марины Неёловой. Название странное (как и сама выставка) из трёх букв - ъ, ы, ь. В прошлом они звучали как Еръ, Еры и Ерь. В стихотворении Льва Лосева "Тринадцать" – эти звуки рифмуются со словом "зверь".

Скрученные то ли в спирали, то ли в знаки бесконечности поручни лестницы, вздыбленный паркет – это и есть художественные объекты, которые представила московской публике 34-летняя Ника Неелова. Все работы переделки из старых предметов, которые Ника «перерабатывает», перелицовывает и дарит им новую жизнь. Её творческий принцип не подразумевает отходов.

Ника - выпускница Лондонской школы современного искусства отделения скульптуры, а до этого училась в Голландии в Королевской академии искусств в Гааге.

Это первая в России выставки художницы Ники Нееловой. Фото: Иван Ерофеев

Из каких только материалов она не делала свои инсталляции. Мастерила, например, из обожженного дерева. Получилась люстра из угля. Даже пепел пошел в дело – Ника добавила воск, отлила из этой смеси языки колокола. В Англии ее скульптуры неплохо продаются в художественных галереях, хотя Лондон - непростое место для работы: очень большая конкуренция.

Теперь вот привезла экстремально современное искусство в Москву.

- Мне очень понравилась идея выставки - непроизносимые буквы, - говорит Ника. - Мои работы переводят эту лингвистическую идею в материалы. Я стараюсь находить невидимые стороны предметов и открывать их. Часто мои работы либо вывернуты наизнанку, либо это скрытая сторона чего-то. Это те части, на которые обычно не обращаешь внимания, предметы, выброшенные человеком. Я стараюсь в них открыть скрытые черты. Мой творческий процесс не подразумевает отходов, все перерабатывается и находит новое начало. Мои работы начинаются в тот момент, когда жизнь предмета заканчивается.

Что думает о художествах своей дочери Марина Неёлова, узнать не удалось. Марина Мстиславовна на открытие выставки не пришла.