"Гиперзвуковая война, лекарство от всех болезней и восстание женщин": Аналитики дали шокирующие прогнозы на 2022 год

Как считают датские пророки, в следующем году прекрасная половина человечества сойдет с ума в поисках равноправия
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Как обычно работают биржевые аналитики? Они долго корпят над графиками, изучают отчетность компаний, делают фундаментальный и технический анализ, сравнивают коэффициенты, подставляют эконометрические формулы, придумывают алгоритмы. На базе всех этих знаний делают прогнозы. И... все равно попадают пальцем в небо. Небольшой инвестбанк в Дании - Saxo Bank - несколько лет назад пошел от обратного. Его аналитики с серьезными лицами делают фантастические прогнозы. В расчете на то, что хотя бы один из них когда-нибудь сбудется. Пока не вышло. Но вдруг повезет на этот раз?
Одной экономикой «оракулы» из Копенгагена не ограничиваются. Мыслят всегда глобально. На днях они выпустили очередной бюллетень - на 2022 год. В нем 10 прогнозов. Главный - в мире грядет революция. Но не в том смысле, что народы восстанут против властей и свергнут надоевших политиков. А в том, что мир ждут масштабные перемены и, как сейчас модно говорить, когда не знаешь, что сказать, - «смена парадигмы».
Вот коротенько, что они напророчили на следующий год:
- Гиперзвуковая гонка вооружений. В ней примет участие весь мир, в том числе США, Китай, Россия, Израиль и другие. Ее суть - разработать такое оружие, которое в случае глобального конфликта сможет опередить летящую в твою сторону ядерную ракету... Видимо, в спокойной Дании не знают, что гонка вооружений никогда и не останавливалась.
- Лекарство от всех болезней. Аналитики считают, что ученые наконец раскроют секрет долголетия и разработают «коктейль» из лекарственных средств, который устранит большинство недугов и обратит вспять старение клеток. В итоге продолжительность жизни вырастет на 25 лет - до 115 лет в среднем... Человечество уже два года не может победить один маленький вирус, а тут за один год произойдет прорыв в долголетии. Ну-ну!
- Восстание женщин. Как считают датские пророки, в следующем году прекрасная половина человечества сойдет с ума в поисках равноправия и начнет банкротить крупные компании, где не соблюдают принципы гендерного равенства. Это приведет к тому, что акции этих компаний просядут... Все может быть. Борьба с любой нетолерантностью в мире нарастает. Правда, львиная доля денег на бирже все равно пока в мужских руках.
- Кризис в США. Как политический, так и экономический. Первый начнется после того, как произойдет скандал на выборах в конгресс. Избирателям пообещают очередные денежные выплаты. И после этого в Америке резко раскрутится спираль инфляции - до 15% в год, впервые со времен Второй мировой войны... Такой сценарий развития событий разношерстные аналитики предсказывают еще с 2008 года. Что, правда, не отменяет того факта, что он когда-нибудь сбудется.
- Отказ от моды на экологию. Власти развитых стран резко поменяют вектор. Из-за резкого роста цен на топливо, они разрешат инвестиции в добычу нефти и газа. А поддержку «зеленых технологий» снова отложат в долгий ящик... Вот это совсем из области фантастики. Европа скорее отморозит себе уши, чем откажется от любимых ветряков и электромобилей. Да и нефти с газом там давно нет.
Для понимания абсурдности «шокирующих» прогнозов, вот что предсказывали аналитики SaxoBank в предыдущие годы:
2015: Из-за санкций в России произойдет дефолт (не случилось, а резервы даже выросли);
2016: Дональд Трамп проиграет «в пух и прах» на выборах в 2016 году (он их тогда выиграл);
2018: Курс биткоина упадет до $1000 (главная криптовалюта живее всех живых и стоит почти $60 тысяч);
2019: Apple поглотит компанию Tesla (не произошло, а детище Илона Маска теперь стоит больше триллиона долларов);
2019: Солнечная буря уничтожит большинство спутников GPS и принесет убытки в $2 трлн (если считать «бурей» пандемию, то убытки от нее оказались значительно больше).
Прогнозы датских банкиров - гениальный маркетинговый ход. Они настолько фантастичны, что про них пишут все. Сбывается или нет - через год никто уже и не помнит. Зато о небольшом датском банке теперь знают по всему миру. Счета там открыты у клиентов из 120 стран мира. Они держат в банке 16 млрд долларов (больше триллиона рублей).