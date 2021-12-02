"Гиперзвуковая война, лекарство от всех болезней и восстание женщин": Аналитики дали шокирующие прогнозы на 2022 год

Как считают датские пророки, в следующем году прекрасная половина человечества сойдет с ума в поисках равноправия Фото: REUTERS

Как обычно работают биржевые аналитики? Они долго корпят над графиками, изучают отчетность компаний, делают фундаментальный и технический анализ, сравнивают коэффициенты, подставляют эконометрические формулы, придумывают алгоритмы. На базе всех этих знаний делают прогнозы. И... все равно попадают пальцем в небо. Небольшой инвестбанк в Дании - Saxo Bank - несколько лет назад пошел от обратного. Его аналитики с серьезными лицами делают фантастические прогнозы. В расчете на то, что хотя бы один из них когда-нибудь сбудется. Пока не вышло. Но вдруг повезет на этот раз?

ЧТО НАПРОРОЧИЛИ НА 2022 ГОД

Одной экономикой «оракулы» из Копенгагена не ограничиваются. Мыслят всегда глобально. На днях они выпустили очередной бюллетень - на 2022 год. В нем 10 прогнозов. Главный - в мире грядет революция. Но не в том смысле, что народы восстанут против властей и свергнут надоевших политиков. А в том, что мир ждут масштабные перемены и, как сейчас модно говорить, когда не знаешь, что сказать, - «смена парадигмы».

Вот коротенько, что они напророчили на следующий год:

- Гиперзвуковая гонка вооружений. В ней примет участие весь мир, в том числе США, Китай, Россия, Израиль и другие. Ее суть - разработать такое оружие, которое в случае глобального конфликта сможет опередить летящую в твою сторону ядерную ракету... Видимо, в спокойной Дании не знают, что гонка вооружений никогда и не останавливалась.

- Лекарство от всех болезней. Аналитики считают, что ученые наконец раскроют секрет долголетия и разработают «коктейль» из лекарственных средств, который устранит большинство недугов и обратит вспять старение клеток. В итоге продолжительность жизни вырастет на 25 лет - до 115 лет в среднем... Человечество уже два года не может победить один маленький вирус, а тут за один год произойдет прорыв в долголетии. Ну-ну!

- Восстание женщин. Как считают датские пророки, в следующем году прекрасная половина человечества сойдет с ума в поисках равноправия и начнет банкротить крупные компании, где не соблюдают принципы гендерного равенства. Это приведет к тому, что акции этих компаний просядут... Все может быть. Борьба с любой нетолерантностью в мире нарастает. Правда, львиная доля денег на бирже все равно пока в мужских руках.

- Кризис в США. Как политический, так и экономический. Первый начнется после того, как произойдет скандал на выборах в конгресс. Избирателям пообещают очередные денежные выплаты. И после этого в Америке резко раскрутится спираль инфляции - до 15% в год, впервые со времен Второй мировой войны... Такой сценарий развития событий разношерстные аналитики предсказывают еще с 2008 года. Что, правда, не отменяет того факта, что он когда-нибудь сбудется.

- Отказ от моды на экологию. Власти развитых стран резко поменяют вектор. Из-за резкого роста цен на топливо, они разрешат инвестиции в добычу нефти и газа. А поддержку «зеленых технологий» снова отложат в долгий ящик... Вот это совсем из области фантастики. Европа скорее отморозит себе уши, чем откажется от любимых ветряков и электромобилей. Да и нефти с газом там давно нет.

ЧТО ПРОРОЧИЛИ РАНЬШЕ

Для понимания абсурдности «шокирующих» прогнозов, вот что предсказывали аналитики SaxoBank в предыдущие годы:

2015: Из-за санкций в России произойдет дефолт (не случилось, а резервы даже выросли);

2016: Дональд Трамп проиграет «в пух и прах» на выборах в 2016 году (он их тогда выиграл);

2018: Курс биткоина упадет до $1000 (главная криптовалюта живее всех живых и стоит почти $60 тысяч);

2019: Apple поглотит компанию Tesla (не произошло, а детище Илона Маска теперь стоит больше триллиона долларов);

2019: Солнечная буря уничтожит большинство спутников GPS и принесет убытки в $2 трлн (если считать «бурей» пандемию, то убытки от нее оказались значительно больше).

ИТОГО

Прогнозы датских банкиров - гениальный маркетинговый ход. Они настолько фантастичны, что про них пишут все. Сбывается или нет - через год никто уже и не помнит. Зато о небольшом датском банке теперь знают по всему миру. Счета там открыты у клиентов из 120 стран мира. Они держат в банке 16 млрд долларов (больше триллиона рублей).