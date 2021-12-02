«Что ж ты звонишь мне в семью!»: Гузеева закатила мужу публичный скандал из-за соперницы

Лариса Гузеева. Фото: Инстаграм.

Лариса Гузеева счастлива в третьем браке: с нынешним мужем, ресторатором Игорем Бухаровым, она вместе уже более 20 лет. Актриса всегда славилась железным характером и умела постоять за себя. Об одном таком случае она рассказала на съемках программы «Давай поженимся!». В молодости Ларисе пришлось дать отпор сопернице, покусившейся на ее семейное счастье.

Общаясь с участницей шоу, телеведущая посетовала, что та ведет себя слишком уж сдержанно. И привела в пример случай из своей жизни. Во время брака с первым мужем Ильей Древновым актрисе пришлось сурово отстаивать свои позиции. Лариса очень любила своего избранника и ревновала его ко всем окружающим девушкам. По словам Гузеевой, ее супругу-оператору постоянно звонила ассистентка по актерам из Дома кино. Их беседы длились часами. Это дико раздражало Ларису. Но однажды ей представился случай публично разобраться с обидчицей.

- И вот мы в Доме кино. Много народу, какая-то премьера, - рассказала Гузеева. – Мы выпили шампанское. И вот она. Я думаю: «Что ж ты, гнида, звонишь мне в семью! Я же замужем!». Мой Илюша, царствие ему небесное, всем помогал. И он с ней по телефону сто часов. Я их позвала в туалет. И так мне стало обидно, что она себя так повела. Сняла туфлю на шпильке и так ей… И сказала: «Я тебе в последний раз говорю!». Она в слезах…

Первый муж актрисы Илья Древнов оказался наркоманом. Фото: соцсети.

От Ильи Древнова Лариса в итоге ушла. Они расстались в 1991 году. Гузеева признавалась, что это был мучительный брак: оказалось, что ее муж – героиновый наркоман. Кроме того, он много пил, и она вслед за ним серьезно пристрастилась к выпивке. Вслед за бытовым пьянством началось домашнее насилие: муж бил Ларису.

- Крыша едет от алкоголя и определенного образа жизни. Я это знаю не понаслышке, я в этом жила, - призналась как-то Гузеева. - Я была поганой, грязной. Когда я бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен. Он стучал гантелью по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил меня гантелью. Хорошо, не убил.

В какой-то миг просветления Лариса поняла, что следующий удар может стать последним.

- До этого мы дрались, а потом мирились. Когда я поняла, что еще один удар по виску может быть последним, я сказала: «Господи, если выживу - уйду», - вспоминала актриса.

После ее ухода Илья прожил недолго. Он скончался от передозировки, его тело нашли в парке.

Лариса же долго не могла избавиться от алкогольной зависимости. Актриса продолжала пить, даже уйдя от мужа.

- Я опустилась на это самое дно, - вспоминала Гузеева. - Помню, поздним вечером, пошатываясь, шла по улице. И вдруг увидела, что за мной идут два парня. А в голове: «Ну вот, дорогая, ты и приплыла! Убьют - и пикнуть не успеешь! И все из-за проклятого алкоголя. Поперлась, дура, за бутылкой». Не убили чудом! Смогла бандитов убедить меня не трогать. Сказала, что актриса, в фильмах снимаюсь. Но после этого случая я завязала со спиртным. Я пошла, вылечилась и сказала: «Больше так жить не буду».